Jean-Cyril Spinetta Ta on üks väheseid Prantsuse kõrgemaid riigiametnikke, kes on edukalt alustanud teist karjääri suurkorporatsioonide juhtimisel. Sündinud 4. oktoobril 1943 Pariisi 15. linnaosas, juhtis ta üle üheteistkümne aasta Air Interi ja seejärel Air France'i, juhtis ettevõtte osalist erastamist ja ühinemist KLM-iga 2004. aastal ning asus Areva nõukogu esimeheks. 2018. aastal kerkis tema nimi uuesti uudistesse seoses raudteetranspordi tulevikku käsitleva "Spinetta raportiga". Siin on tema karjäär, peamised otsused ja mida need endiselt lennundussektori investoritele tähendavad.

Päritolu ja kujunemine

Jean-Cyril Spinetta kasvas üles perekonnas, mis oli sügavalt pühendunud sotsialismile. Tema vanaisa, Cyrille Spinetta, kunstide ja käsitöö kooli insener, juhtis alates 1911. aastast Albi tööliste klaasikoda ja oli lähedane Jean Jaurès'le. Tema ema, Korsikalt pärit kooliõpetaja Antoinette Brignoli, ja isa, ehitusinsener Adrien Spinetta, asusid elama Pariisi, kus Jean-Cyril sündis.

Versailles' Lycée Hoche'i tudengina omandas ta Pariisi õigusteaduskonnas avaliku õiguse magistrikraadi, lõpetas Sciences Po Paris'i ning astus seejärel Charles de Gaulle'i klassi ENA-sse (Riiklikku Halduskooli). Ta oli kuni 1977. aastani Sotsialistliku Partei liige.

Karjäär kõrgema riigiametnikuna (1969–1990)

Tema administratiivne karjäär on ulatuslik ja mitmekesine. Pärast õpetaja assistendina töötamist töötas ta järjest ametikohtadel haridusministeeriumis (investeeringute ja planeerimise büroo juhataja, seejärel kolledžite direktor), riiginõukogus audiitorina, valitsuse peasekretariaadis ja peaministri infoteenistuses.

Seejärel liikus ta lähemale transpordisektorile, saades kahel korral Michel Delebarre'i kantseleiülemaks, eelkõige siis, kui viimane oli transpordi- ja merendusminister ning hiljem taristuminister. See kogemus andis talle põhjalikud teadmised tsiviillennundusest ja selle regulatiivsetest väljakutsetest.

Air Inter, seejärel Air France: pealinna ümberkorraldamine ja avamine

Aastatel 1990–1993 oli ta ettevõtte president ja tegevjuhtAir Inter, Prantsuse siseriiklik lennufirma, ajal, mil käisid ettevalmistused Euroopa õhuruumi avamiseks konkurentsile. Pärast president François Mitterrandiga kohtumist ja Euroopa Komisjonis töötamist määrati ta juhiksAir France 22 september 1997.

Tema tegevuskava oli kaheosaline: jätkata kahjumiga kaetud ettevõtte taastamist ja valmistada ette selle turule avamist. 1999. aastal juhtis ta Air France'i osaline erastamine, ettevõtte esmase avaliku pakkumisega. Sel perioodil liitus Air France ka SkyTeami alliansiga, mis asutati 2000. aastal koos Delta, Aeromexico ja Korean Airiga.

2004: Air France-KLMi loomine

Tema karjääri kõige olulisem tehing oli ühinemine Hollandi ettevõttega. KLM2004. aastal lõpule viidud ühinemine oli esimene suurem piiriülene ühinemine Euroopa õhutranspordis. Valitud struktuur säilitas kaks lennufirmat ja kaks kaubamärki kahe sõlmpunktiga (Paris-Charles-de-Gaulle ja Amsterdam-Schiphol) ühiselt hallatava börsil noteeritud ettevõtte all. See tehing viis ka Air France'i erastamiseni, mille tulemusel Prantsuse riigi osalus langes alla enamuskünnise.

Jean-Cyril Spinetta jäi kontserni tegevjuhiks kuni 31. detsembrini 2008 ning sai seejärel 1. jaanuarist 2009 Air France-KLMi ja Air France'i direktorite nõukogu esimeheks, kus tegevjuhina asus ametisse Pierre-Henri Gourgeon. Pärast Gourgeoni lahkumist asus Spinetta 17. oktoobril 2011 tegevjuhi ametikohale kuni 2013. aastani, mil tema asemele asus Alexandre de Juniac.

2004. aastal loodud kahesuunalist mudelit on sageli arutatud, eriti 2019. aasta Pariisi ja Haagi vaheliste pingete ajal, kui Hollandi riik omandas ettevõttes osaluse. Et mõista, kuidas see pärand endiselt kontserni väärtust mõjutab, analüüsis meieAir France-KLM aktsia vaatab läbi kapitalistruktuuri ja autopargiga seotud probleemid.

Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: otsitakse administraatorit

Samal ajal kuulub Jean-Cyril Spinetta mitmesse nõukogusse. Ta juhib Areva nõukogu Aprillist 2009 kuni juunini 2013 iseloomustasid raskused EPR-reaktoriga ja tuumakontserni strateegia kahtluse alla seadmine (millest sai kütusetsükli osas Orano). Ta on ka Alcatel-Lucenti, Alitalia, La Poste'i, Saint-Gobaini (alates 2005. aastast), Unileveri ja GDF Suezi direktor.

Tema kohalolek Saint-Gobaini juhatuses asetas ta selliste tegelaste kõrvale nagu Jean-Louis Beffa; materjalitööstusest huvitatud saavad tutvuda meie profiiliga aadressilSaint-Gobaini aktsiad.

Kohtuasi lõpetati süüdistuse esitamiseta.

2006. aasta juulis kutsuti Jean-Cyril Spinetta kohtusse osana uurimisest, mis oli suunatud endise Air France'i alltöövõtja vastu, kes on spetsialiseerunud lennundusjulgestusele. Lõpuks küsitleti teda tunnistajana ja ametlikku süüdistust talle ei esitatud. Ta on selles asjas alati oma süütust kinnitanud.

2018: Spinetta aruanne raudtee tuleviku kohta

15. veebruaril 2018 esitas ta peaminister Édouard Philippe'ile aruande raudteetranspordi tuleviku kohta. Tema enim arutatud soovitused puudutasid uute töötajate palkamise lõpetamist raudteetöötaja staatuse alusel, SNCF-i muutmist aktsiaseltsiks, raudteevõrgu konkurentsile avamise ettevalmistamist ja haruliinide arvu vähendamist. Mõned neist ettepanekutest lisati 2018. aastal pärast pikka streikiliikumist vastu võetud uue raudteepakti seadusesse.

Samuti juhatas ta alates 2013. aasta oktoobrist riiklikku haridus- ja majandusnõukogu, mille ülesanne oli koolid ja ärimaailm üksteisele lähemale tuua.

Auhinnad

Jean-Cyril Spinetta on Auleegioni ja Riikliku Teeneteordeni komandör ning Akadeemilise Palmsi ohvitser. Ta valiti aasta juhiks Uus majandusteadlane 2003. aastal ja sai 2004. aastal Professionaalsete Aeronautika ja Kosmoseajakirjanike Assotsiatsiooni Icare auhinna.

Mida tema teekond investorile õpetab

Lennundussektor on aktsiaturul üks tsüklilisemaid. Jean-Cyril Spinetta karjäär illustreerib mitmeid neist teguritest:

Konsolideerimine on peamine väärtuse loomise allikas. Air France-KLM, seejärel IAG (British Airways-Iberia) ja Lufthansa Grupp loodi ühinemiste kaudu. Turg hindab gruppe, mis on võimelised oma võrgustikke sujuvamaks muutma.

Air France-KLM, seejärel IAG (British Airways-Iberia) ja Lufthansa Grupp loodi ühinemiste kaudu. Turg hindab gruppe, mis on võimelised oma võrgustikke sujuvamaks muutma. Riigi kohalolek muudab kõike. Prantsuse ja Hollandi riik jäävad Air France-KLMi aktsionärideks; see pakub tuge kriisiaegadel, näiteks 2020. aastal, kuid piirab ka strateegilist vabadust ja võib rekapitaliseerimise ajal viia lahjendusteni.

Prantsuse ja Hollandi riik jäävad Air France-KLMi aktsionärideks; see pakub tuge kriisiaegadel, näiteks 2020. aastal, kuid piirab ka strateegilist vabadust ja võib rekapitaliseerimise ajal viia lahjendusteni. Ettevõtted on tootjatest sõltuvad. Tarneviivitused ja mootorite saadavus mõjutavad tootmisvõimsust. Paljud investorid eelistavad sektoriga kokkupuudet saada tootjate kaudu, nagu näitab meie analüüs...Airbusi aktsia.

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Aasta Samm 1943 Sündinud Pariisis (4. oktoobril) 1990-1993 Air Interi tegevjuht 1997 Air France'i tegevjuhiks määrati (22. september) 1999 Air France'i osaline erastamine ja börsile viimine 2004 Tihedamad sidemed KLM-iga, Air France-KLM-i sünd 2009 Air France-KLMi juhatuse esimees ja Areva nõukogu esimees 2011-2013 Ta jätkab oma kohustusi Air France-KLMi tegevjuhina 2018 Aruanne raudteetranspordi tuleviku kohta

KKK

Mida tegi Jean-Cyril Spinetta Air France'is?

Ta juhtis Air France'i aastatel 1997–2008, viis 1999. aastal läbi selle osalise erastamise ja korraldas 2004. aastal ühinemise KLM-iga, millest sündis Air France-KLM grupp.

Mis on Spinetta aruanne?

2018. aasta veebruaris valitsusele esitatud aruanne raudteetranspordi tuleviku kohta, mis inspireeris samal aastal vastu võetud SNCF-i reformi.

Kas Jean-Cyril Spinetta juhatas Arevat?

Jah, ta oli Areva nõukogu esimees aprillist 2009 kuni juunini 2013.