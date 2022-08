Ethereum Merge active le staking : bientôt 15 % de retour ?

Les validateurs Ethereum interviennent avant la fusion. Avec environ 13 millions de validateurs, ETH 2.0 a atteint un nouveau sommet.

Dans moins d’un mois, l’événement tant attendu, le « Merge Ethereum », devrait avoir lieu. Les validateurs, censés sécuriser la blockchain dans le futur, apprécient particulièrement cet événement. Près de 420 000 validateurs sécurisent actuellement la blockchain Ethereum (ETH) avec 13 millions d’ETH.

Pendant ce temps, le rendement du staking ethereum a oscillé autour de 11,17 %, avec près de 40 000 nouveaux ETH ajoutés chaque semaine, soit une augmentation d’environ 66 millions de dollars !

La fusion d’Ethereum augmente les récompenses de jalonnement ?

La fusion a donné lieu à des rumeurs dans la communauté selon lesquelles les taux de rendement du staking Ethereum pourraient alors tripler. Le taux d’intérêt annuel pour le staking est actuellement de 4,06 %, ce qui peut sembler maigre étant donné le taux d’inflation actuel de près de 9 %.

Something Something THE MERGE IS COMING 🚀🚀🚀🚀🚀 https://t.co/wp9ctRY4dj — MariusVanDerWijden (@vdWijden) August 22, 2022

Désormais, même la Fondation Ethereum s’en est mêlée et veut mettre un terme à ce mythe dans des documents officiels :

“Pas correcte. Les prévisions indiquent que la fusion entraînera une hausse des taux d’environ 50 %, et non de 200 %.

Selon la Fondation, ces 50 % proviennent principalement des frais de transaction que les utilisateurs paient lorsqu’ils utilisent la crypto-monnaie Ethereum. Étant donné que les mineurs sont superflus dans le système de preuve de participation, les frais payés par les utilisateurs vont aux validateurs. Plus les frais sont payés, plus les intérêts sont élevés.

Les dernières prévisions indiquent ainsi un taux d’intérêt de 7 % après la fusion.

De plus, la Fondation Ethereum précise qu’après la fusion, il ne sera pas possible de retirer immédiatement vos tokens Ether stakés. Tous les jetons restent verrouillés sur la nouvelle blockchain et ne peuvent être payés qu’avec la mise à jour ultérieure de Shanghai. Cela doit suivre environ 6 à 12 mois après l’événement.

Ethereum : la fusion de Testnet s’est terminée avec succès

Le 13 août, Ethereum a terminé avec succès son test sur le réseau Goerli. Vitalik Buterin lui-même a ensuite annoncé que la “vraie” fusion devrait avoir lieu entre le 15 et le 16 septembre.

Les développeurs essaient de désamorcer les faux rapports avant cet événement. Cela ne devrait pas s’accompagner d’une augmentation de la vitesse de transaction ou d’une réduction des frais avec le changement. Mais ce qui vient avec la fusion est une réduction de 99,95 % de la consommation d’énergie. Ce pronostic peut être fait relativement bien en raison des conditions techniques.