Jean-Louis Beffa Bi hamarkada baino gehiagoz zuzendu zuen Saint-Gobain, 1986tik 2007ra, eta Administrazio Kontseiluko presidente izan zen 2010era arte. 1941eko abuztuaren 11n jaio zen Nizan, Corps des Mines ingeniaritza eskolan graduatua, eta funtzio publikoko goi-mailako mailetan trebatu eta industriaren rol estrategikoaz konbentzitutako Frantziako enpresa-zuzendari nagusien belaunaldi baten ordezkaria da. Saint-Gobainez gain, eztabaida publikoan eragina izan zuen industria-politikari buruzko bere txostenen eta liburuen bidez. CAC 40ko industria-taldeen aukeraketan eragina izaten jarraitzen duen ibilbide bati begirada bat.
Hezkuntza: Politeknikoa, Meategiak eta Zientzia Po
Ingeniari eta irakasle baten semea, Jean-Louis Beffa Nizako Lycée Massénan azterketa lehiakorrak prestatu zituen eta onartu egin zuten...École Polytechnique 1960an. Ingeniari bihurtu zen Meategien Gorputza 1963an, École nationale supérieure du pétrole et des moteurs-en ere ikasi zuen eta Parisko Institut d'études politiques-en diploma lortu zuen (1966, Ekonomia-Finantza saila).
Energia kudeaketaren hastapenak
Clermont-Ferranden hasi zuen bere ibilbidea meatze-ingeniari gisa, eta gero, 1967tik 1974ra, Industria Ministerioko erregaien departamentuan sartu zen, non "fintze eta erabilera" zerbitzuko buru eta gero zuzendariorde bihurtu zen. Esperientzia honek energiaren eta Estatuaren eta industriaren arteko harremanaren ezagutza sakona eman zion, bere ibilbide osoan zehar agertuko ziren bi gai.
1974-1986: Saint-Gobainen gorakada
1974an, Jean-Louis Beffa batu zen Saint-Gobain plangintza zuzendari gisa. Ondoren, zuzendari nagusi kargua hartu zuen, eta gero presidente Pont-a-Mousson, burdinurtuzko hodietan espezializatutako filiala, eta, aldi berean, taldearen "hodiak eta mekanika" adarra kudeatzen zuen 1979tik 1982ra. 1982ko martxoan, Saint-Gobain nazionalizatu zen urtean, zuzendari nagusi bihurtu zen.
1986ko urtarrilean, Roger Faurouxen ondorengoa izan zen. presidente eta zuzendari nagusiaFrançois Mitterranden presidentetzapean izendatua eta Jacques Chirac-ek, orduko lehen ministroak, berretsia, Saint-Gobainen pribatizazioa zuzendu zuen, bizikidetza gobernuaren lehen pribatizazio handia, 1986. urtearen amaieran.
1986-2007: Hogei urte Saint-Gobainen buru
Bere gidaritzapean, Saint-Gobainek eraldaketa sakona jasan zuen. Historikoki beiran zentratu zen taldeak eraikuntza-materialetan eta materialen banaketan presentzia zabaldu zuen, eta nazioartekotze handia lortu zuen. Garai honetako mugarri nagusien artean, 1990ean Norton enpresa estatubatuarra erostea izan zen, eta horrek taldea urratzaileen munduko lider bihurtu zuen, eta ondoren, 2005ean, igeltsuzko plaketan espezializatutako BPB enpresa britainiarra erostea.
Estrategia honek Saint-Gobain etxebizitza eta eraikuntzako munduko espezialista nagusietako bat bihurtu du, eta bere ondorengoek jarraitu eta indartu duten posizioa. Jean-Louis Beffa zuzendari nagusia izan zen 2007ko ekainera arte, eta ondoren Administrazio Kontseiluko presidentea izan zen 2010era arte; Pierre-André de Chalendar izan zen haren ondorengoa zuzendari nagusi gisa. 2021eko uztailetik aurrera, Benoit Bazinek zuzentzen du taldea.
Inbertitzaileentzat, Beffaren agintepean Saint-Gobainen historiak erakusten du nola mende bateko industria-enpresa batek bere burua berrasmatu dezakeen erosketa jarraituen bidez. Gure analisiakSaint-Gobainen akzioak bere egungo profila zehazten du, eraikuntza jasangarrian eta energia-eraginkortasuneko berritzean oinarrituta dagoena.
Soldata eta amiantoaren inguruko eztabaida
Bere belaunaldiko beste zuzendari batzuek bezala, Jean-Louis Beffak hainbat arlotan kritikatu zuten. 2007an, Frantziako zuzendari nagusi ordainduenen artean zegoen, urte hartako prentsaren sailkapenaren arabera 10,2 milioi euroko ordainsaria zuela kalkulatuz. Gainera, Pont-à-Moussonen buru izan zen bitartean, amiantoaren erabileraren aurkakoen jomuga izan zen, materialen industria osoa astindu zuten polemika artean. Amiantoaren gaiak eragin negatibo iraunkorra izan zuen taldearen irudian eta egoera juridikoan, batez ere Estatu Batuetan.
Industria politikari buruzko pentsalari bat
Jean-Louis Beffa Frantziako industriaren etorkizunari buruzko ahots eragingarri gisa finkatu da:
- 2004an, Jacques Chiracek industria-politika biziberritzeko misioa eman zion. 2005eko urtarrileko txostenak, Industria politika berri baterantz, -ren sorrera ekarri zuenIndustria Berrikuntza Agentzia, eta 2005eko irailetik gainbegiratze-batzordeko buru izan da;
- 2002an, Ekonomiako Nobel sariduna den Robert Solowekin batera sortu zuen Saint-Gobain ekonomia ikerketarako zentroa, gero Cournot zentroa eta, ondoren, Cournot Fundazioa (2010) bihurtu zena, eta biek zuzentzen dute zentro hori;
- Seuilekin hainbat saiakera argitaratu zituen: Frantziak aukeratu behar du (2012), Frantziak jardun behar du (2013), Boterearen giltzak (2015) eta Eraldatu edo hil: korporazio handiak startup-en aurka (2017).
Bere tesi nagusia: AEB-Txina bikotearen aurrean, herrialde baten boterea bere esportazio-industrian, bere teknologietan, bere energian eta bere gaitasun militarretan oinarritzen da. Estatuak zuzendutako industria-estrategia koherente baten alde egiten du eta Frantziaren desindustrializazioa kritikatzen du. Ideia horietako batzuek oihartzun handia izan dute osasun-krisiaren ondoren, industria-subiranotasunari eta birkokapenari buruzko eztabaidekin.
Lazard, Engie, Le Monde: bigarren ibilbidea kontseilari gisa
Saint-Gobainen ondoren, Jean-Louis Beffa bankuko aholkulari nagusi bihurtu zen. Lazard2008tik 2015era GDF Suez eta ondoren Engie-ko kontseiluetan aritu zen, non izendapen eta ordainsari batzordeko buru izan zen, Siemens-eko gainbegiratze batzordean (2008-2013), Groupe Bruxelles Lambert-eko kontseiluan (2001-2013) eta Caisse des Dépôts-eko gainbegiratze batzordean (2014-2019). BNP Paribas eta Gaz de France-ko zuzendari gisa ere aritu zen. 1994az geroztik taldeko gainbegiratze batzordeko kidea da. Le Monde2017ko urriaren 5ean izendatu zuten presidente.
Engie-n duen eginkizunak energia-arazo nagusietara hurbiltzen du, sektore bat aztertzen duguna bereziki...ri buruzko gure fitxa teknikoan...Engie ekintza.
Sariak
Jean-Louis Beffa Ohorezko Legioko Ofizial Handia da (2007), Meritu Ordena Nazionaleko Gurutze Handia (2016) eta Arte eta Letren Ordenako Komandantea (2005). Atzerriko hainbat sari jaso ditu, besteak beste, Sortzen ari den Eguzkiaren Ordena (Japonia). Opera zalea izanik, Parisko Opera Nazionala sustatzeko elkarteko buru izan zen.
Zer irakasten dio bere bidaiak inbertitzaileari
- Industria-taldeak etapaka berrasmatzen ari dira beren burua. Saint-Gobainek bere grabitate-zentroa aldatu du izena aldatu gabe: negozio-lerroen araberako diru-sarreren banaketa aztertu behar da bere balioa ulertzeko.
- Erosketa handiak apustuak dira. Integrazioa arrakastatsua bada balioa sortzen dute, baina epe laburreko zorpean pisua dute.
- Testuinguru politikoak garrantzia du. Nazionalizazioa, pribatizazioa, industria politika: erabaki publikoek eragin handia izan dute Saint-Gobainen ibilbidean.
Saint-Gobain eta Engie hautagai dira PEAFrantziako akzioetan epe luzerako inbertsioetarako zerga-abantailadun inbertsio-tresna estandarra. Artikulu hau informazio-helburuetarako baino ez da eta ez da inbertsio-aholkularitza.
ohiko galderak
Zenbat denbora zuzendu zuen Jean-Louis Beffak Saint-Gobain?
1986ko urtarriletik 2007ko ekainera arte izan zen presidente eta zuzendari nagusia, eta ondoren, 2010era arte, administrazio kontseiluko presidente.
Zein liburu idatzi zituen Jean-Louis Beffak?
Batez ere Frantziak aukeratu behar du (2012), Frantziak jardun behar du (2013), Boterearen giltzak (2015) eta Eraldatu edo hil (2017), guztiak Seuil-ek argitaratuak.
Zer da Industria Berrikuntzako Agentzia?
2005ean sortutako erakunde publikoa, industria-politikari buruzko bere txostenaren ondoren, ikerketa eta berrikuntza proiektu handiak babesteko asmoz. Bere gainbegiratze-batzordeko buru izan zen.