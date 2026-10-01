Gerard Mestrallet on üks juhte, kes on viimase kolmekümne aasta jooksul enim kujundanud Prantsuse energiamaastikku. Sündinud 1. aprillil 1949 Pariisis, juhtis ta Compagnie de Suezi ümberkujundamist tööstuskontserniks, korraldas 2008. aastal ühinemise Gaz de France'iga ning seejärel juhatas GDF Suezi, mis 2015. aastal nimetati ümber Engieks. See elulugu annab ülevaate tema karjäärist, seda iseloomustanud olulistest otsustest, tema tekitatud vaidlustest ja sellest, mida tema pärand tähendab ka 2026. aastal energiasektorit jälgivatele investoritele.

Haridus: inseneri ja kõrgema riigiteenistuja profiil

Gérard Mestrallet järgis Prantsuse administratiiveliidile omast karjääriteed, millel oli tugev teaduslik suunitlus. Ta on École Polytechnique'i endine õpilane (1968. aasta lend), École Nationale de l'Aviation Civile'i (1971), Toulouse'i Poliitikateaduste Instituudi (1973) ja seejärel ENA (ENA), mille ta lõpetas 1978. aastal "Pierre Mendès France" kursusega.

Pärast ENA (Riikliku Halduskooli) lõpetamist asus ta tööle rahandusministeeriumisse tsiviiladministraatorina. Septembrist 1982 kuni juulini 1984 töötas ta toonase majandus- ja rahandusministri Jacques Delorsi kantseleis tööstusküsimuste tehnilise nõunikuna. See kogemus Bercys (rahandusministeeriumis) andis talle sügava arusaama valitsuse ja suurkorporatsioonide vahelistest suhetest, mis osutus hindamatuks väärtuseks kogu tema edasise karjääri jooksul.

Suez Financial Companyst Belgia Üldühinguks

1984. aastal liitus ta Suez Financial Companyga projektijuhina. Ta tõusis kiiresti ametiredelil: 1986. aastal tööstusasjade asetäitja, 1987. aastal European Rights Company (Suezi tütarettevõte) tegevdirektor ja seejärel 1991. aastal ettevõtte tegevdirektori asetäitja. Seejärel sai temast ettevõtte tegevdirektor ja täitevkomitee esimees. Société Générale de Belgique, üks Euroopa vanimaid tööstusvaldusettevõtteid, mille arendust ta juhib.

See Belgia kogemus oli pöördeline: Suezil olid seal osalused elektri- (Electrabel), finants- ja tööstussektoris. See selgitab, miks Belgia on tänaseni kontserni tegevuse nurgakivi, millest hiljem sai Engie.

1995–2008: Suezi ümberkujundamine teenindusgrupiks

1995. aastal asus Compagnie de Suezi juhiks Gérard Mestrallet. Tema strateegia oli selge: suunata finantskonglomeraat kolmele põhitegevusele, energia, vesi ja puhtusSelle saavutamiseks algatas ta ühinemise Lyonnaise des Eaux'ga. 1997. aastal loodi Suez Lyonnaise des Eaux, mille juhatuse esimees ta oli, samal ajal kui Lyonnaise'i ajalooline juht Jérôme Monod oli nõukogu esimees.

Seejärel võttis kontsern tagasi nime Suez. 2003. aastal võeti kasutusele direktorite nõukogu juhtimisstruktuur, mille esimeheks ja tegevjuhiks sai Gérard Mestrallet. Sel perioodil loobus Suez järk-järgult oma finantstegevusest ja positsioneeris end Euroopa tegijana kommunaalteenuste, st oluliste teenuste (elekter, gaas, vesi, jäätmed) valdkonnas.

2008: GDF Suezi ühinemine, osariikide abielu

Gaz de France'i ja Suezi ühinemine, mis viidi lõpule 2008. aasta juulis, on tema karjääri kõige sümboolsem tehing. See kuulutati välja juba 2006. aastal Suezi ülevõtmispakkumise ohu kontekstis ning see nõudis seadusandlust, mis võimaldaks Prantsuse riigil vähendada oma osalust Gaz de France'is allapoole minimaalset künnist, mida see pidi säilitama. Uus kontsern, GDF Suez, saab üheks maailma juhtivaks energiaettevõtteks. Gérard Mestrallet oli selle tegevjuht juulist 2008 kuni maini 2016, jäädes samal ajal Suez Environnementi juhatuse esimeheks, mis on vee- ja jäätmekäitluse haru, mis noteeriti eraldi börsile.

Investorite jaoks illustreerib see ühinemine olulist punkti: reguleeritud sektorites sõltub ettevõtte väärtus sama palju tema tööstusstrateegiast kui ka suhtest riigiga aktsionärina. See on kriteerium, mida tuleks tänapäeva analüüsimisel arvestada...Tehnikategevusmillest Prantsuse riik jääb suureks aktsionäriks.

2015: GDF Suezist saab Engie

2015. aastal muutis GDF Suez oma nime ja sai nimeks EngieLisaks kaubamärgi uuendamisele kuulutab kontsern välja ülemineku taastuvenergiale, energiateenustele ja kivisöe järkjärgulisele kaotamisele. Mitmete vaatlejate sõnul toimub see nihe aga hilja: 2020. aasta veebruari artiklis Maailma See viitas "strateegilistele vigadele", mis olid takistanud grupi üleminekut, märkides, et "roheline" nihe algas tegelikult alles 2013. aastal.

3. mail 2016 loobus Gérard Mestrallet üldjuhtimisest, et Isabelle Kocher ja säilitab juhatuse esimehe koha. 2018. aastal annab ta esimehe koha üle Jean-Pierre ClamadieuAlates 2021. aastast on Catherine MacGregor olnud Engie tegevjuht.

Vaidlused: hüvitised ja täiendavad pensioniskeemid

Nagu paljud oma põlvkonna CAC 40 tegevjuhid, on ka Gérard Mestrallet olnud juhtide tasustamise arutelude keskmes:

2012 tema kogutasu ulatus 3 005 079 euroni, mis on veidi vähem (-2,7%) kui 2011. aastal, mis asetas ta seejärel CAC 40 edetabelis 8. kohale (arvud on võetud Vikipeediast majandusajakirjanduse põhjal).

tema kogutasu ulatus 3 005 079 euroni, mis on veidi vähem (-2,7%) kui 2011. aastal, mis asetas ta seejärel CAC 40 edetabelis 8. kohale (arvud on võetud Vikipeediast majandusajakirjanduse põhjal). Oktoober 2014 Tema lisapensioni suurus, mille suurus on hinnanguliselt 21 miljonit eurot ja mille CGT avalikustas, tekitab poleemikat ajal, mil kontsern registreerib 2013. majandusaastal suuri kahjusid. Äriühingu juhtimise kõrge komitee peab skeemi Afep-Medefi koodeksiga kooskõlas olevaks; tollane majandusminister Emmanuel Macron annab mõista, et riik hääletab tulevikus seda tüüpi resolutsiooni vastu.

Tema lisapensioni suurus, mille suurus on hinnanguliselt 21 miljonit eurot ja mille CGT avalikustas, tekitab poleemikat ajal, mil kontsern registreerib 2013. majandusaastal suuri kahjusid. Äriühingu juhtimise kõrge komitee peab skeemi Afep-Medefi koodeksiga kooskõlas olevaks; tollane majandusminister Emmanuel Macron annab mõista, et riik hääletab tulevikus seda tüüpi resolutsiooni vastu. Mai 2016 Olles saanud tegevjuhtkonnaväline esimeheks, teatab ta, et loobub oma esimehe palgast (350 000 eurot aastas), mida makstakse Engie ettevõtte sihtasutusele.

Need sündmused on aidanud kaasa muutustele Prantsuse börsil noteeritud ettevõtete juhtimises: siduvad aktsionäride hääletused juhtide tasustamise osas („sõnaõigus palga osas“, 2016. aasta Sapin 2 seadus) ja rangemad regulatsioonid täiendavate pensionide osas. Üksikaktsionäri jaoks on universaalse registreerimisdokumendi „äriühingu juhtimine“ osa lugemine nüüd osa igast äriühingu juhtimise ülevaatest. fundamentaalne analüüs tõsine.

Paris Europlace, FACE ja majandusdiplomaatia

Lisaks oma operatiivülesannetele juhatas Gérard Mestrallet Pariisi Europlace, ühing, mis reklaamib Pariisi kui finantskeskust, samuti Väljatõrjumise Vastu Võitluse Sihtasutus (FACE) Aastatel 2007–2020. 2015. aastal määrati ta „õppimise saadikuks“; 2016. aasta aprillis usaldas Ségolène Royal talle COP21-st tuleneva missiooni süsiniku hinnaga Euroopas.

Pärast Engie'd sai temast ettevõtte tegevjuht.Prantsuse Al-Ula Arenguagentuur (Afalula), kes vastutab Prantsuse-Saudi Araabia koostöö eest selle pärandipaiga ümber. 2024. aasta veebruaris nimetas Emmanuel Macron ta Prantsusmaa esindajaks selles projektis. India-Lähis-Ida-Euroopa majanduskoridor (IMEC). Ta on olnud ka arvukate juhatuste liige: Société Générale, Siemensi nõukogu, Euroopa Töösturite Ümarlaud ning mitmed rahvusvahelised nõuandekogud Hiinas ja Hongkongis.

Ta on Auleegioni komandör (2016) ja Riikliku Teeneteordeni komandör.

Mida tema teekond õpetab investorile aastal 2026

Gérard Mestralleti karjäär heidab valgust kolmele tõsiasjale, mis on kasulikud kõigile, kes investeerivad energia ja avalike teenuste väärtustesse:

Suured ühinemised muudavad aktsia olemust. Suezi aktsionär omas 1995. aastal finantsvaldusettevõtet; 2008. aasta aktsionär integreeritud energiaettevõtet; ja 2026. aasta aktsionär taastuvenergiale ja taristule keskendunud kontserni. Investeeringuteooriat tuleb igal etapil üle vaadata. Tegevuste osadeks jagamine loob mõnikord väärtust. Suez Environnement, mida pikka aega juhtis Gérard Mestrallet, läks börsile 2008. aastal, enne kui sellest sai Veolia ülevõtmispakkumise keskne osa aastatel 2020–2022. Need, kes jälgivadVeolia aktsiad Nad on selle episoodiga, mis muutis Prantsusmaa vee- ja jäätmesektorit, hästi kursis. Juhtimisel on oma hind. Vaidlused tasustamise üle iseenesest Engie aktsiaturu trajektoori ei muutnud, kuid need kiirendasid aktsionäride kaasamist juhatuse otsuste tegemisse.

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Aasta Samm 1949 Sündinud Pariisis (1. aprillil) 1978 Lõpetas ENA ja asus tööle rahandusministeeriumis. 1982-1984 Majandusminister Jacques Delorsi tehniline nõunik 1984 Liitumine Suez Financial Companyga 1995 Asub Suezi ettevõtte tüüri juurde 1997 Suessi Lyonnaise des Eaux sünd 2008 GDF Suezi ühinemine, uue grupi tegevjuht 2015 GDF Suezist saab Engie 2016 Isabelle Kocherist saab tegevjuht; ta jääb esimeheks 2018 Jean-Pierre Clamadieu saab tema järel Engie esimeheks. 2024 Prantsusmaa esindaja IMEC koridoris

KKK

Milline oli Gérard Mestralleti roll Engie loomisel?

Ta juhtis Gaz de France'i ja Suezi ühinemist 2008. aastal ning seejärel juhtis GDF Suezi kuni 2016. aastani. Grupp võttis tema juhtimisel 2015. aastal nimeks Engie.

Kes asendas Gérard Mestralleti Engie's?

Isabelle Kocher asus tema asemele peadirektorina 2016. aasta mais ja Jean-Pierre Clamadieu direktorite nõukogu esimehena 2018. aastal.

Miks tema kuldne langevari tekitas poleemikat?

Mainitud summa (21 miljonit eurot) avalikustati 2014. aasta oktoobris, kui GDF Suez oli rekordkahjumis ja koostas kulude kärpimise kava. Kokkulepet peeti Afep-Medefi koodeksiga vastavaks, kuid see õhutas arutelu juhtide tasustamise reguleerimise üle.