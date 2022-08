Ethereum Merge : ce risque pourrait faire s’effondrer l’ETH

La fusion est l’un des sujets les plus brûlants de ces dernières semaines. Avec tous les hymnes de louange, on en oublierait presque qu’Ethereum est exposé à une menace concrète.

Quelle influence les validateurs ont-ils sur la censure de la plus grande blockchain de contrats intelligents au monde ?

Ethereum Merge crée un problème

Vous êtes sur le point d’envoyer 100 $ en Ethereum (ETH) à un site de don ukrainien. La transaction échoue. Vous réessayez : Encore une fois, votre transaction n’aboutit pas. Après avoir parcouru brièvement les actualités EduBourse, vous vous rendez compte que la blockchain Ethereum a été censurée.

L’annonce de l’inventeur d’Ethereum, Vitalik Buterin, selon laquelle la blockchain était en train de passer à la preuve de participation (prévu le 15 septembre) s’est propagée comme une traînée de poudre. Le prix de l’ETH a augmenté et l’euphorie sur Twitter était difficile à manquer. En plus de nombreuses rumeurs sur des vitesses de transaction plus rapides, nous voulons aujourd’hui vous sensibiliser à un problème qui existe déjà avant le merge de la crypto-monnaie !

C’est la dépendance vis-à-vis des institutions contrôlées par l’OFAC et la censure qui l’accompagne.

OFAC : Office of Foreign Assets Control, est une autorité de contrôle rattaché au Département du Trésor aux États-Unis. Il surveille les sanctions commerciales et économiques et peut, par exemple, geler les avoirs des acteurs illégaux. C’est ce qui s’est passé par exemple avec les oligarques russes lors du début du conflit avec l’Ukraine.

Nous avons récemment vu jusqu’où un tel pouvoir de contrôle peut aller dans la sphère des crypto-monnaies lorsque la plateforme Tornado Cash a été interdite aux USA et que le développeur néerlandais a été arrêté pour avoir contribué au blanchiment d’argent.

Une fois la poussière retombée, des craintes de la part de la communauté Ethereum commencent à apparaître. Bien que la fusion soit toujours d’actualité, la question d’une éventuelle censure par l’OFAC prend de plus en plus d’importance. L’Ethereum pourrait-il être censuré après la fusion ?

Si l’OFAC peut sanctionner Tornado Cash, cela serait-il théoriquement également possible avec Ethereum à cause du Proof of Stake ?

Certains utilisateurs ont souligné ce problème car ils craignent de devenir dépendants de certains grands validateurs avec le passage à la preuve de participation. Ceux-ci sont tous situés aux États-Unis et sont donc susceptibles d’être sanctionnés par l’OFAC.

Mais qu’est-ce que les validateurs ont à voir avec notre vie privée ?

Avec le mécanisme de consensus Proof of Work, les mineurs et les nœuds sécurisent toujours la blockchain. Une fois la fusion terminée avec succès, les validateurs prennent en charge cette tâche en remplaçant les mineurs et les nœuds dans la preuve de participation (Proof of Stake). La censure d’une blockchain nécessite l’approbation de la majorité des responsables de la sécurité du système – c’est-à-dire les validateurs.

Revenons à l’exemple mentionné ci-dessus :

Supposons que l’OFAC, décide de censurer une adresse Ethereum associée à l’Ukraine. En tant qu’entités légalement reconnues, les validateurs basés aux États-Unis devraient se conformer aux sanctions de l’OFAC et bloquer cette adresse de don sur la chaîne ETH. Votre transaction n’aboutirait pas.

Les entités visées sont des géants de la crypto bien connus : Lido Finance, Coinbase, Kraken et Binance. Ensemble, ils détiennent actuellement environ 62% de tous les Ethereum stakés. Lido détient à lui seul un tiers de tous les ETH en staking.

La communauté ne cesse de faire la comparaison avec une attaque à 51% sur Bitcoin (BTC). En conséquence, un attaquant qui contrôle 51% du taux de hachage minier pourrait réécrire la blockchain.

Pour faire l’analogie avec Ethereum : Comme pour le Bitcoin Proof of Work, on suppose qu’un attaquant pourrait réécrire la blockchain avec 51% de tous les ETH stakés. De même, une coalition de 51 % de tous les tokens stakés pourrait commencer à censurer les blocs en omettant volontairement une partie des transactions.

Pourquoi des validateurs comme l’exchange Binance devraient-ils faire cela ? Parce qu’ils sont sous le contrôle de l’OFAC.

La peur de la communauté s’est largement répandue et a finalement atteint l’inventeur d’Ethereum, Vitalik Buterin. Dans un post sur Twitter, il a évoqué les craintes de censure :

"If a majority of validators started censoring blocks, other validators could discover this and fight back. With the '99% fault tolerance agreement', other validators could trigger such a soft fork."

“Si une majorité de validateurs commençaient à censurer les blocs, d’autres validateurs pourraient le découvrir et se battre. Avec “l’accord de tolérance aux pannes à 99 %”, les autres validateurs pourraient provoquer un tel soft fork.”

Un tel soft fork ferait immédiatement perdre de la valeur aux tokens des “attaquants” car ils ne correspondraient plus à la dernière version d’Ethereum. Une deuxième attaque est impossible après un tel processus, car l’attaquant n’a plus de tokens ETH disponibles en raison du soft fork.

Tim Beiko, l’un des principaux développeurs de l’ETH, a précisé :

"And that was it for the merge-related contents. Next up on the call were two topics put on the agenda by Micah Zoltu: potential censorship issues with mev-boost relays, and client developers' general stance towards punishing censoring validators on the network."