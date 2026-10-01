Jean Louis Beffa Ta juhtis Saint-Gobaini üle kahe aastakümne, aastatel 1986–2007, enne kui oli kuni 2010. aastani juhatuse esimees. Sündinud 11. augustil 1941 Nice'is Corps des Mines'i insenerikooli lõpetanuna, kehastab ta Prantsuse juhtivate ärijuhtide põlvkonda, kes on saanud väljaõppe avaliku teenistuse kõrgemates kihtides ja veendunud tööstuse strateegilises rollis. Lisaks Saint-Gobainile mõjutas ta avalikku arutelu oma tööstuspoliitika aruannete ja raamatutega. Pilk tagasi karjäärile, mis jätkuvalt mõjutab CAC 40 tööstusgruppide valikuid.

Haridus: Polütehnikum, Mäe- ja Teaduste Amet

Inseneri ja õpetaja poeg Jean-Louis Beffa valmistus võistluseksamiteks Nice'i Lycée Massénas ja võeti vastu...École polütehnika 1960. aastal. Temast sai insener Kaevanduskorpus 1963. aastal õppis ta ka École nationale supérieure du pétrole et des moteurs'is ja omandas Institut d'études politiques de Paris diplomi (1966, majandus-rahandussektsioon).

Energiahalduse algus

Ta alustas oma karjääri mäeinsenerina Clermont-Ferrandis, seejärel aastatel 1967–1974 asus ta tööle tööstusministeeriumi kütuseosakonnas, kus temast sai rafineerimise ja kasutamise teenistuse juhataja ning seejärel direktori asetäitja. See kogemus andis talle põhjalikud teadmised energeetikast ning riigi ja tööstuse suhetest – kaks teemat, mis läbisid kogu tema karjääri.

1974–1986: Saint-Gobaini tõus

Jean-Louis Beffa liitus 1974. aastal Saint-Gobain planeerimisdirektorina. Seejärel asus ta peadirektori ja seejärel presidendi ametikohale. Pont-a-Mousson, malmist torudele spetsialiseerunud tütarettevõte, juhtides aastatel 1979–1982 ka kontserni "torude ja mehaanika" haru. Märtsis 1982, Saint-Gobaini natsionaliseerimise aastal, sai temast selle tegevdirektor.

Jaanuaris 1986 võttis ta Roger Fauroux' ametikoha üle. president ja tegevjuhtFrançois Mitterrandi presidendiajal ametisse nimetatud ja toonase peaministri Jacques Chiraci poolt kinnitatud juhtis ta 1986. aasta lõpus Saint-Gobaini erastamist, mis oli kooseluvalitsuse esimene suurem erastamine.

1986–2007: Kakskümmend aastat Saint-Gobaini eesotsas

Tema juhtimisel läbis Saint-Gobain põhjaliku muutuse. Ajalooliselt klaasile keskendunud kontsern laiendas oma kohalolekut ehitusmaterjalide ja materjalide turustamise valdkonnas ning muutus väga rahvusvaheliseks. Selle perioodi oluliste verstapostide hulka kuulusid Ameerika ettevõtte Nortoni omandamine 1990. aastal, mis tegi kontsernist abrasiivmaterjalide maailmas juhtiva ettevõtte, ning seejärel kipsplaatidele spetsialiseerunud Briti ettevõtte BPB omandamine 2005. aastal.

See strateegia on teinud Saint-Gobainist ühe maailma juhtiva eluaseme- ja ehitusspetsialisti ning tema järeltulijad on seda positsiooni jätkanud ja tugevdanud. Jean-Louis Beffa jäi tegevjuhiks kuni 2007. aasta juunini ja seejärel juhatuse esimeheks kuni 2010. aastani; tema asemele tegevjuhina asus Pierre-André de Chalendar. Alates 2021. aasta juulist on kontserni juhtinud Benoit Bazin.

Investorite jaoks näitab Saint-Gobaini ajalugu Beffa juhtimisel, kuidas sajandivanune tööstusettevõte saab end järjestikuste omandamiste kaudu uuesti leiutada. Meie analüüs...Saint-Gobaini aktsiad kirjeldab oma praegust profiili, mis keskendub säästvale ehitusele ja energiatõhusale renoveerimisele.

Arutelu palga ja asbesti üle

Nagu teisedki oma põlvkonna juhid, sattus ka Jean-Louis Beffa mitmel rindel kriitika alla. 2007. aastal oli ta üks Prantsusmaa enimtasustatud tegevjuhte, kelle hinnanguline töötasu oli ajakirjanduse edetabeli kohaselt sel aastal 10,2 miljonit eurot. Lisaks sattus ta Pont-à-Moussoni juhtimise ajal asbesti kasutamise vastaste rünnaku alla keset vaidlusi, mis vaevasid kogu materjalitööstust. Asbestiprobleemil oli püsiv negatiivne mõju kontserni mainele ja õiguslikule staatusele, eriti Ameerika Ühendriikides.

Tööstuspoliitika mõtleja

Jean-Louis Beffa on ennast Prantsuse tööstuse tuleviku osas mõjuka häälena sisse seadnud:

2004. aastal usaldas Jacques Chirac talle ülesande elavdada tööstuspoliitikat. Tema 2005. aasta jaanuari aruanne Uue tööstuspoliitika suunas, mis viis selle loomiseni Tööstusliku Innovatsiooni Agentuur , mille nõukogu esimees ta on olnud alates 2005. aasta septembrist;

, mille nõukogu esimees ta on olnud alates 2005. aasta septembrist; 2002. aastal asutas ta koos Nobeli majandusauhinna laureaadi Robert Solow'ga Saint-Gobaini majandusuuringute keskuse, millest sai Cournot' keskus ja seejärel Cournot' fond (2010), mida nad ühiselt juhatasid;

Ta avaldas koos Seuiliga mitu esseed: Prantsusmaa peab valima (2012) Prantsusmaa peab tegutsema (2013) Võimu võtmed (2015) ja Muutu või sure: suurettevõtted versus idufirmad (2017).

Tema keskne tees: USA ja Hiina duetiga silmitsi seistes sõltub riigi võim eksporditööstusest, tehnoloogiatest, energiast ja sõjalistest võimetest. Ta propageerib riigi juhitud sidusat tööstusstrateegiat ja kritiseerib Prantsusmaa deindustrialiseerimist. Mõned neist ideedest on pärast tervishoiukriisi laialdast vastukaja leidnud, kusjuures on toimunud arutelusid tööstusliku suveräänsuse ja tootmise tagasitoomise üle.

Lazard, Engie, Le Monde: teine ​​​​karjäär juhatuse liikmena

Pärast Saint-Gobaini sai Jean-Louis Beffast panga vanemnõunik. LazardTa oli aastatel 2008–2015 GDF Suezi ja seejärel Engie juhatuse liige, kus ta oli nominatsiooni- ja tasustamiskomitee esimees, Siemensi nõukogu liige (2008–2013), Groupe Bruxelles Lamberti juhatuse liige (2001–2013) ja Caisse des Dépôtsi nõukogu liige (2014–2019). Ta oli ka BNP Paribase ja Gaz de France'i direktor. Ta on olnud kontserni nõukogu liige alates 1994. aastast. MaailmaTemast sai selle president 5. oktoobril 2017.

Tema roll Engie's lähendab teda olulistele energiaküsimustele – sektorile, mida me analüüsime eelkõige oma teabelehel...Tehnikategevus.

Auhinnad

Jean-Louis Beffa on Auleegioni suurohvitser (2007), Riikliku Teeneteordeni suurrist (2016) ja Kunstide ja Kirjanduse Ordeni komandör (2005). Ta on pälvinud arvukalt välismaiseid autasusid, sealhulgas Tõusva Päikese Ordeni (Jaapan). Ooperientusiastina oli ta Pariisi Rahvusooperi edendamise ühingu esimees.

Mida tema teekond investorile õpetab

Tööstuskontsernid leiutavad end etappide kaupa uuesti. Saint-Gobain on muutnud oma raskuskeset nime muutmata: ettevõtte väärtuse mõistmiseks tuleb vaadata tulude jaotust ärivaldkondade kaupa.

Saint-Gobain on muutnud oma raskuskeset nime muutmata: ettevõtte väärtuse mõistmiseks tuleb vaadata tulude jaotust ärivaldkondade kaupa. Suured omandamised on riskid. Need loovad väärtust, kui integratsioon on edukas, kuid koormavad lühiajalist võlga.

Need loovad väärtust, kui integratsioon on edukas, kuid koormavad lühiajalist võlga. Poliitiline kontekst on oluline. Natsionaliseerimine, erastamine, tööstuspoliitika: avalikud otsused on Saint-Gobaini arengut sügavalt mõjutanud.

Saint-Gobain ja Engie on abikõlblikud PEAStandardne maksusoodustusega investeerimisvahend pikaajalisteks investeeringuteks Prantsuse aktsiatesse. See artikkel on ainult informatiivsel eesmärgil ja ei ole investeerimisnõustamine.

KKK

Kui kaua Jean-Louis Beffa Saint-Gobaini juhtis?

Ta oli selle president ja tegevjuht jaanuarist 1986 kuni juunini 2007, seejärel juhatuse esimees kuni 2010. aastani.

Milliseid raamatuid kirjutas Jean-Louis Beffa?

Eriti Prantsusmaa peab valima (2012) Prantsusmaa peab tegutsema (2013) Võimu võtmed (2015) ja Muutu või sure (2017), kõik avaldatud Seuili poolt.

Mis on Tööstusinnovatsiooni Agentuur?

Avalik-õiguslik asutus, mis loodi 2005. aastal pärast tema tööstuspoliitika aruannet ja mille eesmärk on toetada suuri teadus- ja innovatsiooniprojekte. Ta oli selle nõukogu esimees.