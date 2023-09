Ethereum: Les baleines reviennent à la charge !

23 septembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Les baleines d’Ethereum continuent d’accumuler la crypto, avec une sortie récente de 5 040 ETH de Binance, malgré une baisse récente de sa valeur. Par ailleurs, un analyste, Bluntz, suggère qu’Ethereum pourrait être en phase finale de correction avant une possible remontée, avec une baisse potentielle vers 1 430 $ ou 1 440 $, tout en prévoyant une consolidation à court terme dans la fourchette de 1 400 $ à 2 000 $.

Le 21 septembre, selon un rapport de Lookonchain, une baleine a pris une décision audacieuse en retirant une quantité substantielle de 5 040 jetons Ethereum (ETH) de la grande bourse de cryptomonnaie, Binance. Cependant, cette action ne constitue qu’un élément d’une narration plus vaste et intrigante.

The smart whale withdrew 5,040 $ETH($8.17M) from #Binance again ~20 mins ago.

And the whale has withdrawn a total of 24,548 $ETH($40M) from #Binance since Sept 5, with an average withdrawal price of $1,631.https://t.co/J0BhAsGJhQ pic.twitter.com/xxb6MQ3L19

— Lookonchain (@lookonchain) September 21, 2023