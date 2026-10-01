Gérard Mestrallet Frantziako energia-paisaia azken hogeita hamar urteotan gehien moldatu duten liderretako bat da. 1949ko apirilaren 1ean Parisen jaioa, Compagnie de Suez industria-talde bihurtzeko eraldaketa zuzendu zuen, Gaz de Francerekin bat egitea antolatu zuen 2008an, eta ondoren GDF Suez-en buru izan zen, 2015ean Engie izena hartu zuena. Biografia honek bere ibilbidea, hura markatu zuten erabaki nagusiak, piztu zituen eztabaidak eta bere ondareak zer esan nahi duen oraindik 2026an energia-sektorearen aldeko inbertitzaileentzat.
Hezkuntza: ingeniari eta goi-mailako funtzionario baten profila
Gérard Mestralletek Frantziako administrazio-elitearen ohiko ibilbide profesionala jarraitu zuen, zientzia-orientazio sendoarekin. École Polytechniqueko ikasle ohia da (1968ko promozioa), École Nationale de l'Aviation Civile-ko (1971), Toulouseko Institut d'Études Politiques-eko (1973) graduatua, eta ondoren ENAkoa, non 1978an graduatu zen "Pierre Mendès France" promozioarekin.
ENAtik (Administrazio Eskola Nazionala) graduatu ondoren, Ogasun Departamentuan sartu zen administratzaile zibil gisa. 1982ko irailetik 1984ko uztailera, industria gaietako aholkulari tekniko gisa aritu zen Jacques Delorsen bulegoan, orduko Ekonomia eta Finantza ministroa zena. Bercyko (Finantza Ministerioa) esperientzia honek gobernuaren eta korporazio handien arteko harremanaren ulermen sakona eman zion, eta balio handikoa izango zen bere ondorengo ibilbide osoan.
Suezko Finantza Konpainiatik Belgikako Elkarte Nagusira
1984an, Suez Financial Company-n sartu zen proiektu-kudeatzaile gisa. Azkar igo zen mailaz: Industria Gaietarako Ordezkari Nagusiorde 1986an, European Rights Company-ko (Suez-en filiala) zuzendari nagusia 1987an, eta ondoren enpresako zuzendari nagusiorde 1991n. Ondoren, zuzendari nagusi eta Batzorde Exekutiboko presidente bihurtu zen. Société Générale de Belgique, Europako industria-holding enpresa zaharrenetako bat, eta zeinaren garapena zuzentzen ari den.
Belgikako esperientzia hau funtsezkoa izan zen: Suezek elektrizitatearen (Electrabel), finantzen eta industriaren partaidetzak zituen bertan. Horrek azaltzen du zergatik Belgika, gaur egun arte, taldearen jardueren oinarrizko zutabe izaten jarraitzen duen, geroago Engie bihurtuko zena.
1995-2008: Suez zerbitzu talde bihurtzea
1995ean, Gérard Mestralletek hartu zuen Compagnie de Suezen buru. Bere estrategia argia zen: finantza-konglomeratu bat hiru negozio nagusitan berriro bideratzea, energia, ura eta garbitasunaHorretarako, Lyonnaise des Eaux-ekin bat egiteari ekin zion. 1997an, Suez Lyonnaise des Eaux sortu zen, eta zuzendaritza batzordeko buru izan zen, eta Jérôme Monod, Lyonnaiseko buru historikoa, gainbegiratze batzordeko buru izan zen.
Ondoren, taldeak Suez izena hartu zuen berriro. 2003an, zuzendaritza batzordeko gobernantza egitura bat hartu zuen, eta Gérard Mestrallet presidente eta zuzendari nagusi bihurtu zen. Garai hartan, Suezek pixkanaka bere finantza jarduerak saldu zituen eta Europako eragile gisa kokatu zen zerbitzu publikoetan, hau da, funtsezko zerbitzuetan (elektrizitatea, gasa, ura, hondakinak).
2008: GDF Suez-en bat-egitea, estatu-ezkontza bat
Gaz de France eta Suezen arteko bat-egitea, 2008ko uztailean amaitu zena, bere ibilbideko eragiketarik enblematikoena da. 2006an iragarri zen, Suez atzerriko erosketa-eskaintza baten mehatxupean, eta legedia behar izan zuen Frantziako estatuari Gaz de Francen zuen partaidetza mantendu behar zuen gutxieneko atalasearen azpitik murrizteko aukera emateko. Talde berria, GDF Suez, munduko energia-enpresa nagusietako bat bihurtzen da. Gérard Mestrallet izan zen zuzendari nagusia 2008ko uztailetik 2016ko maiatzera, eta Suez Environnement-eko administrazio-kontseiluko presidente izaten jarraitu zuen, burtsan bereiz kotizatzen zen ur eta hondakinen adarra.
Inbertitzaileentzat, bat-egite honek puntu gako bat erakusten du: sektore arautuetan, enpresa baten balioa bere industria-estrategiaren araberakoa da, estatuarekin akziodun gisa duen harremanaren araberakoa. Gaur egungo egoera aztertzerakoan kontuan hartu beharreko irizpidea da hau...Engie ekintzazeinetan Frantziako estatua akziodun nagusi izaten jarraitzen duen.
2015: GDF Suez Engie bihurtzen da
2015ean, GDF Suezek izena aldatu eta bihurtu zen EngieIzen aldaketaz gain, taldeak energia berriztagarrietarako, energia zerbitzuetarako eta ikatzaren pixkanaka-pixkanaka desagertzeko aldaketa iragartzen ari da. Hala ere, aldaketa hau berandu dator, hainbat behatzaileren arabera: 2020ko otsaileko artikulu batean, Le Monde Taldearen trantsizioa oztopatu zuten "errore estrategikoak" aipatu zituen, eta "berde" txanda 2013an hasi zela adierazi zuen.
2016ko maiatzaren 3an, Gérard Mestralletek zuzendaritza nagusia utzi zuen... Isabelle Kocher eta zuzendaritza batzordeko presidentetza mantentzen du. 2018an, presidentetza eman zion Jean-Pierre Clamadieu2021etik, Catherine MacGregor da Engie-ko zuzendari nagusia.
Eztabaidak: kalte-ordainak eta pentsio osagarriak
Bere belaunaldiko CAC 40ko zuzendari nagusi askoren antzera, Gérard Mestrallet zuzendarien ordainsarien inguruko eztabaiden erdigunean egon da:
- 2012 : bere ordainsari osoa 3.005.079 €-ra iritsi zen, 2011rekin alderatuta jaitsiera txiki bat (-% 2,7), eta orduan CAC 40an 8. postuan kokatu zuen (zifrak Wikipediatik hartuak, prentsa ekonomikoan oinarrituta).
- Urriaren 2014 Bere pentsio osagarriaren zenbatekoa, 21 milioi eurotan kalkulatua eta CGTk publiko egina, eztabaida sortzen ari da, taldeak 2013ko ekitaldian galera handiak erregistratzen ari den une honetan. Enpresa Gobernuaren Goi Batzordeak uste du eskema Afep-Medef kodearekin bat datorrela; Emmanuel Macronek, orduko Ekonomia ministroak, adierazi du Estatuak etorkizunean ebazpen mota honen aurka bozkatuko duela.
- May 2016 Presidente ez-exekutibo bihurtu ondoren, iragarri du presidentearen soldata (350.000 euro urtean) uzten duela, eta soldata hori Engie enpresa fundazioari ordaintzen diola.
Gertaera hauek Frantziako enpresa kotizatuen gobernantzan aldaketak eragin dituzte: akziodunen boto lotesleak zuzendarien ordainsariei buruz ("say on pay", 2016ko Sapin 2 legea), eta pentsio osagarriei buruzko araudi zorrotzagoak. Banakako akziodun batentzat, erregistro unibertsalaren dokumentuaren "gobernu korporatiboaren" atala irakurtzea edozein gobernu korporatiboren berrikuspenaren parte da orain. oinarrizko analisia larria.
Paris Europlace, FACE eta diplomazia ekonomikoa
Bere eragiketa-eginkizunez gain, Gérard Mestrallet-ek zuzendu zuen Parisko Europlace, Paris finantza-gune gisa sustatzen duen elkartea, baita Bazterketaren aurkako Ekintzarako Fundazioa (FACE) 2007tik 2020ra. 2015ean, “ikaskuntzaren enbaxadore” izendatu zuten; 2016ko apirilean, Ségolène Royalek Europako karbonoaren prezioari buruzko misio bat eman zion, COP21aren ondoren.
Engie-ren ondoren, enpresako presidente exekutiboa bihurtu zen.AlUla Garapenerako Frantziako Agentzia (Afalula), ondare-gune honen inguruko Frantzia-Saudi Arabiako lankidetzaren arduraduna. 2024ko otsailean, Emmanuel Macronek proiekturako Frantziaren ordezkari izendatu zuen. India-Ekialde Hurbila-Europa korridore ekonomikoa (IMEC). Hainbat kontseilutan ere aritu da: Société Générale, Siemens-eko gainbegiratze-kontseilua, Industrialarien Europako Mahai Ingurua eta Txina eta Hong Kongeko nazioarteko hainbat aholku-batzordetan.
Ohorezko Legioko Komandantea da (2016) eta Meritu Ordena Nazionaleko Komandantea.
Zer irakasten dio bere bidaiak inbertitzaileari 2026an
Gérard Mestrallet-en ibilbideak energiaren eta zerbitzu publikoen balioetan inbertitzen duen edonorentzat baliagarriak diren hiru errealitate argitzen ditu:
- Fusio handiek akzio baten izaera aldatzen dute. Suezko akziodunak 1995ean finantza-holding sozietate baten jabea zen; 2008ko akziodunak, energia-enpresa integratu batena; eta 2026ko akziodunak, energia berriztagarrietan eta azpiegituretan zentratutako talde batena. Inbertsio-tesia etapa bakoitzean berrikusi behar da.
- Jarduerak zatitzeak batzuetan balioa sortzen du. Suez Environnement, Gérard Mestrallet-ek denbora luzez zuzendua, 2008an burtsara atera zen, Veoliaren erosketa eskaintzaren erdigune bihurtu aurretik, 2020-2022an. Jarraitzen dutenekVeoliaren ekintza Frantziako ur eta hondakinen sektorea birmoldatu zuen pasarte hau ondo ezagutzen dute.
- Gobernantzak prezio bat du. Ordainsarien inguruko eztabaidek ez zuten berez Engieren burtsaren ibilbidea aldatu, baina akziodunen parte-hartzea bizkortu zuten administrazio-kontseiluaren erabakietan.
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Gérard Mestrallet data garrantzitsuetan
|Urteko
|Pausoa
|1949
|Parisen jaioa (apirilaren 1ean)
|1978
|ENAtik graduatu eta Ogasun Sailera sartu zen
|1982-1984
|Jacques Delors Ekonomia ministroaren aholkulari teknikoa
|1984
|Suez Finantza Konpainian sartzea
|1995
|Suez Konpainiaren gidaritza hartu zuen
|1997
|Suez Lyonnaise des Eaux-en jaiotza
|2008
|GDF Suez fusioa, talde berriko zuzendari nagusia
|2015
|GDF Suez Engie bihurtzen da
|2016
|Isabelle Kocher zuzendari nagusi bihurtu da; presidente izaten jarraituko du
|2018
|Jean-Pierre Clamadieuk ordezkatuko du Engieko presidente karguan
|2024
|Frantziako ordezkaria IMEC korridorearentzat
ohiko galderak
Zein izan zen Gérard Mestrallet-en eginkizuna Engie-ren sorreran?
2008an Gaz de France eta Suezen arteko bat-egitea zuzendu zuen, eta ondoren GDF Suez zuzendu zuen 2016ra arte. Taldeak Engie izena hartu zuen 2015ean, haren presidentetzapean.
Nork ordezkatu zuen Gérard Mestrallet Engie-n?
Isabelle Kocherrek hartu zuen zuzendari nagusi kargua 2016ko maiatzean, eta Jean-Pierre Clamadieuk administrazio kontseiluko presidente kargua 2018an.
Zergatik eragin zuen polemika bere urrezko paraxutak?
2014ko urrian, aipatutako zifra (21 milioi euro) publiko egin zen, GDF Suezek galera errekorrak izan eta kostuak murrizteko plan bat prestatzen ari zen bitartean. Akordioa Afep-Medef kodearekin bat zetorrela uste izan zen, baina zuzendarien ordainsarien araudiaren inguruko eztabaida piztu zuen.