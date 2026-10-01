André Citroen (1878-1935) Frantziako industriako izen handienetako bat da. École Polytechnique-n graduatu zen, eta ez zuen automobila asmatu, baina Europan lehenengoetakoa izan zen hura seriean ekoizten, merkatu masiboko produktu gisa saltzen eta marketin tresna gisa erabiltzen. Bere bizitza ekonomia ikasgai bat ere bada: industria arrakasta ikusgarria, gero eta handiagoa zen zorpetzeak finantzatua, porrot egin zuena eta Michelinek enpresa erosi zuena. 2026an, bere izena albistegietan berriro agertu zen Panteoian lurperatzeko kanpainarekin.
Bizitzaren lehen urteak: etorkinen semea, teknologiarekiko grina duena
André Citroën 1878ko otsailaren 5ean jaio zen Parisen, Laffitte kaleko 44. zenbakian, 9. barrutian. Levie Citroen diamante-merkatari judu herbeheretarra zenaren eta Amalia Kleinmannen bosgarren eta azken semea zen, jatorriz Varsoviakoa zena. Familia-abizena Herbehereetako zitriko-merkataria zen arbaso batetik dator ("citroen"-ek limoia esan nahi du nederlanderaz); André izan zen "e"-ren dieresia hartu zuena.
Bere haurtzaroa tragediak markatu zuen: 1884an, bere aitak bere buruaz beste egin zuen Hegoafrikako diamante meategi batean inbertsio txarra egin ondoren. Condorcet lizeoko ikasle bikaina, Jules Verne eta Eiffel dorrearen eraikuntzak liluratuta, Andrék eskolan sartu zen.École Polytechnique 1898.
Engranaje arrain-hezurrak: logotipo baten jaiotza
1900ean, Poloniara egindako bidaia batean, V-formako ildaskadun engranajeen fabrikazio prozesu bat aurkitu zuen. Engranaje hauek, isilagoak eta potentzia handia transmititzeko gai zirenak, mekanizazio zehaztasun handia behar zuten. André Citroënek lizentzia erosi eta altzairua erabiliz industria-ekoizpen prozesu bat garatu zuen. 1901ean, berak eta bi institutuko lagunek engranaje fabrikazio enpresa bat sortu zuten Parisko Faubourg Saint-Denis auzoan.
Chevron bikoitz hau geroago auto markaren ikurra bihurtuko zen: munduko industriako logotipo ezagunenetako bat pieza mekaniko batetik sortu zen.
Mors, Amerika eta masa-ekoizpenaren aurkikuntza
1906tik aurrera, automobilgintzako fabrikatzaileari laguntzeko deitu zioten. Morse, garai hartan zailtasunetan zegoena. Bere kudeaketa eta produktu sorta berrantolatu zituen: ekoizpena 1908ko 300 autotik 1913ko 800era igo zen. 1912an, Estatu Batuetara egindako bidaia batek sakonki eragin zion: Ford fabrika bisitatu eta muntaketa-kateen ekoizpena aurkitu zuen. Bere anbizioa "Europako Henry Ford" bihurtzea bihurtu zen.
1915-1918: Quai de Javel-eko maskor fabrika
1914an artilleriako ofizial gisa mobilizatuta, munizio eskasia ikusi zuen. 1915eko urtarrilean, Gerra Ministerioari proposatu zion hilabete gutxiren buruan 75 mm-ko obusak inoiz baino abiadura handiagoan ekoizteko gai zen fabrika bat eraikitzea. Javel kaiaParisen, 13.000 emakume enplegatzeko fabrika ultramoderno bat eraiki zuen. Guztira 23 milioi obus inguru ekoitzi zituen. Fabrika bere gizarte zerbitzuengatik ere ezaguna da, garai hartan arraroak zirenak: jantokia, erizaindegia eta haurtzaindegia.
1919: A motakoa eta seriean ekoitzitako lehen Europako autoa
Armistizioaren ondoren, fabrikak bere eskaera militarrak galdu zituen. André Citroënek aurreikusi zuen hori: gunea automobil fabrika bihurtu zuen hilabete gutxiren buruan. 1919ko urtarrilean, prentsari 7.250 frankoko prezioa zuen auto bat iragarri zion, merkatuko merkeenaren prezioaren erdia gutxi gorabehera. Kanpainak 16.000 kontsulta baino gehiago sortu zituen bi astetan.
La Citroën A motaJules Salomon ingeniariak diseinatutako Citroën 2CV urte berean kaleratu zen. Serie handietan fabrikatutako lehen Europako autoa bezala aurkeztu zen, egunean 30 auto ekoizteko helburuarekin. 1929an, Citroënek 102.891 automobil ekoitzi zituen, Frantziako ekoizpenaren ia herena, eta 32.000 langile inguru enplegatu zituen Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen eta Grenelleko lantegietan.
Bere garaia aurreratu zuen marketin-jenio bat
André Citroënek beste batzuk baino lehenago ulertu zuen publizitateak saltzen duela:
- 1922ko urriaren 4an, hegazkin batek "Citroën" idatzi zuen ke-letretan Garaipen Arkuaren gainean, Motor Erakusketan zehar;
- 1925etik 1933ra, egindako argiztatutako seinale erraldoi bat Eiffel Dorrea publizitate-kartel erraldoi bat;
- Kégresse erdibideko espedizioek inpresio handia utzi zuten iritzi publikoan: Sahara zeharkatuz (1922-1923), Gurutzaldi Beltza Afrikan (1924), Gurutzaldi Horia Asian (1931);
- Salmenta osteko zerbitzuan ere berrikuntzak egiten ditu: gidariaren eskuliburua, saltzaileen sarea, jatorrizko ordezko piezak bermatuta.
Traction Avant eta 1934ko porrota
1933an, Louis Renaulten aurka lehiakorra izaten jarraitzeko, André Citroënek Javel fabrika berreraiki zuen hilabete gutxitan, Europako modernoenetako bat bihurtuz. André Lefebvre ingeniaria kontratatu zuen, eta hark urtebetean diseinatu zuen autoa. Aurreko gurpileko trakzioa, 1934ko martxoaren 24an aurkeztua. Autoa iraultzailea da, baina enpresa finantzarioki nekatuta dago: Frantziako Bankuak 1934ko maiatzean argitaratutako txosten batek 200 milioi frankoko galerak izan zituela jakinarazi zuen.
Bankuek uko egiten diote laguntzen jarraitzeari, eta gobernuak ez du esku hartu nahi. 21 décembre 1934Citroën enpresa likidazio judizialean sartu dute. Hartzekodun nagusia, MichelinEnpresaren ardura hartu zuen. 1935eko urtarrilean, André Citroënek bere akzioak saldu zituen; Pierre Michelinek ordezkatu zuen presidente gisa uztailean. Gaixorik, André Citroën 1935eko uztailaren 3an hil zen, Parisen, 57 urte zituela.
Legatua: Michelinetik Stellantisera
Marka Michelinen jabetzapean bizirik iraun eta aurrera egin zuen, 2CV (1948) eta DS (1955) bezalako modelo ikonikoekin. 1976an, Peugeot-ek Citroën erosi zuen, eta horrek taldea sortu zuen. PSA Peugeot Citroën2021eko urtarrilean, PSA eta Fiat Chryslerren bat-egitearen ondorioz sortu zen Izarraeta horien artean Citroën hamalau marketako bat da.
Parisen, Quai de Javel-i Quai André-Citroën izena jarri zioten 1958an, eta fabrika zaharraren ordez Parc André-Citroën zegoen. Hainbat urtez, familiak, batez ere bere biloba Henri-Jacques Citroënek, Panteoian lurperatzearen alde egin du. 2026ko abuztuaren 26an, Medef-eko (Frantziako Enpresa Konfederazioa) presidente Patrick Martinek publikoki babestu zuen hautagaitza hau erakundearen udako eskolan.
Zer irakasten dio André Citroënen istorioak inbertitzaileari
Citroënen ibilbideak auto kotizatzaileen azterketarako oraindik ere garrantzitsuak diren ikasgaiak eskaintzen ditu:
- Bolumena ez da nahikoa. Citroënek asko saldu zuen, baina oso prezio baxuetan merkatua konkistatzeko. Marjina nahikorik gabe, zorraren bidez finantzatutako hazkundea hauskor bihurtu zen. Burtsan, ustiapen-marjina eta diruzaintzako fluxua aztertzen dira, ez salmentak bakarrik.
- Automobilgintza industria oso kapital-intentsiboa da. Fabrika bat berreraikitzeak edo modelo iraultzaile bat abiarazteak dirutza handiak kostatzen ditu. Hori egia da 2026an ibilgailu elektrikoetarako trantsizioarekin, fabrikatzaile guztien finantzetan zama eragiten ari baita.
- Finantza bazkideak garrantzia du. Michelin, hartzekoduna, jabea bihurtu zen. Fabrikatzaileen eta hornitzaileen arteko loturak estuak dira oraindik; gure analisiakMichelin akzioak pneumatikoen fabrikatzaileak ordutik nola dibertsifikatu duen erakusten du.
Chevron markaren egungo oinordekoa jarraitzeko, kontsultatu gure profilaStellantis-en akzioaketa Citroënen aurkari historiko handiarekin alderatzea, hau da,Renault akzioakAnalisi hauek informazio-helburuetarako baino ez dira eta ez dute inbertsio-aholkurik osatzen.
André Citroën data garrantzitsuetan
|Urteko
|Ekitaldia
|1878
|Parisen jaioa (otsailaren 5ean)
|1898
|Sarrera École Polytechnique-ra
|1901
|Hezur-hezurretako engranaje enpresa baten sorrera
|1906
|Mors-en suspertzean lidergoa hartzen du
|1915
|Javel kaiko maskor fabrikaren eraikuntza
|1919
|Citroën Type A-ren aurkezpena
|1924
|Gurutzaldi Beltza
|1934
|Traction Avant (martxoa), likidazio judiziala (abenduak 21)
|1935
|Michelinek hartu zuen; uztailaren 3an hil zen
|1976
|PSA Peugeot Citroën-en jaiotza
|2021
|Citroën Stellantis marka bihurtu da
ohiko galderak
Zergatik ditu Citroën-en logotipoak bi txebroi?
André Citroënek automobilgintzan sartu aurretik bere ibilbidearen hasieran fabrikatu zituen V formako (hezur itxurako) engranajeak ekartzen ditu gogora.
Zergatik porrot egin zuen Citroënek 1934an?
Konpainiak zorpetze handia hartu zuen bere hazkundea, Javel fabrikaren berreraikuntza eta Traction Avant-en garapena finantzatzeko, baina salmenta prezio baxuek irabazi marjinak mugatzen zituzten. Bankuek uko egin zioten laguntzeari, eta 1934ko abenduaren 21ean konkurtsoan jarri zuten.
Nork du Citroën gaur egun?
Citroën Stellantis taldeko marka bat da, 2021ean PSA eta Fiat Chrysler Automobilesen arteko bat-egitearen ondorioz sortua.