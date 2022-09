Ethereum Merge: la SEC soulève des revendications de contrôle

Le 15 septembre 2022, l’équipe de développement d’Ethereum a achevé avec succès la fusion. Néanmoins, l’événement n’apporte pas que des développements positifs. Le prix Ethereum a toujours du mal à maintenir des niveaux de prix cruciaux. De plus, Gary Gensler, chef de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, utilise la fusion pour placer les crypto monnaies sous le contrôle du régulateur.

La SEC pourrait classer Ethereum et d’autres crypto monnaies comme des titres après la fusion, rapporte le Wall Street Journal. De longs processus juridiques tels que Ripple sont dans l’air. Selon Gensler, le « staking » via les crypto monnaies et les intermédiaires est un critère crucial pour la classification des tribunaux.

Ethereum Merge : La SEC veut maîtriser les Crypto monnaies

Gary Gensler a déclaré aux journalistes après une audience au Congrès :

“Du point de vue de la pièce, le jalonnement dans le cadre du test Howey est une autre indication que les investisseurs s’attendent à des gains basés sur les efforts des autres.”

Pour jalonner Ethereum, les validateurs doivent déposer 32 ETH dans le réseau et verrouiller l’ETH. Ce n’est qu’après la mise à niveau de Shanghai, qui aura lieu 6 à 12 mois après la fusion, que l’ETH précédemment jalonné sera à nouveau libéré. Cela affecte à la fois l’ETH jalonné avant la fusion et l’ETH jalonné après la fusion. Gary Gensler estime que le jalonnement est “très similaire au prêt” et devrait être comparé à l’investissement conventionnel.

Les autorités ont déjà ciblé des sociétés de cryptographie comme Coinbase, Circle, Gemini, Nexo et Celsius pour les produits de taux d’intérêt crypto. Cela a alimenté les discussions sur les cotes de sécurité des produits cryptographiques et des devises. Les défenseurs de la cryptographie ont critiqué la SEC pour sa stratégie réglementaire actionniste et son manque de conseils réglementaires.

Prix Ethereum : En Chute Malgré la Fusion

En plus des déclarations de Gensler, il y a plus de nouvelles négatives sur Ethereum. La fusion tant attendue n’a pas entraîné d’augmentation significative des prix jusqu’à présent, bien au contraire. Au moment où l’article a été écrit (près de 24 heures après la fusion), le prix d’Ethereum avait chuté d’environ 10 %.

Selon les données de CoinGecko, l’ETH est passé de 1 641 $ à 1 454 $ après la fusion, puis s’est stabilisé à nouveau. La deuxième plus grande crypto monnaie par capitalisation boursière est actuellement encore à environ 70 % du dernier record historique (4 870 $).

Aux prix actuels, seuls 52% des détenteurs d’ETH sont encore bénéficiaires, selon les données de marché analysées par IntotheBlock. Cela signifie que seulement 1% des détenteurs d’ETH atteignent le seuil de rentabilité, tandis que 47% ne réalisent aucun profit. Malgré la faible évolution des prix, les signaux du marché boursier et de la chaîne suggèrent que le prix d’Ethereum pourrait à nouveau augmenter dans un proche avenir.

En plus du prix Ethereum, le prix du Bitcoin a également baissé de plusieurs points de pourcentage. Le prix du BTC est actuellement inférieur à la barre des 20 000 $. En outre, la capitalisation boursière totale de la cryptographie a atteint un nouveau creux mensuel à 1 000 milliards de dollars.

Les Mineurs de l’ETH passent à Ethereum Classic

Le passage à la preuve de participation a également forcé les mineurs ETH à se tourner vers d’autres options telles que Ravencoin et Ethereum Classic.

Selon CryptoCompare, le taux de hachage Ethereum Classic a augmenté de 240 % depuis le jour de la fusion, tandis que le taux de hachage Ravencoin a augmenté de 51 %.De plus, Dogecoin est désormais la deuxième plus grande pièce de Proof of Work (preuve de travail) derrière Bitcoin.