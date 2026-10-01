Bolsa Educativa » Noticias de EduBourse » Biografía de Philippe Crouzet, desde Saint-Gobain hasta la presidencia de Vallourec.

Philippe Crouzet presidió la junta de VallourecEspecialista francés en tubos sin costura, desde 2009 hasta 2020. Nacido el 18 de octubre de 1956 en Neuilly-sur-Seine, se graduó con honores en la ENA (Escuela Nacional de Administración), trabajó en el Consejo de Estado y posteriormente pasó más de veinte años en Saint-Gobain. Tomó las riendas de Vallourec en pleno auge petrolero, antes de afrontar una de las peores crisis de la historia del grupo. Su trayectoria profesional es un ejemplo paradigmático para comprender las acciones cíclicas y los riesgos asociados a la deuda.

Educación: Sciences Po, ENA y el Consejo de Estado

Philippe Crouzet, estudiante del Lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, se graduó en Sciences Po París (1976, sección de Servicio Público). Luego ingresó en laEscuela Nacional de Administracióndel cual emerge el mejor de su clase en 1981. Comenzó su carrera en Consejo de Estado, primero como auditor y luego como maestro de solicitudes.

En 1983, se casó con Sylvie Hubac, una alta funcionaria que, entre otras cosas, sería jefa de gabinete del presidente François Hollande desde 2012 hasta 2015.

Veintidós años en Saint-Gobain (1986-2008)

En 1986, Philippe Crouzet se unió Saint-Gobain, entonces dirigida por Jean-Louis Beffa, como director del plan. Allí ocupó diversos cargos, tanto operativos como financieros:

1989-1992 : gerente general de las fábricas de papel Condat;

: gerente general de las fábricas de papel Condat; 1992-1996 : delegado general para España y Portugal;

: delegado general para España y Portugal; de 1996 : director de la división de cerámica industrial;

: director de la división de cerámica industrial; de 2000 : Subdirector general a cargo de finanzas, compras y TI, y posteriormente de la división de Distribución de Edificios.

Esta trayectoria profesional le ha proporcionado una amplia experiencia en grupos industriales globales: gestión de fábricas, supervisión financiera y distribución. Para comprender mejor la empresa que lo formó, consulte nuestro análisis de...Acciones de Saint-Gobain.

2009: Incorporación a Vallourec.

En abril de 2008, Philippe Crouzet se unió al consejo de supervisión de Vallourec; un año después, en 2009Fue nombrado presidente del consejo de administración. Su mandato fue renovado por cuatro años en marzo de 2012. También fue director de EDF desde 2009 durante cinco años y presidió el comité de seguimiento de los compromisos nucleares.

Vallourec se encontraba entonces en su apogeo. El grupo fabricaba tubos de acero sin costura, utilizados principalmente para la perforación de petróleo y gas (los llamados tubos OCTG), pero también para centrales eléctricas e industria. Con los precios del petróleo manteniéndose altos de forma constante, la demanda era fuerte y sus acciones figuraban entre las principales de la Bolsa de París.

2009-2014: Invertir para el crecimiento

La estrategia para este periodo consiste en reforzar la presencia de Vallourec en zonas de fuerte crecimiento de la producción de hidrocarburos: Brasil (con una nueva planta siderúrgica y laminadora construidas en colaboración con la japonesa Sumitomo), Estados Unidos (donde el auge del gas y el petróleo de esquisto impulsa la demanda) y Oriente Medio. Estas inversiones incrementan la capacidad y la deuda del grupo, partiendo de la premisa de que la demanda se mantendrá sólida.

En 2010, su remuneración se estimó en 2,73 millones de euros, una cantidad criticada por algunos accionistas, según la prensa de la época, que consideraban que la estrategia era demasiado ambiciosa.

2014-2020: La crisis del petróleo y el desplome de la bolsa.

La fuerte caída de los precios del petróleo a partir del segundo semestre de 2014 lo cambió todo. Las compañías petroleras redujeron drásticamente sus inversiones en perforación, los volúmenes y precios de los oleoductos se desplomaron, y Vallourec, agobiada por los costes fijos y la deuda, sufrió una serie de pérdidas. El grupo puso en marcha planes de recorte de gastos y reducción de capacidad, especialmente en Europa.

En 2016, Vallourec llevó a cabo una ampliación de capital de aproximadamente mil millones de euros, con la entrada de Nippon Steel & Sumitomo Metal y el apoyo de Bpifrance, accionista público. Esta operación permitió a la empresa superar sus dificultades, aunque a costa de una importante dilución para los accionistas existentes.

Este periodo también estuvo marcado por el caso de la acería.Ascoval, en Saint-Saulve (Nord), de la cual Vallourec era accionista y cliente. El papel del grupo en los intentos de hacerse con el control del sitio ha sido duramente criticado, especialmente en el documental Ascoval, la batalla por el acero Por Éric Guéret.

Philippe Crouzet deja la junta en 2020Édouard Guinotte le sucedió.

Tras Crouzet: reestructuración y un nuevo comienzo

En 2021, Vallourec experimentó una importante reestructuración financiera: una gran parte de su deuda se convirtió en capital social y los acreedores, incluido el fondo Apollo, se convirtieron en accionistas mayoritarios. La participación de los accionistas existentes se diluyó significativamente. Bajo el liderazgo de Philippe Guillemot, nombrado en 2022, el grupo cerró sus plantas en Alemania, se centró en sus centros de producción más rentables (Brasil y Estados Unidos) y redujo drásticamente su deuda. En 2025, ArcelorMittal anunció la adquisición de la participación de aproximadamente el 28 % que poseía Apollo.

Para conocer la situación actual del grupo, sus resultados y perspectivas, consulte nuestro análisis de laStock de Vallourec.

Lecciones para el inversor

El desempeño de Vallourec durante la gestión de Philippe Crouzet es uno de los ejemplos más estudiados en la Bolsa de París. Cuatro conclusiones clave:

Una acción cíclica se evalúa a lo largo de todo su ciclo. Los beneficios récord en el punto álgido de un ciclo no son sostenibles. Valorar un grupo como Vallourec basándose en sus resultados de 2008 o 2013 era olvidar que el precio del petróleo podía bajar. La deuda lo magnifica todo. En épocas de auge, impulsa el crecimiento; en épocas de recesión, amenaza la supervivencia. El ratio de deuda neta respecto a las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) es un indicador clave a tener en cuenta. Los aumentos de capital y las conversiones de deuda diluyen el efecto. Un accionista que conserve sus acciones durante una reestructuración puede perder la mayor parte de su inversión, incluso si la empresa sobrevive. La gobernanza importa. Un consejo de administración controlado por un consejo de supervisión, con un accionista público en el capital, no protege contra errores estratégicos.

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año paso 1956 Nació en Neuilly-sur-Seine (18 de octubre). 1981 Se graduó de la ENA como el mejor de su clase; se unió al Consejo de Estado. 1986 Incorporación a Saint-Gobain 2000 Subdirector ejecutivo de Saint-Gobain 2008 Miembro del consejo de supervisión de Vallourec. 2009 Presidente del consejo de administración de Vallourec; director de EDF. 2012 Mandato renovado por cuatro años. 2016 Aumento de capital con Nippon Steel y Bpifrance 2020 Dejará la presidencia del consejo de administración.

Preguntas Frecuentes

¿Cuándo dirigió Philippe Crouzet al Vallourec?

Presidió el consejo de administración de Vallourec desde 2009 hasta 2020, tras haber formado parte de su consejo de supervisión desde abril de 2008.

¿Por qué cayó el precio de las acciones de Vallourec durante su mandato?

Principalmente debido al desplome de los precios del petróleo a partir de 2014, que redujo la demanda de tuberías de perforación, mientras que el grupo estaba fuertemente endeudado tras sus inversiones en crecimiento.

¿Cuál fue la trayectoria profesional de Philippe Crouzet antes de Vallourec?

Tras graduarse con honores en la ENA en 1981, comenzó su carrera en el Consejo de Estado antes de pasar más de veinte años en Saint-Gobain, donde llegó a ser subdirector general.