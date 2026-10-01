Bolsa Educativa » Noticias de EduBourse » Biografía de André Citroën, pionero de la producción en serie de automóviles en Francia.

André Citroën (1878-1935) es una de las figuras más destacadas de la industria francesa. Graduado de la École Polytechnique, no inventó el automóvil, pero fue uno de los primeros en Europa en producirlo en masa, comercializarlo como producto de consumo masivo y utilizarlo como herramienta de marketing. Su vida es también una lección de economía: un éxito industrial espectacular, financiado con una deuda creciente, que terminó en bancarrota y la adquisición de la empresa por Michelin. En 2026, su nombre volvió a ser noticia con la campaña para su sepultura en el Panteón.

Primeros años: hijo de inmigrantes con pasión por la tecnología.

André Citroën nació el 5 de febrero de 1878 en París, en el número 44 de la rue Laffitte, en el distrito 9. Fue el quinto y último hijo de Levie Citroen, un comerciante de diamantes judío neerlandés que se había establecido en París en 1873, y de Amalia Kleinmann, originaria de Varsovia. El apellido proviene de un antepasado que era comerciante de cítricos en los Países Bajos ("citroen" significa limón en neerlandés); fue André quien adoptó la diéresis en la "e".

Su infancia estuvo marcada por la tragedia: en 1884, su padre se suicidó tras una desastrosa inversión en una mina de diamantes en Sudáfrica. Estudiante brillante en el Lycée Condorcet, fascinado por Julio Verne y la construcción de la Torre Eiffel, André ingresó en el Lycée Condorcet.Escuela politécnica en 1898.

Engranajes en espiga: el nacimiento de un logotipo

En 1900, durante un viaje a Polonia, descubrió un proceso de fabricación de engranajes con ranura en V. Estos engranajes, más silenciosos y capaces de transmitir alta potencia, requerían una gran precisión de mecanizado. André Citroën adquirió la licencia y desarrolló un proceso de producción industrial utilizando acero. En 1901, junto con dos amigos del instituto, fundó una empresa de fabricación de engranajes en el barrio de Faubourg Saint-Denis, en París.

Este doble chevrón se convertiría más tarde en el emblema de la marca de automóviles: uno de los logotipos más reconocibles de la industria mundial tuvo su origen en una pieza mecánica.

Mors, Estados Unidos y el descubrimiento de la producción en masa.

A partir de 1906, fue llamado para ayudar al fabricante de automóviles. MorsLa empresa, que por entonces atravesaba dificultades, reorganizó su gestión y su gama de productos: la producción aumentó de 300 automóviles en 1908 a 800 en 1913. En 1912, un viaje a Estados Unidos lo marcó profundamente: visitó la fábrica de Ford y descubrió la producción en cadena. Su ambición se convirtió entonces en convertirse en un «Henry Ford europeo».

1915-1918: La fábrica de proyectiles en el Quai de Javel.

Movilizado en 1914 como oficial de artillería, observó la escasez de municiones. En enero de 1915, propuso al Ministerio de Guerra la construcción, en pocos meses, de una fábrica capaz de producir proyectiles de 75 mm a un ritmo sin precedentes. En los terrenos de Muelle de jabalinasEn París, construyó una fábrica ultramoderna que empleaba hasta 13.000 mujeres. Produjo un total de aproximadamente 23 millones de proyectiles. La fábrica también destaca por sus servicios sociales, poco comunes en aquella época: un comedor, una enfermería y una guardería.

1919: El Tipo A y el primer automóvil europeo producido en serie.

Inmediatamente después del armisticio, la fábrica perdió sus pedidos militares. André Citroën se anticipó a esto: en pocos meses convirtió las instalaciones en una fábrica de automóviles. En enero de 1919, anunció a la prensa un coche con un precio de 7250 francos, aproximadamente la mitad del precio del más barato del mercado. La campaña generó más de 16 000 consultas en dos semanas.

La Citroën Tipo AEl Citroën 2CV, diseñado por el ingeniero Jules Salomon, se lanzó ese mismo año. Se presentó como el primer automóvil europeo fabricado en grandes series, con una producción prevista de 30 unidades diarias. En 1929, Citroën produjo 102.891 automóviles, casi un tercio de la producción francesa, y empleaba a aproximadamente 32.000 trabajadores en sus fábricas de Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen y Grenelle.

Un genio del marketing adelantado a su tiempo.

André Citroën comprendió antes que nadie que la publicidad vende:

El 4 de octubre de 1922, un avión escribió "Citroën" con letras de humo sobre el Arco del Triunfo durante el Salón del Automóvil;

Desde 1925 hasta 1933, un gigantesco letrero luminoso hecho de torre Eiffel una valla publicitaria gigante;

una valla publicitaria gigante; Las expediciones de semiorugas de Kégresse causaron una fuerte impresión en la opinión pública: el cruce del Sahara (1922-1923), Crucero negro en África (1924), Crucero amarillo en Asia (1931);

en África (1924), en Asia (1931); También innova en el servicio posventa: manual del conductor, red de concesionarios, repuestos originales garantizados.

El Traction Avant y la quiebra de 1934

En 1933, para seguir siendo competitivo frente a Louis Renault, André Citroën mandó reconstruir la fábrica del Javel en tan solo unos meses, transformándola en una de las más modernas de Europa. Contrató al ingeniero André Lefebvre, quien diseñó el... en un año. Avant tracciónPresentado el 24 de marzo de 1934. El automóvil es revolucionario, pero la empresa está agotada financieramente: un informe del Banco de Francia publicado en mayo de 1934 reporta pérdidas de 200 millones de francos.

Los bancos se niegan a seguir apoyándolo y el gobierno no desea intervenir. 21 Diciembre 1934La empresa Citroën ha sido puesta en liquidación judicial. El principal acreedor, MichelinTomó las riendas de la empresa. En enero de 1935, André Citroën vendió sus acciones; Pierre Michelin lo reemplazó como presidente en julio. Enfermo, André Citroën falleció el 3 de julio de 1935 en París, a los 57 años.

El legado: de Michelin a Stellantis

La marca sobrevivió y prosperó bajo la propiedad de Michelin, con modelos icónicos como el 2CV (1948) y el DS (1955). En 1976, Peugeot adquirió Citroën, dando origen al grupo PSA Peugeot CitroënEn enero de 2021, la fusión de PSA y Fiat Chrysler creó StellarisDe las cuales Citroën es una de las catorce marcas.

En París, el Quai de Javel pasó a llamarse Quai André-Citroën en 1958, y la antigua fábrica fue reemplazada por el Parc André-Citroën. Durante varios años, la familia, en particular su nieto Henri-Jacques Citroën, ha abogado por su sepultura en el Panteón. El 26 de agosto de 2026, el presidente de la Medef (Confederación Empresarial Francesa), Patrick Martin, respaldó públicamente esta candidatura durante el curso de verano de la organización.

Lo que la historia de André Citroën enseña al inversor.

La trayectoria de Citroën ofrece lecciones que siguen siendo relevantes para el análisis de los fabricantes de automóviles que cotizan en bolsa:

El volumen no es suficiente. Citroën vendió mucho, pero a precios muy bajos para conquistar el mercado. Sin márgenes suficientes, el crecimiento financiado con deuda se volvió frágil. En bolsa, se analiza el margen operativo y el flujo de caja, no solo las ventas. La industria automotriz requiere una gran inversión de capital. Reconstruir una fábrica o lanzar un modelo revolucionario supone un coste considerable. Esto se confirma en 2026 con la transición a los vehículos eléctricos, que está ejerciendo presión sobre las finanzas de todos los fabricantes. El socio financiero es importante. Michelin, el acreedor, se convirtió en propietario. Los vínculos entre fabricantes y proveedores siguen siendo estrechos; nuestro análisis de laacciones de Michelin Esto muestra cómo el fabricante de neumáticos se ha diversificado desde entonces.

Para seguir al actual heredero de la marca chevron, consulte nuestro perfil en elAcciones de Stellantisy compararlo con el gran rival histórico de Citroën, el que está en elAcciones de RenaultEstos análisis tienen fines meramente informativos y no constituyen asesoramiento de inversión.

año Evento 1878 Nació en París (5 de febrero) 1898 Entrada a la École Polytechnique 1901 Creación de una empresa de engranajes de espiga 1906 Toma la delantera en la recuperación de Mors 1915 Construcción de la fábrica de estructuras de Javel Quay 1919 Lanzamiento del Citroën Tipo A 1924 Crucero negro 1934 Traction Avant (marzo), liquidación judicial (21 de diciembre) 1935 Adquirida por Michelin; falleció el 3 de julio. 1976 Nacimiento de PSA Peugeot Citroën 2021 Citroën se convierte en una marca Stellantis.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué el logotipo de Citroën tiene dos galones?

Recuerda a los engranajes en forma de V (o de espiga) que André Citroën fabricaba al principio de su carrera, antes de adentrarse en la industria automovilística.

¿Por qué Citroën quebró en 1934?

La empresa había contraído una deuda considerable para financiar su crecimiento, la reconstrucción de la fábrica Javel y el desarrollo del Traction Avant, mientras que sus bajos precios de venta limitaban sus márgenes de beneficio. Los bancos se negaron a apoyarla y la empresa fue puesta bajo administración judicial el 21 de diciembre de 1934.

¿Quién es el propietario de Citroën hoy en día?

Citroën es una marca del grupo Stellantis, creada en 2021 a partir de la fusión entre PSA y Fiat Chrysler Automobiles.