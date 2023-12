EUR/USD : La BCE va-t-elle faire retomber l’Euro après le rallye d’hier

14 décembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

La paire EUR/USD a conservé son élan haussier et a dépassé 1,0900 pour la première fois depuis le 1er décembre jeudi, après avoir enregistré d’importants gains mercredi. Alors que le marché se concentre sur les annonces de la politique de la Banque centrale européenne (BCE), la paire forex est entrée dans une phase de consolidation légèrement en dessous de 1,0900.

La Fed fait reculer le Dollar américain

Le dollar américain (USD) a subi une forte pression à la vente après que le président de la Fed, Jerome Powell, ait adopté un ton étonnamment dovish lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion.

La Fed a laissé le taux directeur inchangé à 5,25 %-5,5 % comme prévu et le résumé révisé des projections a indiqué une réduction totale de 75 points de base des taux en 2024. Powell a déclaré qu’ils s’attachaient à “ne pas commettre l’erreur de maintenir les taux trop élevés trop longtemps” et a reconnu que les décideurs politiques discutaient du moment opportun pour commencer à réduire les taux d’intérêt. Le rendement de référence des obligations du Trésor américain à 10 ans a chuté sous la barre des 4 % pour la première fois depuis plus de quatre mois à la suite des propos de la Fed et l’indice du dollar américain a perdu près de 1 %.

La BCE va-t-elle aussi faire baisser l’Euro ?

La BCE devrait également maintenir ses taux directeurs inchangés lors de la dernière réunion de l’année ce jeudi à 13h15. Les projections macroéconomiques révisées et les commentaires de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, à partir de 13h45, seront suivis de près par les traders.

Si Lagarde réaffirme qu’il est encore trop tôt pour parler d’un changement de politique et rappelle les risques d’inflation, tout en réitérant la dépendance des données, l’Euro pourrait poursuivre son rallye haussier.

D’un autre côté, la monnaie unique pourrait commencer à effacer ses gains récents si Lagarde signale qu’ils pourraient bientôt commencer à parler du moment approprié pour une réduction des taux.

Trading de la BCE

La paire EUR/USD pourrait donc réagir s’il y a une surprise lors de la publication du rapport de la BCE à 13h15. Mais les risques pour le trading EUR/USD réside surtout dans les commentaires de Christine Lagarde à partir de 13h45.









5/5 Broker Recommandé Spreads dès 0 €

Signaux Trading Gratuit

BONUS sur le 1er Dépôt COMMENCER A TRADER



Analyse technique EUR/USD

L’indicateur RSI sur le graphique de 4 heures s’est stabilisé après avoir dépassé les 70, suggérant que la paire pourrait subir une correction technique avant la prochaine hausse. Néanmoins, les traders sont susceptibles d’ignorer cette lecture technique lorsqu’ils réagissent à la BCE.

Le niveau 1,0900 s’aligne comme un niveau pivot. Si l’EUR/USD confirme ce niveau comme support, il pourrait viser 1,0960 et 1,1000.

A la baisse, en cas de retour sous les 1,0900, le premier support se situe à 1,0860 avant 1,0820. Une baisse sous 1,0820 pourrait relancer les pressions baissières sur l’Euro avec 1,0765 et 1,0745 en ligne de mire dans un premier temps.

La prochaine direction de l’Euro va donc fortement dépendre de la réunion de la BCE de ce jeudi.