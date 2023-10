10 octobre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Ce lundi, Ethereum (ETH) a subi une baisse de près de 4,5 % de son prix, le portant actuellement à 1 573 dollars après avoir atteint un creux de 1 540 dollars plus tôt dans la journée. Les indicateurs de cette baisse sont le Relative Strength Index (RSI) et l’Awesome Oscillator (AO), qui suggèrent que la tendance à la baisse de l’ETH pourrait se prolonger. Si la bougie quotidienne se clôture en dessous du niveau de 1 570 dollars, cela pourrait déclencher davantage de ventes et amorcer une nouvelle tendance à la baisse.

Les critiques soutiennent que la Fondation Ethereum a contribué à cette chute de prix en générant de la peur, de l’incertitude et du doute (FUD) chaque fois qu’elle a procédé à des activités de vente. Cette situation a entraîné un manque de confiance dans le protocole, provoquant souvent d’importantes ventes d’Ethereum. De plus, des personnalités éminentes de la communauté Ethereum, telles que le co-fondateur Vitalik Buterin, ont liquidé de grandes quantités d’Ethereum sans fournir d’explications claires.

