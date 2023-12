EUR/USD : Après le faible impact de l’IPC, que attendre de la Fed aujourd’hui ?

13 décembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

L’EUR/USD a atteint un nouveau plus haut hebdomadaire proche de 1,0830 au début de la séance américaine mardi, mais a perdu son élan haussier. Mercredi, la paire fluctue dans un canal étroit autour de 1,0800 alors que les investisseurs se préparent aux annonces de la politique de la Fed.

Les données américaines ont montré que l’inflation, mesurée par la variation de l’indice des prix à la consommation (IPC), a légèrement baissé à 3,1 % sur une base annuelle en novembre, comme prévu. Parallèlement, l’IPC de base, qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, a augmenté de 0,3 % sur une base mensuelle, ce qui correspond au consensus du marché. Les traders se sont abstenus de prendre des positions importantes après les chiffres de l’inflation, ce qui a empêché l’EUR/USD de trouver une direction.

L’attention se tourne vers la Fed

La Fed devrait laisser son taux directeur inchangé à 5,25 %-5,5 % lors de la dernière réunion de 2023. Étant donné qu’une telle décision est déjà prise en compte, les investisseurs examineront attentivement le résumé révisé des projections (SEP), également connu sous le nom de “dot plot”, à la recherche de nouveaux indices concernant le calendrier d’une éventuelle réorientation de la politique monétaire en 2024.

Les marchés estiment une probabilité de plus de 40 % que la Fed réduise le taux directeur de 25 points de base dès le mois de mars, selon l’outil FedWatch du CME Group. Si le président de la Fed, Jerome Powell, s’oppose à cette prévision du marché et répète qu’il est encore trop tôt pour envisager une réduction des taux, cela pourrait être perçu comme une prise de position hawkish et aider le dollar à se renforcer sur le Forex, pesant sur le cours de l’Euro Dollar.

D’un autre côté, l’EUR/USD pourrait prendre de l’élan si le graphique à points indique au moins 100 points de base de réduction des taux l’année prochaine et que Powell laisse la porte ouverte à une réduction des taux au cours du premier semestre en adoptant un ton optimiste sur les perspectives d’inflation.

Analyse technique de l’EUR/USD

La paire EUR/USD reste bloquée entre 1,0745 et 1,0820. La paire doit sortir de ce canal de consolidation pour déterminer sa prochaine tendance à court terme. En cas de franchissement de 1,0820, l’EUR/USD pourrait viser 1,0850 et 1,0900. A la baisse, 1,0700 et 1,0685 pourraient être les prochaines cibles baissières si le support de 1,0745 cède.