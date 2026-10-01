André Citroen (1878–1935) on üks Prantsuse tööstuse suurkujusid. École Polytechnique'i lõpetanu ei leiutanud ta küll autot, kuid oli üks esimesi Euroopas, kes seda masstootma hakkas, masstootena müüs ja turundusvahendina kasutas. Tema elu on ka õppetund majanduses: suurejooneline tööstuslik edu, mida rahastati kasvava võla abil, mis lõppes pankroti ja ettevõtte ülevõtmisega Michelini poolt. 2026. aastal kerkis tema nimi uuesti uudistesse seoses kampaaniaga tema matmiseks Panthéonisse.

Varajane elu: tehnoloogiahuviline immigrantide poeg

André Citroën sündis 5. veebruaril 1878 Pariisis aadressil rue Laffitte 44, 9. linnaosas. Ta oli 1873. aastal Pariisi elama asunud Hollandi juudi teemandikaupmehe Levie Citroëni ja Varssavist pärit Amalia Kleinmanni viies ja viimane laps. Perekonnanimi pärineb esivanemalt, kes oli Hollandis tsitrusekaupmees (hollandi keeles "citroen" tähendab sidrunit); just André võttis "e"-tähel oleva diaereesi omaks.

Tema lapsepõlve iseloomustas tragöödia: 1884. aastal sooritas isa enesetapu pärast katastroofilist investeeringut Lõuna-Aafrika teemandikaevandusse. André, kes oli särav õpilane Lycée Condorcet's ja keda paelus Jules Verne ja Eiffeli torni ehitamine, astus ...École polütehnika aastal 1898.

Kalasabahambakujulised käigud: logo sünd

1900. aastal Poola reisil avastas ta V-soonega hammasrataste tootmisprotsessi. Need vaiksemad ja suure võimsuse edastamiseks võimelised hammasrattad nõudsid suurt töötlemistäpsust. André Citroën ostis litsentsi ja töötas välja terast kasutava tööstusliku tootmisprotsessi. 1901. aastal asutas ta koos kahe keskkooliaegse sõbraga Pariisi Faubourg Saint-Denis' linnaosas hammasrataste tootmisettevõtte.

Sellest topeltševronist sai hiljem automargi embleem: üks tuntumaid logosid globaalses autotööstuses sai alguse mehaanilisest osast.

Mors, Ameerika ja masstootmise avastamine

Alates 1906. aastast kutsuti ta autotootjat appi. morsk, mis oli sel ajal raskustes. Ta korraldas ümber selle juhtkonna ja tootevaliku: tootmine suurenes 300 autolt 1908. aastal 800 autole 1913. aastal. 1912. aastal mõjutas reis Ameerika Ühendriikidesse teda sügavalt: ta külastas Fordi tehast ja avastas konveierliinil tootmise. Tema ambitsiooniks sai saada "Euroopa Henry Fordiks".

1915–1918: Karbivabrik Quai de Javelil

Mobiliseerituna 1914. aastal suurtükiväeohvitserina, märkas ta laskemoona puudust. Jaanuaris 1915 tegi ta sõjaministeeriumile ettepaneku ehitada mõne kuu jooksul tehas, mis oleks võimeline tootma 75 mm mürske enneolematu kiirusega. Põhjendatuna ... Javeli dokkPariisis ehitas ta ülimoodsa tehase, kus töötas kuni 13 000 naist. Kokku toodeti umbes 23 miljonit padrunitükki. Tehas on tuntud ka oma sotsiaalteenuste poolest, mis olid tol ajal haruldased: seal oli söökla, laatsaret ja lasteaed.

1919: Type A ja esimene masstoodanguna toodetud Euroopa auto

Vahetult pärast vaherahu kaotas tehas oma sõjalised tellimused. André Citroën nägi seda ette: ta muutis tehase mõne kuuga autotehaseks. Jaanuaris 1919 teatas ta ajakirjandusele autost hinnaga 7250 franki, mis oli umbes pool turu odavaima auto hinnast. Kampaania genereeris kahe nädalaga üle 16 000 päringu.

La Citroën Type ASamal aastal ilmus insener Jules Salomoni disainitud Citroën 2CV. See esitleti esimese Euroopa autona, mida toodeti suurt seeriatootmises, eesmärgiga toota 30 autot päevas. 1929. aastal tootis Citroën 102 891 autot, mis moodustas ligi kolmandiku Prantsusmaa toodangust, ning andis oma tehastes Javelis, Suresnes'is, Clichys, Saint-Ouenis ja Grenelle'is tööd ligikaudu 32 000 töötajale.

Oma ajast ees olev turundusgeenius

André Citroën sai teistest varem aru, et reklaam müüb:

4. oktoobril 1922 kirjutas lennuk autonäitusel Triumfikaare kohale suitsutähtedega "Citroën";

Aastatel 1925–1933 hiiglaslik valgustatud silt, mis oli valmistatud Eiffeli torn hiiglaslik reklaamtahvel;

hiiglaslik reklaamtahvel; Kégresse'i poolrööpmelised ekspeditsioonid avaldasid avalikkusele tugevat muljet: Sahara ületamine (1922–1923), Must kruiis Aafrikas (1924), Kollane kruiis Aasias (1931);

Aafrikas (1924), Aasias (1931); Samuti pakub see uuendusi järelmüügis: juhijuhend, edasimüüjate võrgustik, garanteeritud originaalvaruosad.

Traction Avant ja 1934. aasta pankrot

1933. aastal, et jääda Louis Renault'ga konkurentsivõimeliseks, lasi André Citroën Javeli tehase vaid mõne kuuga ümber ehitada, muutes selle üheks Euroopa moodsaimaks. Ta palkas inseneri André Lefebvre'i, kes projekteeris... aastaga. Traction Avant, esitleti 24. märtsil 1934. Auto on revolutsiooniline, kuid ettevõte on rahaliselt ammendunud: Prantsusmaa Panga 1934. aasta mais avaldatud aruandes teatatakse 200 miljoni frangi suurusest kahjumist.

Pangad keelduvad teda edasi toetamast ja valitsus ei soovi sekkuda. 21 décembre 1934Citroëni ettevõte on pandud pankrotimenetluse alla. Peamine võlausaldaja, MichelinTa võttis ettevõtte üle. Jaanuaris 1935 müüs André Citroën oma aktsiad; juulis asendas teda presidendina Pierre Michelin. Haigena suri André Citroën 3. juulil 1935 Pariisis 57-aastaselt.

Pärand: Michelinist Stellantiseni

Bränd jäi ellu ja õitses Michelini omanduse all, pakkudes ikoonilisi mudeleid nagu 2CV (1948) ja DS (1955). 1976. aastal omandas Peugeot Citroëni, mis andis aluse kontsernile. PSA Peugeot CitroënPSA ja Fiat Chrysleri ühinemine jaanuaris 2021 lõi stellantismillest Citroën on üks neljateistkümnest kaubamärgist.

Pariisis nimetati Quai de Javel 1958. aastal ümber Quai André-Citroëniks ja endise tehase asemele rajati Parc André-Citroën. Perekond, eriti tema lapselaps Henri-Jacques Citroën, on juba mitu aastat propageerinud tema matmist Panthéonis. 26. augustil 2026 toetas Prantsuse Äriliidu (Medef) president Patrick Martin avalikult seda kandidatuuri organisatsiooni suvekoolis.

Mida André Citroëni lugu investorile õpetab

Citroëni trajektoor pakub õppetunde, mis on endiselt asjakohased börsil noteeritud autotootjate analüüsimisel:

Helitugevusest ei piisa. Citroën müüs palju, aga turu vallutamiseks väga madalate hindadega. Ilma piisavate marginaalideta muutus võlaga finantseeritud kasv hapraks. Aktsiaturul vaadatakse ärikasumi marginaali ja rahavoogu, mitte ainult müüki. Autotööstus on väga kapitalimahukas. Tehase ümberehitamine või revolutsioonilise mudeli turuletoomine maksab märkimisväärseid summasid. See kehtib ka 2026. aastal, kui üleminek elektriautodele avaldab survet kõigi tootjate rahandusele. Finantspartner on oluline. Omanikuks sai võlausaldaja Michelin. Tootjate ja tarnijate vahelised sidemed on endiselt tihedad; meie analüüs...Michelini aktsiad näitab, kuidas rehvitootja on sellest ajast alates oma tegevust mitmekesistanud.

Chevroni kaubamärgi praeguse pärija jälgimiseks vaadake meie profiili aadressilStellantise aktsiaja võrrelda seda Citroëni suure ajaloolise rivaaliga, sellega, mis onRenault' aktsiaNeed analüüsid on ainult informatiivsel eesmärgil ja ei ole investeerimisnõustamine.

Aasta Événement 1878 Sündinud Pariisis (5. veebruaril) 1898 Sissepääs École Polytechnique'i 1901 Kalasabakujuliste püügivahendite ettevõtte asutamine 1906 Võtab Morsi taastumises juhtrolli 1915 Javeli kai karpide tehase ehitus 1919 Citroën Type A turuletoomine 1924 Must kruiis 1934 Traction Avant (märts), kohtulik likvideerimine (21. detsember) 1935 Michelin võttis ettevõtte üle; suri 3. juulil 1976 PSA Peugeot Citroëni sünd 2021 Citroënist saab Stellantise kaubamärk

KKK

Miks on Citroëni logol kaks ševroni?

See meenutab V-kujulisi (kalasabakujuliselt) käike, mida André Citroën oma karjääri alguses enne autotööstusesse suundumist tootis.

Miks Citroën 1934. aastal pankrotti läks?

Ettevõte oli oma kasvu, Javeli tehase rekonstrueerimise ja Traction Avanti arendamise rahastamiseks võtnud märkimisväärse laenu, samal ajal kui madalad müügihinnad piirasid kasumimarginaale. Pangad keeldusid seda toetamast ja see pandi 21. detsembril 1934 pankrotihalduri haldusse.

Kellele kuulub tänapäeval Citroën?

Citroën on Stellantis grupi kaubamärk, mis loodi 2021. aastal PSA ja Fiat Chrysler Automobiles'i ühinemise tulemusel.