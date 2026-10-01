Philippe Crouzet batzordeko buru izan zen Vallourec2009tik 2020ra hodi junturarik gabekoetan espezialista frantsesa. 1956ko urriaren 18an jaioa, Neuilly-sur-Seinen, ENAn (Administrazio Eskola Nazionala) bere promozioko lehena izan zen, Estatu Kontseiluan lan egin zuen eta gero hogei urte baino gehiago eman zituen Saint-Gobainen. Vallourec-en gidaritza hartu zuen petrolioaren boomaren gorenean, taldearen historiako krisirik okerrenetako batean nabigatu aurretik. Bere ibilbidea testuliburuko adibidea da akzio ziklikoak eta zorrak eragindako arriskuak ulertzeko.
Hezkuntza: Sciences Po, ENA eta Estatu Kontseilua
Neuilly-sur-Seineko Lycée Pasteur-eko ikaslea izanik, Philippe Crouzet Sciences Po Parisen graduatu zen (1976an, Funtzio Publikoaren atala). Ondoren, sartu zenAdministrazio Eskola Nazionalazeinetatik ateratzen den. bere klaseko onena 1981ean. Bere ibilbidea hemen hasi zuen Estatu batzordea, auditore gisa eta gero eskaeren maisu gisa.
1983an Sylvie Hubacekin ezkondu zen, goi-mailako funtzionarioarekin, François Hollande presidentearen kabinete-buru izango zenarekin 2012tik 2015era.
Hogeita bi urte Saint-Gobainen (1986-2008)
1986an, Philippe Crouzet batu zen. Saint-Gobain, orduan Jean-Louis Beffa buru zuela, planaren zuzendari gisa. Hainbat kargu izan zituen bertan, bai operaziokoak bai finantzarioak:
- 1989-1992 : Condat paper-lantegietako zuzendari nagusia;
- 1992-1996 : Espainia eta Portugalgo ordezkari nagusia;
- 1996-tik : industria-zeramikaren dibisioko zuzendaria;
- 2000-tik Finantza, erosketa eta informatika arduradun zuzendari nagusiordea, eta gero Eraikinen Banaketa dibisiokoa.
Ibilbide profesional honek esperientzia zabala eman dio mundu mailako industria-taldeetan: fabrika-kudeaketa, finantza-gainbegiratzea eta banaketa. Prestatu zuen enpresa hobeto ulertzeko, ikusi gure analisia...Saint-Gobainen akzioak.
2009: Vallourec-en kargua hartu zuen
2008ko apirilean, Philippe Crouzet Vallourec-eko gainbegiratze batzordean sartu zen; urtebete geroago, 2009Administrazio Kontseiluko presidente izendatu zuten. Bere agintaldia lau urtez berritu zen 2012ko martxoan. EDFko zuzendari gisa ere aritu zen 2009tik bost urtez, eta konpromiso nuklearrak gainbegiratzeko batzordearen buru izan zen.
Vallourec bere gorenean zegoen orduan. Taldeak altzairuzko hodi juntagabeak fabrikatzen zituen, batez ere petrolioa eta gasa zulatzeko erabiltzen zirenak (OCTG hodiak deiturikoak), baina baita zentral elektrikoetarako eta industriarako ere. Petrolioaren prezioak etengabe altuak mantenduz, eskaria handia zen eta akzioak Parisko Burtsan nagusien artean zeuden.
2009-2014: Hazkunderako inbertsioak
Aldi honetarako estrategia Vallourecen presentzia indartzea da hidrokarburoen ekoizpenaren hazkunde handia dagoen eremuetan: Brasilen (Japoniako Sumitomorekin lankidetzan eraikitako altzairu-lantegi eta laminagailu berri batekin), Estatu Batuetan (non eskisto-gasaren eta petrolioaren boomak eskaria laguntzen duen) eta Ekialde Hurbilean. Inbertsio hauek taldearen gaitasuna eta zorra handitzen ari dira, eskaria sendo mantenduko den hipotesian oinarrituta.
2010ean, bere ordainsaria 2,73 milioi eurotan kalkulatu zen, akziodun batzuek kritikatu zuten zenbatekoa, garai hartako prentsaren arabera, estrategia handiegia zela uste baitzuten.
2014-2020: Petrolioaren krisia eta burtsaren infernurako jaitsiera
2014ko bigarren seihilekotik aurrera petrolioaren prezioen jaitsiera bortitzak dena aldatu zuen. Petrolio-enpresek izugarri murriztu zituzten zulaketa-inbertsioak, hodien bolumena eta prezioak amildu egin ziren, eta Vallourec-ek, kostu finkoekin eta zorretan, galerak izan zituen. Taldeak kostuak murrizteko eta edukiera murrizteko planak abiarazi zituen, batez ere Europan.
2016an, Vallourecek mila milioi euro inguruko kapital-handitze bat egin zuen, Nippon Steel & Sumitomo Metalen sarrerarekin eta Bpifrance akziodun publikoaren laguntzarekin. Operazio honek enpresari erronkak gainditzeko aukera eman zion, akziodunentzat diluzio nabarmena eraginez.
Garai hura altzairutegiaren kasuak ere markatu zuen.Ascoval, Saint-Saulve-n (Iparraldea), eta Vallourec akziodun eta bezero zen. Taldeak gunea bereganatzeko saiakeretan izan zuen papera gogor kritikatu da, batez ere dokumentalean Ascoval, altzairuaren aldeko borroka Éric Guéret-ek idatzia.
Philippe Crouzet-ek zuzendaritza utzi du 2020Édouard Guinotte izan zen haren ondorengoa.
Crouzeten ondoren: berregituraketa eta hasiera berri bat
2021ean, Vallourecek finantza-berregituraketa garrantzitsu bat jasan zuen: zorraren zati handi bat kapital bihurtu zen, eta hartzekodunak, Apollo funtsa barne, akziodun nagusi bihurtu ziren. Akziodunen partaidetzak nabarmen diluitu ziren. 2022an izendatutako Philippe Guillemoten gidaritzapean, taldeak bere Alemaniako lantegiak itxi zituen, bere gune errentagarrienetan (Brasil, Estatu Batuak) berriro zentratu zen eta zorra izugarri murriztu zuen. 2025ean, ArcelorMittalek Apollok zuen % 28 inguruko partaidetza erosi zuela iragarri zuen.
Taldearen egungo egoera, emaitzak eta aurreikuspenak jarraitzeko, ikusi gure analisia.Vallourec-en akzioak.
Inbertitzaileentzako ikasgaiak
Vallourec-en errendimendua Philippe Crouzet-en agintaldian Parisko Burtsan gehien aztertutako adibideetako bat da. Lau ondorio nagusi:
- Akzio zikliko bat ziklo osoaren gainean epaitzen da. Ziklo baten gailurrean irabazi errekorrak lortzea ez da jasangarria. Vallourec bezalako talde bat 2008ko edo 2013ko emaitzetan oinarrituta baloratzea petrolioaren prezioa jaitsi zitekeela ahaztea zen.
- Zorrak dena areagotzen du. Hazkunde fase batean, hazkundea bultzatzen du; beheraldi batean, biziraupena mehatxatzen du. Interes, zerga, amortizazio eta amortizazio aurreko irabazien eta zor garbiaren (EBITDA) ratioa kontrolatu beharreko adierazle gakoa da.
- Kapital handitzeak eta zorren bihurketak diluitu egiten dira. Berregituraketa batean bere akzioak mantentzen dituen akziodun batek bere inbertsioaren zatirik handiena gal dezake, enpresak bizirik iraun arren.
- Gobernantzak garrantzia du. Kapitalean akziodun publiko bat duen gainbegiratze-kontseilu batek kontrolatutako kudeaketa-kontseilu batek ez du babesten akats estrategikoen aurka.
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Philippe Crouzet data garrantzitsuetan
|Urteko
|Pausoa
|1956
|Neuilly-sur-Seinen jaioa (urriaren 18an)
|1981
|ENAtik graduatu zen, bere promozioko onena izanik; Estatu Kontseiluan sartu zen
|1986
|Saint-Gobain-en bat egitea
|2000
|Saint-Gobain-eko zuzendari nagusiordea
|2008
|Vallourec-eko gainbegiratze batzordeko kidea
|2009
|Vallourec-eko administrazio kontseiluko presidentea; EDF-ko zuzendaria
|2012
|Agintaldia lau urtez berritu da
|2016
|Kapital handitzea Nippon Steel eta Bpifrance-rekin
|2020
|Zuzendaritza batzordeko presidentetza uzten ari da
ohiko galderak
Noiz zuzendu zuen Philippe Crouzetek Vallourec?
Vallourec-eko zuzendaritza batzordeko buru izan zen 2009tik 2020ra, 2008ko apiriletik gainbegiratze batzordean aritu ondoren.
Zergatik jaitsi zen Vallourecen akzioen prezioa bere agintaldian?
Batez ere 2014tik aurrera petrolioaren prezioen beherakadaren ondorioz, zulatzeko hodien eskaria murriztu baitzuen, eta taldea hazkunde-inbertsioen ondoren zorpetze handia zegoen.
Zein izan zen Philippe Crouzeten ibilbide profesionala Vallourec-en aurretik?
1981ean ENAtik bere promozioko lehena izanik, Estatu Kontseiluan hasi zen lanean, hogei urte baino gehiago Saint-Gobainen eman aurretik, azkenean zuzendari nagusiorde bihurtuz.