EUR/USD : Alors que l’inflation diminue que vont faire les banques centrales ?

La paire EUR/USD avait commencé la semaine dernière en hausse, mais a perdu de son élan et a clôturé la semaine dans le rouge, en dessous du seuil des 1,0900. Les traders ont principalement tradé sur le sentiment, pariant contre le dollar américain dans un contexte d’optimisme quant à un changement dans les cycles de resserrement des politiques monétaires dans le monde entier.

Les dirigeants de la Banque centrale européenne baissent le ton

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a prononcé plusieurs discours tout au long de la semaine, répétant son message sur les risques d’une inflation plus élevée et la nécessité de maintenir les taux d’intérêt à un niveau élevé pendant plus longtemps. Toutefois, différents responsables de la BCE ont adouci leur ton et ont commencé à pencher du côté dovish. Yannis Stournaras, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a mis en garde contre les paris prématurés sur les baisses de taux, mais a ajouté qu’il s’attendait à une telle décision à la mi-2024, et qu’un délai plus court pourrait être un peu optimiste, selon Stournaras.

Par ailleurs, Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE et gouverneur de la Banque d’Italie, a déclaré que le niveau actuel des taux d’intérêt permettait de ramener l’inflation à son niveau cible et a mis en garde contre les “dommages inutiles” que la BCE pourrait causer en maintenant des taux d’intérêt élevés.

En outre, l’Euro a plongé jeudi à la suite de rumeurs suggérant que la banque centrale pourrait interrompre les réinvestissements du programme d’achat d’urgence en cas de pandémie (PEPP) dans les derniers jours de 2023 en raison de la faiblesse des liquidités.

À ce stade, les marchés financiers prévoient une première réduction des taux d’intérêt de la BCE en avril.

Les responsables de la Fed surprennent par leur optimisme

De l’autre côté de l’Atlantique, les commentaires pessimistes des responsables de la Fed américaine ont choqué les investisseurs. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré que le récent ralentissement de l’activité économique était encourageant, car il pourrait indiquer que la politique monétaire est suffisamment stricte pour contenir l’inflation. Il a ajouté que si l’inflation continuait à baisser pendant plusieurs mois, la banque centrale pourrait abaisser son taux directeur.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a quant à lui déclaré que, dans l’ensemble, des progrès ont été accomplis en matière d’inflation, notant que “l’inflation a baissé, qu’elle n’a pas encore atteint son objectif, mais qu’en 2023, nous sommes en passe d’enregistrer la plus forte baisse du taux d’inflation en 71 ans”.

Les données macroéconomiques indiquent qu’il n’y aura plus de hausse des taux d’intérêt

L’inflation a occupé le devant de la scène ces derniers jours, les chiffres alimentant l’optimisme alors que les pressions sur les prix diminuaient des deux côtés de l’Atlantique. L’indice harmonisé des prix à la consommation (IPCH) de l’Allemagne s’est établi à 2,3 % en glissement annuel en novembre, contre 3 % le mois précédent. Au cours de la même période, l’IPCH de la zone euro a augmenté de 2,4 %, contre 2,9 % en octobre.

Enfin, les États-Unis ont publié l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour le mois d’octobre, l’indicateur d’inflation préféré de la Fed. Selon le Bureau of Economic Analysis (BEA), l’indice de base annuel des prix PCE a augmenté de 3,5 % en glissement annuel, comme prévu, mais en dessous des 3,7 % enregistrés en septembre.

Parallèlement, les États-Unis ont révisé à la hausse le produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre, qui a enregistré un taux de croissance annualisé de 5,2 %. Les ventes au détail allemandes se sont révélées meilleures que prévu, en hausse de 1,1 % en mensuel en octobre.

Enfin, les États-Unis ont publié l’ISM manufacturier, qui s’est établi à 46,7 en novembre, correspondant à la lecture d’octobre et manquant les attentes de 47,6.









L’accent est mis sur l’emploi pour la semaine prochaine

Dans l’ensemble, les données suggèrent que la croissance reste solide tandis que l’inflation continue de reculer. Le marché du travail doit encore se détendre pour que les banques centrales confirment un changement de politique monétaire. Les traders continuent de parier sur des baisses de taux imminentes dans les principales économies et préfèrent ignorer les avertissements des décideurs politiques selon lesquels les taux resteront élevés plus longtemps.

Le calendrier macroéconomique comporte peu de chiffres intéressants la semaine prochaine. Plusieurs responsables de la BCE seront sur les ondes lundi, mais le silence régnera parmi les décideurs américains avant la réunion de politique monétaire de décembre. La zone euro publiera une révision du PIB du troisième trimestre. L’attention se portera toutefois sur les chiffres de l’emploi aux États-Unis, qui publieront vendredi le rapport NFP sur les emplois non agricoles, précédé des rapports habituels sur l’enquête ADP, les offres d’emploi JOLTS, les coûts unitaires de main-d’œuvre et la productivité non agricole.

Analyse technique de la paire EUR/USD

La paire EUR/USD a progressé brièvement au-dessus du pic du 21 novembre à 1,0965, mais a échoué à confirmer une hausse au-dessus de 1,10, terminant la semaine sous le seuil de 1,0900. Le fait qu’un tel niveau de résistance critique ait tenu est un signe pour les vendeurs, car il ouvre la porte à une nouvelle correction baissière.

Le graphique 4 heures (H4) de l’EUR/USD montre que la dynamique positive a diminué. Les indicateurs techniques ont perdu leur force haussière et sont devenus neutres à baissiers au sein de niveaux neutres. Dans le même temps, la paire forex reste au-dessus de ses moyennes mobiles simples à 20 et 100, mais elles se dirigent légèrement vers le bas, ce qui suggère une baisse de l’intérêt acheteur.

Les lectures techniques du graphique journalier anticipent que l’EUR/USD peut étendre sa chute. Les indicateurs techniques se dirigent fermement vers le sud, bien qu’ils se développent toujours dans des niveaux positifs. Dans le même temps, la MM20 perd partiellement sa force haussière tout en se maintenant au-dessus des plus longues, toutes en dessous du niveau actuel.

Le principal niveau de résistance se situe à 1,0965, une cassure au-dessus exposant le récent plus haut de plusieurs mois à 1,1017. Une fois au-dessus de ce dernier, l’EUR/USD peut étendre sa progression vers la zone de prix de 1,1060. En revanche, si la paire reste en dessous de 1,0900, un test de 1,0820 est en vue, tandis qu’une fois en dessous de ce dernier, 1,0765/45 devient le prochain niveau de support avant 1,0685.