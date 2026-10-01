Bolsa Educativa » Noticias de EduBourse » Biografía de Éric Trappier, director ejecutivo de Dassault Aviation y artífice de las ventas del Rafale.

eric trappier Ha dirigido Dassault Aviation desde enero de 2013. Nacido el 1 de junio de 1960, se unió al grupo a los 24 años y pasó la mayor parte de su carrera vendiendo aviones de combate para exportación antes de tomar las riendas. Bajo su liderazgo, la RafaleConsiderada durante mucho tiempo invendible fuera de Francia, se ha convertido en un éxito comercial mundial. En enero de 2025, también asumió la presidencia del Grupo Industrial Marcel Dassault (GIMD). El retrato de un líder discreto cuyas decisiones son importantes para todos aquellos que defienden los valores de la defensa.

Formación y comienzos

Éric Trappier es un ingeniero graduado de Télécom SudParis. Completó su servicio militar como oficial en la Armada francesa en 1983 y 1984, luego se unió a Dassault Aviation En 1984. Actualmente es capitán de la reserva naval. Casado en 1983, es padre de tres hijos.

Treinta años al servicio de la exportación

Su trayectoria profesional en Dassault Aviation se ha centrado casi por completo en los asuntos internacionales:

1984-1987 : oficina de diseño y gestión de sistemas de armas.

: oficina de diseño y gestión de sistemas de armas. 1987-1991 Gestión técnica internacional, responsable de las negociaciones con Corea del Sur, Singapur, Arabia Saudita, Chile y Alemania. Participa en la venta de aeronaves de patrulla marítima del Atlántico.

Gestión técnica internacional, responsable de las negociaciones con Corea del Sur, Singapur, Arabia Saudita, Chile y Alemania. Participa en la venta de aeronaves de patrulla marítima del Atlántico. 1991-1995 : responsable de las ventas en Asia, incluido el contrato de Mirage con India.

: responsable de las ventas en Asia, incluido el contrato de Mirage con India. 1995-2000 : responsable de las ventas en los Emiratos Árabes Unidos, donde gestiona el contrato del Mirage 2000-9.

: responsable de las ventas en los Emiratos Árabes Unidos, donde gestiona el contrato del Mirage 2000-9. 2000-2005 : director de las regiones de Oriente Medio y África, y posteriormente director de exportaciones militares.

: director de las regiones de Oriente Medio y África, y posteriormente director de exportaciones militares. 2006 : Director general internacional.

También negocia los acuerdos industriales para el prototipo de dron de combate. ENCUENTROLiderado por Dassault Aviation con Saab (Suecia), Alenia (Italia), RUAG (Suiza), HAI (Grecia) y EADS (España). Este programa europeo sirvió como laboratorio para tecnologías de sigilo y pilotaje autónomo.

2013: El director ejecutivo más joven en la historia de Dassault Aviation.

Cooptado como director el 18 de diciembre de 2012, Éric Trappier fue nombrado presidente y director ejecutivo el 8 enero 2013Sucede a Charles Edelstenne. A sus 52 años, se convierte en el quinto director ejecutivo de la compañía desde su creación en 1929, y el más joven en ocupar este cargo.

Heredó una situación paradójica: el Rafale estaba técnicamente reconocido, pero ningún cliente extranjero lo había comprado aún, y el avión solo recibía apoyo mediante pedidos del gobierno francés. El reto de la década consistía, por lo tanto, en transformar un programa nacional en un éxito de exportación.

Las principales ventas del Rafale bajo su liderazgo

La década siguiente le dio la razón. Contratos clave firmados desde 2015:

año Paises Pedido 2015 Egipto 24 aviones Rafale (primer cliente de exportación), complementados con un segundo pedido en 2021. 2015 Qatar 24 Rafale, cifra que posteriormente aumentó a 36. 2016 India 36 aviones Rafale para la Fuerza Aérea Francesa. 2021 Grecia Aviones Rafale nuevos y usados 2021 Croacia 12 Rafale usados 2021 Emirats arabes unis 80 aviones Rafale, el mayor pedido de exportación en la historia del programa. 2022 Indonesia 42 aviones Rafale, en varios lotes. 2024 Serbia 12 Rafael 2025 India 26 aviones Rafale Marine para la Armada India

Estos éxitos han transformado profundamente a Dassault Aviation: una cartera de pedidos plurianual, un aumento de la producción y una visibilidad sin precedentes en el sector militar. También benefician a los principales socios del programa: Thales, en electrónica, y Safran, en motores M88. Los inversores interesados ​​en esta cadena de valor pueden consultar nuestros análisis sobre...Acciones de Dassault Aviation, delacción de tales y elexistencias de Safran.

Archivos confidenciales: SCAF y Falcon

No es tan sencillo. El programa europeo de futuro sistema de combate aéreo (SCAF)El proyecto, lanzado conjuntamente con Alemania y España, estuvo marcado por repetidos desacuerdos industriales sobre el reparto de tareas entre Dassault Aviation y Airbus. Éric Trappier defendió públicamente la necesidad de un contratista principal claramente identificado para el avión de combate, una postura que avivó con frecuencia las tensiones con los socios.

En el ámbito civil, la gama de aviones de negocios halcón El Falcon 6X sufrió retrasos, sobre todo relacionados con los motores, antes de entrar en servicio, por lo que se desarrolló el Falcon 10X. El negocio del Falcon sigue siendo más sensible a las condiciones económicas que el negocio militar.

Presidente del GIMD y figura destacada entre los empleadores industriales.

El 9 de enero de 2025, Éric Trappier sucedió a Charles Edelstenne como presidente de la Grupo Industrial Marcel Dassault (GIMD)El holding de la familia Dassault, que controla Dassault Aviation y posee una participación significativa en Dasault Systèmes, es a su vez el accionista mayoritario de Thales. Él sigue siendo el director ejecutivo de Dassault Aviation.

También ocupa varios cargos representativos:

Presidente de la Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales y de Defensa (ASD), elegido en mayo de 2017;

Presidente de GIFAS (Asociación Francesa de Industrias Aeroespaciales), elegido el 8 de junio de 2017;

Presidente del CIDEF (Consejo Francés de la Industria de Defensa) desde marzo de 2021 hasta enero de 2023;

Presidente de la UIMM (Unión de Industrias y Oficios Metalúrgicos), elegido el 15 de abril de 2021.

Es Comendador de la Legión de Honor desde enero de 2025 y recibió la Medalla de Aeronáutica en 2023.

La defensa europea en 2026: por qué su papel es importante para el inversor.

Desde 2022, el aumento de los presupuestos militares en Europa ha convertido a las acciones del sector de defensa en uno de los temas más seguidos en el mercado bursátil. En este contexto, cabe destacar varios puntos:

el libro de pedidos Ofrece visibilidad a lo largo de varios años, pero la rentabilidad depende de la capacidad de cumplir con los plazos de entrega y, por lo tanto, de la cadena de subcontratación.

Ofrece visibilidad a lo largo de varios años, pero la rentabilidad depende de la capacidad de cumplir con los plazos de entrega y, por lo tanto, de la cadena de subcontratación. La estructura de control Dassault Aviation es propiedad mayoritaria de GIMD, con Airbus como accionista minoritario significativo. Por lo tanto, el capital flotante es limitado, lo que puede amplificar las fluctuaciones del precio de las acciones.

Dassault Aviation es propiedad mayoritaria de GIMD, con Airbus como accionista minoritario significativo. Por lo tanto, el capital flotante es limitado, lo que puede amplificar las fluctuaciones del precio de las acciones. contratos de exportación Dependen de decisiones políticas, financiación y, en ocasiones, transferencias de tecnología, con un calendario de implementación a menudo incierto.

Dependen de decisiones políticas, financiación y, en ocasiones, transferencias de tecnología, con un calendario de implementación a menudo incierto. Criterios ESG Algunos fondos excluyen las armas, otros las han reintegrado desde 2022. Esto influye en la demanda de estos valores.

Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre opinión sobre Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

Preguntas Frecuentes

¿Desde cuándo Eric Trappier está al frente de Dassault Aviation?

Es presidente y director ejecutivo de Dassault Aviation desde el 8 de enero de 2013.

¿Cuál fue el papel de Eric Trappier en las ventas del Rafale?

Como antiguo director general internacional, lideró la estrategia de exportación que permitió la firma de los primeros contratos (Egipto y Qatar en 2015, India en 2016), y posteriormente el pedido récord de 80 aviones Rafale por parte de los Emiratos Árabes Unidos en 2021.

¿Qué es el GIMD presidido por Éric Trappier?

El Grupo Industrial Marcel Dassault es el holding familiar que controla Dassault Aviation. Éric Trappier se convirtió en su presidente el 9 de enero de 2025.

¿Es Éric Trappier el presidente de la UIMM?

Sí, fue elegido presidente del Sindicato de Industrias y Oficios Metalúrgicos el 15 de abril de 2021.