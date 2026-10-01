Eric Trappier 2013ko urtarriletik Dassault Aviation-en buru izan da. 1960ko ekainaren 1ean jaioa, 24 urterekin batu zen taldean eta bere ibilbidearen zatirik handiena esportaziorako ehiza-hegazkinak saltzen eman zuen gidaritza hartu aurretik. Bere gidaritzapean, piztuDenbora luzez Frantziatik kanpo saldu ezina zela uste izan zen arren, mundu mailako arrakasta komertzial bihurtu da. 2025eko urtarrilean, Marcel Dassault Industrial Group-eko (GIMD) presidentetza ere hartu zuen. Defentsa-balioak defendatzen dituzten guztientzat garrantzitsuak diren erabakiak dituen lider diskretu baten erretratua.
Prestakuntza eta hasierak
Éric Trappier Télécom SudPariseko ingeniari graduatua da. 1983an eta 1984an Frantziako Itsas Armadan ofizial gisa bete zuen bere zerbitzu militarra, eta gero sartu zen. Dassault Aviation 1984an. Orain erreserbako itsas kapitaina da. 1983an ezkondu zen, eta hiru seme-alaben aita da.
Hogeita hamar urte esportazio zerbitzuan
Dassault Aviation-en egindako ibilbidea ia erabat nazioarteko gaietan oinarritu da:
- 1984-1987 : diseinu bulegoa eta arma sistemen kudeaketa.
- 1987-1991 : nazioarteko kudeaketa teknikoa, Hego Korea, Singapur, Saudi Arabia, Txile eta Alemaniarekin negoziatzeaz arduratzen dena. Atlantikoko itsas patruila-hegazkinen salmentan parte hartzen du.
- 1991-1995 : Asiako salmenten arduraduna, Indiarekin Mirage-ren kontratua barne.
- 1995-2000 : Arabiar Emirerri Batuetako salmenta arduraduna, non Mirage 2000-9 kontratua kudeatzen duen.
- 2000-2005 : Ekialde Hurbileko eta Afrikako eskualdeetako zuzendaria, eta ondoren esportazio militarren zuzendaria.
- 2006 : Nazioarteko zuzendari nagusia.
Borrokarako drone erakuslearen industria-akordioak ere negoziatzen ditu. nEUROnDassault Aviation-ek zuzenduta, Saab (Suedia), Alenia (Italia), RUAG (Suitza), HAI (Grezia) eta EADS (Espainia) enpresekin batera. Europako programa hau pilotatze isilpeko eta autonomoko teknologien laborategi gisa balio izan zuen.
2013: Dassault Aviation-en historiako zuzendari nagusi gazteena
2012ko abenduaren 18an zuzendari izendatu zuten Éric Trappier, eta presidente eta zuzendari nagusi izendatu zuten. Urtarrila 8 2013Charles Edelstenneren ondorengoa izanik. 52 urterekin, enpresaren bosgarren zuzendari nagusia bihurtu zen 1929an sortu zenetik, eta kargu hori izan duen gazteena.
Egoera paradoxiko bat jaso zuen oinordetzan: Rafale teknikoki aitortua zen, baina oraindik ez zuen atzerriko bezeroek erosi, eta hegazkina Frantziako gobernuaren eskaeren bidez bakarrik mantentzen zen. Hamarkadako erronka, beraz, programa nazional bat esportazio arrakastatsu bihurtzea zen.
Rafale-ren salmenta nagusiak haren gidaritzapean
Hurrengo hamarkadak arrazoia eman zion. 2015etik sinatutako kontratu garrantzitsuenak:
|Urteko
|herrialde
|Agindua
|2015
|Egipto
|24 Rafale (lehen esportazio bezeroa), 2021ean bigarren eskaera batekin osatua
|2015
|Katar
|24 Rafale, geroago 36ra handitua
|2016
|Inde
|36 Rafale hegazkin Frantziako Aire Armadarentzat
|2021
|Grèce
|Rafale hegazkin berriak eta erabiliak
|2021
|Croatie
|12 Rafale erabili
|2021
|Arabiar Emirerri Batuak
|80 Rafale hegazkin, programaren historiako esportazio eskaerarik handiena
|2022
|Indonesia
|42 Rafale hegazkin, hainbat multzotan
|2024
|Serbiako
|12 Lehertu
|2025
|Inde
|26 Rafale Marine hegazkin Indiako Itsas Armadarentzat
Arrakasta hauek sakonki aldatu dute Dassault Aviation-en aurpegia: urte anitzeko eskaera-zorroa, ekoizpenaren igoera eta ikusgarritasun paregabea sektore militarrean. Programaren bazkide nagusiei ere mesede egiten diete, Thales elektronikarako eta Safran M88 motorretarako. Balio-kate honetan interesa duten inbertitzaileek gure analisiak kontsulta ditzakete...Dassault Aviation-en akzioak, TheThales ekintza etaSafran akzioak.
Fitxategi sentikorrak: SCAF eta Falcon
Ez da hain erraza. Europako programa Etorkizuneko Aireko Borroka Sistema (FCAS)Alemania eta Espainiarekin batera abiarazitako proiektua Dassault Aviation eta Airbusen arteko zereginen banaketari buruzko industria-desadostasun errepikatuek markatu zuten. Éric Trappierrek publikoki defendatu zuen ehiza-hegazkinerako kontratista nagusi argi eta garbi identifikatu baten beharra, eta jarrera horrek bazkideekin tentsioak pizten zituen maiz.
Alde zibilean, negozio-jet-en gama Falcon Falcon 6X hegazkinak atzerapenak izan zituen, batez ere motorrekin lotuta, zerbitzuan sartu aurretik eta Falcon 10X garatu zen. Falcon negozioa baldintza ekonomikoekiko sentikorragoa izaten jarraitzen du negozio militarra baino.
GIMDko presidentea eta industria-enplegatzaileen artean figura garrantzitsua
2025eko urtarrilaren 9an, Éric Trappierrek Charles Edelstenne ordezkatu zuen presidente gisa. Marcel Dassault Industria Taldea (GIMD)Dassault familiaren holding-a, Dassault Aviation kontrolatzen duena eta Dassault Systèmes-en partaidetza handia duena, bera da Thales-en akziodun nagusia. Dassault Aviation-eko zuzendari nagusia izaten jarraitzen du.
Hainbat ordezkaritza-kargu ere baditu:
- Europako Aeroespazial eta Defentsa Industrien Elkarteko (ASD) presidentea, 2017ko maiatzean hautatua;
- GIFASeko (Frantziako Aire eta Espazio Industrien Elkartea) presidentea, 2017ko ekainaren 8an hautatua;
- CIDEFeko (Frantziako Defentsa Industrien Kontseilua) presidentea 2021eko martxotik 2023ko urtarrilera;
- UIMMko (Metalurgia Industria eta Lanbideen Batasuna) presidentea, 2021eko apirilaren 15ean hautatua.
2025eko urtarriletik Ohorezko Legioko Komandantea da eta Aeronautika Domina jaso zuen (2023).
Europako defentsa 2026an: zergatik den garrantzitsua bere eginkizuna inbertitzailearentzat
2022az geroztik, Europako aurrekontu militarren igoerak defentsa-akzioak burtsan gehien jarraitutako gaietako bat bihurtu ditu. Testuinguru honetan, hainbat puntuk merezi dute arreta:
- Eskaera liburua. : hainbat urtetako ikusgarritasuna ematen du, baina errentagarritasuna garaiz entregatzeko gaitasunaren araberakoa da, beraz, azpikontratazio-katearen araberakoa.
- Kontrol egitura. Dassault Aviation gehiengoaren jabetzakoa GIMD da, eta Airbus akziodun gutxiengo garrantzitsu bat da. Beraz, akzioen flotazioa mugatua da, eta horrek akzioen prezioen mugimenduak areagotu ditzake.
- Esportazio kontratuak : erabaki politikoen, finantzaketaren eta batzuetan teknologiaren transferentzien mende daude, eta askotan ezarpen-egutegi ziurgabea izaten da.
- ESG irizpideak Funts batzuek armak baztertzen dituzte, beste batzuek 2022az geroztik berriro sartu dituzte. Horrek eragina du balore horien eskarian.
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ohiko galderak
Noiztik dago Eric Trappier Dassault Aviation-eko arduraduna?
Dassault Aviation-eko presidente eta zuzendari nagusia da 2013ko urtarrilaren 8az geroztik.
Zein izan zen Eric Trappierrek Rafale-ren salmentan?
Nazioarteko zuzendari nagusi ohia, esportazio estrategia zuzendu zuen, eta horri esker lortu ziren lehen kontratuak (Egipto eta Qatar 2015ean, India 2016an), eta ondoren Arabiar Emirerri Batuek 80 Rafale hegazkinen eskaera errekorra 2021ean.
Zer da Éric Trappierrek zuzentzen duen GIMD?
Marcel Dassault Industrial Group Dassault Aviation kontrolatzen duen familia-holding enpresa da. Éric Trappier 2025eko urtarrilaren 9an izendatu zuten presidente.
Éric Trappier UIMMko presidentea al da?
Bai, 2021eko apirilaren 15ean hautatu zuten Industria eta Merkataritza Metalurgikoen Batasuneko presidente.