Jean-Cyril Spinetta Frantziako goi-mailako funtzionario gutxietako bat da, korporazio handien buru bigarren ibilbide bat arrakastaz hasi duena. 1943ko urriaren 4an jaioa, Parisko 15. barrutian, Air Inter eta gero Air Franceko presidente izan zen hamaika urte baino gehiagoz, konpainiaren pribatizazio partziala eta KLMrekin bat egitea zuzendu zituen 2004an, eta Arevako gainbegiratze-kontseiluko presidente izan aurretik. 2018an, bere izena albistegietan berriro agertu zen trenbide-garraioaren etorkizunari buruzko "Spinetta Txostena" argitaratu zuenean. Hona hemen bere ibilbide profesionala, bere erabaki nagusiak eta oraindik ere zer esan nahi duten hegazkingintza sektoreko inbertitzaileentzat.
Jatorria eta eraketa
Jean-Cyril Spinetta sozialismoarekiko oso konprometitutako familia batean hazi zen. Bere aitona, Cyrille Spinetta, Arts et Métiers eskolako ingeniaria, Albiko Langileen Beira Lantegia zuzendu zuen 1911tik aurrera eta Jean Jaurèsen hurbila zen. Bere ama, Antoinette Brignoli, jatorriz Korsikako eskola-irakaslea, eta bere aita, Adrien Spinetta, ingeniari zibila, Parisen kokatu ziren, Jean-Cyril jaio zen lekura.
Versaillesko Lycée Hoche-ko ikaslea, zuzenbide publikoko graduondoko titulua lortu zuen Parisko Zuzenbide Fakultatean, Sciences Po Parisen graduatu zen, eta ondoren ENAn (Administrazio Eskola Nazionala) sartu zen Charles de Gaulle promozioan. Alderdi Sozialistako kide izan zen 1977ra arte.
Goi-funtzionario gisa izandako ibilbidea (1969-1990)
Bere administrazio-ibilbidea zabala eta anitza da. Irakasle laguntzaile gisa lan egin ondoren, Hezkuntza Nazionaleko Ministerioan (inbertsio eta plangintza bulegoko burua, gero unibertsitateetako zuzendaria), Estatu Kontseiluan auditore gisa, Gobernuaren Idazkaritza Nagusian eta Lehen Ministroaren informazio zerbitzuan izan zituen karguak.
Ondoren, garraio sektorera hurbildu zen, bi aldiz Michel Delebarreren kabinete buru izanik, batez ere azken hau Garraio eta Itsas Gaietarako ministroa zenean, eta geroago Azpiegituren ministroa. Esperientzia horri esker, hegazkintza zibilaren eta haren araudi-erronken ezagutza sakona lortu zuen.
Air Inter eta gero Air France: hiriburua berregituratu eta irekitzea
1990etik 1993ra, presidente eta zuzendari nagusia izan zen.Aire Inter, Frantziako barne-konpainia, Europako aire-espazioa lehiari irekitzeko prestaketak egiten ari zirenean. François Mitterrand presidentearekin misio bat egin eta Europako Batzordean lan egin ondoren, buru izendatu zutenAir France irailaren 22 1997.
Bere bide-orria bikoitza zen: urteetako galeretatik ateratzen ari zen enpresa baten susperraldia jarraitzea, eta merkatura irekitzea prestatzea. 1999an, zuzendu zuen Air Franceren pribatizazio partziala, konpainiaren hasierako eskaintza publikoarekin. Garai hartan, Air France SkyTeam aliantzan ere sartu zen, 2000. urtean Delta, Aeromexico eta Korean Air-ekin batera sortutakoa.
2004: Air France-KLMren sorrera
Bere ibilbideko eragiketarik esanguratsuena Herbehereetako enpresarekin bat egitea izan zen. KLM2004an burututako bat-egitea Europako aire-garraioan izandako lehen mugaz gaindiko bat-egite handia izan zen. Aukeratutako egiturak bi aire konpainia eta bi marka mantendu zituen, bi gunerekin (Paris-Charles-de-Gaulle eta Amsterdam-Schiphol), burtsan kotizatutako sozietate baten pean. Operazioak Air Franceren pribatizazioa ere ekarri zuen, frantziar estatuaren partaidetza gehiengoaren atalasearen azpitik jaitsiz.
Jean-Cyril Spinetta taldeko zuzendari nagusia izan zen 2008ko abenduaren 31ra arte, eta ondoren Air France-KLM eta Air Franceko Administrazio Kontseiluko presidente bihurtu zen 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera, Pierre-Henri Gourgeonek zuzendari nagusi kargua hartu zuelarik. 2011ko urriaren 17an, Gourgeonen irteeraren ondoren, Spinettak zuzendari nagusi kargua berreskuratu zuen 2013ra arte, Alexandre de Juniac ordezkatu zuen arte.
2004an sortutako eredu bikoitza askotan eztabaidatu izan da, batez ere 2019an Paris eta Haga arteko tentsioetan, Herbehereetako estatuak enpresan partaidetza eskuratu zuenean. Ondare horrek oraindik ere taldearen balorazioan duen eragina ulertzeko, gure analisia...Air France-KLMren akzioak Kapitalaren egitura eta flotaren arazoak berrikusten ditu.
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: administratzaile bat behar da
Aldi berean, Jean-Cyril Spinetta hainbat kontseilutan dago. Zuzendaria da Arevaren gainbegiratze batzordea 2009ko apiriletik 2013ko ekainera, EPR erreaktorearekin izandako zailtasunek eta talde nuklearraren estrategiaren zalantzak izan zituzten (erregai ziklorako Orano bihurtu zena). Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (2005etik aurrera), Unilever eta GDF Suez-eko zuzendari gisa ere aritu da.
Saint-Gobainen zuzendaritza batzordean egoteak Jean-Louis Beffa bezalako pertsonen ondoan jarri zuen; materialen taldean interesa dutenek gure profila kontsulta dezakete.Saint-Gobainen akzioak.
Auzi judizial bat epaiketarik gabe itxi zen.
2006ko uztailean, Jean-Cyril Spinetta auzitegiek deitu zuten hegazkinen segurtasunean espezializatutako Air Franceko azpikontratista ohi baten aurkako ikerketa baten barruan. Azkenean, lekuko lagundu gisa galdekatu zuten eta ez zuten formalki akusatu. Kasu honetan beti defendatu du bere errugabetasuna.
2018: Spinetta txostena trenbidearen etorkizunari buruz
2018ko otsailaren 15ean, "trenbide garraioaren etorkizunari" buruzko txostena aurkeztu zion Édouard Philippe lehen ministroari. Bere gomendio eztabaidatuenen artean, trenbideko langileen estatusaren pean langile berriak kontratatzeko praktikari amaiera ematea, SNCF sozietate anonimo bihurtzea, trenbide sarea lehiari irekitzeko prestatzea eta adar-lineen kopurua murriztea zeuden. Proposamen horietako batzuk 2018an onartutako trenbide itun berri baten legean sartu ziren, greba mugimendu luze baten ondoren.
2013ko urritik aurrera, Hezkuntza-Ekonomia Kontseilu Nazionalaren buru izan zen, eskolak eta enpresa mundua elkarri hurbiltzeko zeregina zuena.
Sariak
Jean-Cyril Spinetta Ohorezko Legioko eta Meritu Ordena Nazionaleko Komandantea da, eta Palma Akademikoen Ofiziala. "Urteko Kudeatzaile" hautatu zuten... Ekonomialari Berria 2003an eta 2004an Icare saria jaso zuen Aeronautika eta Espazioko Kazetari Profesionalen Elkartearen eskutik.
Zer irakasten dio bere bidaiak inbertitzaileari
Aire konpainien sektorea burtsako ziklikoenetako bat da. Jean-Cyril Spinettaren ibilbideak faktore horietako batzuk erakusten ditu:
- Bateratzea da balioa sortzeko iturri nagusia. Air France-KLM, gero IAG (British Airways-Iberia) eta Lufthansa Taldea fusioen bidez sortu ziren. Merkatuak beren sareak arrazionalizatzeko gai diren taldeak baloratzen ditu.
- Estatuaren presentziak dena aldatzen du. Frantziako eta Herbehereetako estatuak Air France-KLMren akziodun izaten jarraitzen dute; horrek laguntza ematen du krisi garaian, 2020an bezala, baina askatasun estrategikoa mugatzen du eta birkapitalizazioetan diluzioak ekar ditzake.
- Enpresak fabrikatzaileen menpe daude. Entrega atzerapenek eta motorraren erabilgarritasunak eragina dute edukieran. Inbertitzaile askok nahiago dute sektorean esposizioa lortu fabrikatzaileen bidez, gure analisiak erakusten duen bezala...Airbusen akzioak.
Pour investir sur ces valeurs, un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne suffit ; pour trader la volatilité du secteur aérien via des CFD, notre buruzko iritzia Vantage détaille les conditions de ce courtier régulé (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Jean-Cyril Spinetta data garrantzitsuetan
|Urteko
|Pausoa
|1943
|Parisen jaioa (urriak 4)
|1990-1993
|Air Inter-eko zuzendari nagusia
|1997
|Air Franceko zuzendari nagusi izendatua (irailak 22)
|1999
|Air Franceren pribatizazio partziala eta kotizatzea
|2004
|KLMrekin lotura estuagoak, Air France-KLMren sorrera
|2009
|Air France-KLMko administrazio kontseiluko eta Arevako gainbegiratze kontseiluko presidentea
|2011-2013
|Air France-KLMko zuzendari nagusi kargua berreskuratu du
|2018
|Trenbide garraioaren etorkizunari buruzko txostena
ohiko galderak
Zer egin zuen Jean-Cyril Spinettak Air Francen?
1997tik 2008ra Air France zuzendu zuen, 1999an haren pribatizazio partziala egin zuen eta 2004an KLMrekin bat egitea antolatu zuen, eta horrek Air France-KLM taldea sortu zuen.
Zer da Spinetta txostena?
2018ko otsailean gobernuari trenbide garraioaren etorkizunari buruz aurkeztutako txostena, urte berean onartutako SNCFren erreforma inspiratu zuena.
Jean-Cyril Spinetta izan al zen Arevako presidentea?
Bai, Arevaren gainbegiratze batzordeko buru izan zen 2009ko apiriletik 2013ko ekainera.