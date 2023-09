EUR/USD : la baisse de l’Euro Dollar peut-elle se poursuivre ?

8 September 2023 Stéphane Delsol

Le dollar américain, après une année de performances médiocres, a retrouvé son dynamisme et est sur le point de franchir des niveaux de résistance critiques. Propulsé par des chiffres économiques robustes en provenance des États-Unis et un cycle de hausse des taux d’intérêt en cours dans un paysage macroéconomique incertain, l’indice du dollar (DXY) vise actuellement la barre des 105. Ce niveau est un point de retracement de Fibonacci clé et s’aligne également sur les sommets observés au début du mois de mars.

Les données historiques révèlent également une tendance saisonnière à la hausse pour le dollar au cours du mois de septembre, ce qui renforce sa position haussière. Malgré les indicateurs haussiers, l’indicateur RSI indique des conditions de surachat, ce qui pourrait conduire à une résistance à court terme. Dans ce cas, le dollar pourrait retracer jusqu’à 103 avant de poursuivre sa tendance haussière.

L’euro continue de glisser face à l’incertitude des banques centrales

Alors que le dollar gagne du terrain, la paire EUR/USD fait face à une pression accrue, tombant récemment aux alentours de 1,06 dollar, un niveau où elle avait précédemment trouvé un support. Avec les signes d’hésitation de la Banque centrale européenne quant à la hausse des taux d’intérêt, l’euro semble pris dans une tendance baissière.

Compte tenu de ses récentes pertes, la paire EUR/USD pourrait continuer à baisser dans la zone des 1,03-1,05 dollar si elle perdait le niveau de support actuel. En revanche, tout rebond devrait trouver son prochain point de résistance à 1,08. Si le rebond échoue à ce niveau, elle pourrait servir de catalyseur à une baisse plus prononcée de l’euro par rapport au dollar.

En résumé, le dollar américain est actuellement l’actif le plus attractif, tirant sa force des tendances économiques positives et des décisions politiques, et bénéficiant des pics de demande saisonniers. À l’inverse, l’euro est en difficulté en raison des incertitudes entourant l’orientation de la politique de la Banque centrale européenne. Les deux monnaies se trouvent à des moments critiques, et les prochaines semaines pourraient être révélatrices pour les traders qui tradent ces actifs.