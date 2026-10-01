Eric Trappier on juhtinud Dassault Aviationit alates 2013. aasta jaanuarist. Sündinud 1. juunil 1960, liitus ta kontserniga 24-aastaselt ja veetis suurema osa oma karjäärist enne tüüri juurde asumist hävitajate müügiga ekspordiks. Tema juhtimisel tuulepuhangPikka aega väljaspool Prantsusmaad müümatuks peetud ettevõttest on saanud ülemaailmne äriedu. 2025. aasta jaanuaris asus ta ka Marcel Dassault Industrial Groupi (GIMD) esimehe kohale. Portree diskreetsest juhist, kelle otsused on olulised kõigile, kes kaitseväärtusi toetavad.

Treening ja algus

Éric Trappier on Télécom SudParis'i lõpetanud inseneriharidusega mees. Ta lõpetas oma sõjaväeteenistuse ohvitserina Prantsuse mereväes aastatel 1983 ja 1984 ning liitus seejärel... Dassault Aviation 1984. aastal. Nüüd on ta reservmereväe kapten. Abiellus 1983. aastal ja on kolme lapse isa.

Kolmkümmend aastat ekspordi teenistuses

Tema karjäär Dassault Aviationis on peaaegu täielikult keskendunud rahvusvahelistele suhetele:

1984-1987 : projekteerimisbüroo ja relvasüsteemide haldus.

: projekteerimisbüroo ja relvasüsteemide haldus. 1987-1991 : rahvusvaheline tehniline juht, vastutab läbirääkimiste eest Lõuna-Korea, Singapuri, Saudi Araabia, Tšiili ja Saksamaaga. Ta on seotud Atlandi merepatrull-lennukite müügiga.

: rahvusvaheline tehniline juht, vastutab läbirääkimiste eest Lõuna-Korea, Singapuri, Saudi Araabia, Tšiili ja Saksamaaga. Ta on seotud Atlandi merepatrull-lennukite müügiga. 1991-1995 : vastutab müügi eest Aasias, sealhulgas Mirage'i lepingu eest Indiaga.

: vastutab müügi eest Aasias, sealhulgas Mirage'i lepingu eest Indiaga. 1995-2000 : vastutab müügi eest Araabia Ühendemiraatides, kus ta haldab Mirage'i 2000-9 lepingut.

: vastutab müügi eest Araabia Ühendemiraatides, kus ta haldab Mirage'i 2000-9 lepingut. 2000-2005 Lähis-Ida ja Aafrika piirkondade direktor, seejärel sõjalise ekspordi direktor.

Lähis-Ida ja Aafrika piirkondade direktor, seejärel sõjalise ekspordi direktor. 2006 Rahvusvaheline peadirektor.

Samuti peab ta läbirääkimisi lahingdroonide demonstratsioonimudeli tööstuslepingute üle. nEUROnDassault Aviationi juhitud Euroopa programm koos Saabi (Rootsi), Alenia (Itaalia), RUAGi (Šveits), HAI (Kreeka) ja EADS-iga (Hispaania). See Euroopa programm toimis vargsi lendavate ja autonoomsete lendude tehnoloogiate laborina.

2013: Dassault Aviationi ajaloo noorim tegevjuht

18. detsembril 2012 direktoriks koopteeritud Éric Trappier määrati presidendiks ja tegevjuhiks Jaanuar 8 2013Charles Edelstenne'i järglane. 52-aastaselt saab temast ettevõtte viies tegevjuht alates selle loomisest 1929. aastal ja noorim, kes seda ametit on pidanud.

Ta päris paradoksaalse olukorra: Rafale oli tehniliselt tunnustatud, kuid ükski välismaine klient polnud seda veel ostnud ning lennukit toetasid ainult Prantsuse valitsuse tellimused. Seega oli kümnendi väljakutseks muuta riiklik programm ekspordieduks.

Rafale'i suurim müük tema juhtimisel

Järgnev kümnend tõestas tema õigust. Alates 2015. aastast sõlmitud olulisemad lepingud:

Aasta riik Tellimus 2015 Egiptus 24 Rafale (esimene ekspordiklient), millele lisandus teine ​​tellimus 2021. aastal 2015 Katari 24 Rafale'i, hiljem suurendati nende arvu 36-ni 2016 Inde 36 Rafale lennukit Prantsuse õhuväele 2021 Grèce Uued ja kasutatud Rafale lennukid 2021 Croatie 12 kasutatud Rafale'i 2021 UAE 80 Rafale lennukit, mis on programmi ajaloo suurim eksporditellimus. 2022 Indoneesia 42 Rafale lennukit mitmes partiis 2024 Serbia 12 Rafale 2025 Inde 26 Rafale merejalaväe lennukit India mereväele

Need edusammud on Dassault Aviationi nägu põhjalikult muutnud: mitmeaastane tellimusraamat, tootmise suurendamine ja enneolematu nähtavus sõjandussektoris. Need on kasulikud ka programmi peamistele partneritele, Thalesile elektroonika osas ja Safranile M88 mootorite osas. Sellest väärtusahelast huvitatud investorid saavad tutvuda meie analüüsidega...Dassault Aviationi aktsiad,Thalese tegevus jaSafrani aktsia.

Tundlikud failid: SCAF ja Falcon

See pole nii lihtne. Euroopa programm Tuleviku lahingulennusüsteem (FCAS)Saksamaa ja Hispaaniaga käivitatud projekti iseloomustasid korduvad tööstuslikud erimeelsused Dassault Aviationi ja Airbusi vahelise ülesannete jaotuse üle. Éric Trappier kaitses avalikult vajadust hävitaja selgelt määratletud peatöövõtja järele, mis õhutas regulaarselt pingeid partneritega.

Tsiviilpoolel on ärilennukite valik Pistrik Falcon 6X-i kasutuselevõtul ja Falcon 10X-i väljatöötamisel esines viivitusi, eriti mootoritega seoses. Falconi äritegevus on majandustingimuste suhtes tundlikum kui sõjaline äritegevus.

GIMD president ja tööstuslike tööandjate juhtfiguur

9. jaanuaril 2025 asus Éric Trappier Charles Edelstenne'i asemel presidendi kohale. Marcel Dassault' tööstusgrupp (GIMD)Dassault' perekonna valdusfirma, mis eelkõige kontrollib Dassault Aviationit ja omab olulist osalust Dassault Systèmes'is, on ise Thalesi enamusaktsionär. Ta jääb Dassault Aviationi tegevjuhiks.

Tal on ka mitu esinduslikku ametikohta:

Euroopa Lennundus- ja Kaitsetööstuse Assotsiatsiooni (ASD) president, valiti 2017. aasta mais;

GIFAS-i (Prantsuse Lennundustööstuse Assotsiatsioon) president, valitud 8. juunil 2017;

CIDEFi (Prantsuse Kaitsetööstuse Nõukogu) president märtsist 2021 kuni jaanuarini 2023;

Metallurgiatööstuse ja -kaubanduse Liidu (UIMM) president, valitud 15. aprillil 2021.

Ta on olnud Auleegioni ülemjuhataja alates 2025. aasta jaanuarist ja aeronautikamedali kavaler (2023).

Euroopa kaitse 2026. aastal: miks selle roll investori jaoks oluline on

Alates 2022. aastast on sõjaliste eelarvete suurenemine Euroopas muutnud kaitsesektori aktsiad aktsiaturul üheks enim jälgitavaks teemaks. Selles kontekstis väärivad tähelepanu mitmed punktid:

Tellimuste raamat see annab nähtavuse mitme aasta peale, kuid kasumlikkus sõltub õigeaegse tarnimise võimest ja seega alltöövõtuahelast.

see annab nähtavuse mitme aasta peale, kuid kasumlikkus sõltub õigeaegse tarnimise võimest ja seega alltöövõtuahelast. Juhtimisstruktuur Dassault Aviationi enamusosalus kuulub GIMD-le ja Airbus on oluline vähemusaktsionär. Seega on vabalt kaubeldavate aktsiate osakaal piiratud, mis võib aktsiahinna kõikumisi võimendada.

Dassault Aviationi enamusosalus kuulub GIMD-le ja Airbus on oluline vähemusaktsionär. Seega on vabalt kaubeldavate aktsiate osakaal piiratud, mis võib aktsiahinna kõikumisi võimendada. Ekspordilepingud need sõltuvad poliitilistest otsustest, rahastamisest ja mõnikord ka tehnoloogia ülekannetest ning nende rakendamise ajakava on sageli ebakindel.

need sõltuvad poliitilistest otsustest, rahastamisest ja mõnikord ka tehnoloogia ülekannetest ning nende rakendamise ajakava on sageli ebakindel. ESG kriteeriumid Mõned fondid välistavad relvad, teised on need alates 2022. aastast taasintegreerinud. See mõjutab nõudlust nende väärtpaberite järele.

Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre arvamus kohta Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

KKK

Mis ajast on Eric Trappier Dassault Aviationi juhtinud?

Ta on olnud Dassault Aviationi esimees ja tegevjuht alates 8. jaanuarist 2013.

Milline oli Eric Trappieri roll Rafale müügis?

Endine rahvusvaheline tegevdirektor juhtis ekspordistrateegiat, mis võimaldas sõlmida esimesed lepingud (Egiptus ja Katar 2015. aastal, India 2016. aastal) ning seejärel rekordilise tellimuse 80 Rafale lennukiga Araabia Ühendemiraatidelt 2021. aastal.

Mis on Éric Trappieri juhitav GIMD?

Marcel Dassault Industrial Group on perekonna valdusfirma, mis kontrollib Dassault Aviationi. Éric Trappier sai selle esimeheks 9. jaanuaril 2025.

Kas Éric Trappier on UIMM-i president?

Jah, ta valiti Metallurgiatööstuse ja Kaubanduste Liidu presidendiks 15. aprillil 2021.