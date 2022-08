EUR USD : La hausse record des coûts de production en Allemagne pèse sur l’euro

L’avenir économique de l’Allemagne est incertain en raison de la hausse des coûts de l’énergie et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, a déclaré vendredi le ministère des Finances, qui a souligné la hausse record des coûts de production.

L’industrie allemande, la plus importante d’Europe, a ralenti au deuxième trimestre en raison du conflit en Ukraine, de la hausse rapide des coûts du pétrole et du gaz, de l’épidémie et des pénuries d’approvisionnement.

Selon l’évaluation mensuelle du ministère en août, les prévisions concernant l’évolution future de l’économie sont résolument sombres.

En outre, selon le rapport, il se caractérise par une grande ambiguïté.

Selon le rapport, la réduction drastique des approvisionnements russes en carburant, l’augmentation constante des prix des matières premières énergétiques et, progressivement, d’autres produits, et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement plus longues que prévu, toutes liées à la stratégie zéro-COVID de la Chine, pèsent lourdement sur la croissance du pays.

Selon l’agence nationale des statistiques, vendredi, les prix à la production étaient un important signal d’inflation. En juillet, ils ont enregistré les plus fortes hausses mensuelles et annuelles, principalement en raison de la hausse des prix de l’énergie.

Selon le gouvernement, les coûts énergétiques globaux ont augmenté de plus de 105 % par rapport à juillet 2021, principalement en raison de l’augmentation des tarifs du gaz naturel et de l’électricité.

L’administration allemande imposera des taxes aux utilisateurs de gaz à partir du 1er octobre, ajoutant plusieurs centaines d’euros au coût énergétique annuel d’un ménage commun. Pour atténuer le coup, les taxes de vente sur l’essence seront réduites de 19 % à 7 % lors de l’entrée en vigueur de la taxe.

La hausse des coûts de l’énergie signifie que l’inflation ne devrait pas baisser de sitôt : en juillet, le taux d’inflation annuel de l’Allemagne était de 8,5 %, égalant le niveau historique de 8,9 % de la région.

En avril, l’Etat allemand prévoyait une inflation de 6,1% en 2022. Le ministère des Finances présentera les nouvelles prévisions économiques le 12 octobre.

En tant que première puissance économique européenne, ces hausses des coûts pourrait fortement peser sur la paire Forex EUR/USD qui s’est déjà largement effondrée depuis le début de l’année.