EUR/USD : La paire peut-elle tester ses récents sommets ?

20 décembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

L’EUR/USD a augmenté pour la deuxième journée consécutive mardi, s’approchant de 1,1000 et des sommets de novembre, stimulé par un dollar américain plus faible dans un contexte d’appétit pour le risque. Le contexte général reste négatif pour le dollar, mais pas nécessairement positif pour l’euro.

Eurostat a publié les chiffres définitifs de l’inflation de novembre, révisant à la baisse l’indice harmonisé des prix à la consommation de -0,5 % à -0,6 % ; le taux annuel s’est établi à 2,4 %. Mercredi, les données du compte courant et de la production dans le secteur de la construction pour le mois d’octobre seront publiées, et plus tard, la confiance préliminaire des consommateurs pour le mois de décembre.

Les responsables de la Réserve fédérale (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE) continuent d’aller à l’encontre des attentes du marché. Cependant, le marché des taux d’intérêt indique des probabilités significatives de réduction des taux d’ici avril. Le contexte pèse sur le dollar américain alors que les prix des actions continuent d’augmenter et que les prix des matières premières ont également rejoint le rallye. Ce contexte renforce les attentes de taux d’intérêt plus bas en 2024 et exerce une pression sur le dollar américain.

Perspectives techniques à court terme de l’EUR/USD

L’EUR/USD se maintient autour de 1,0950, dans les échanges européens ce mercredi. Sur le graphique de 4 heures, le prix teste toujours la résistance des 1,0965, ce qui laisse une marge de manœuvre pour de nouveaux gains. Une chute plus significative en dessous de ce niveau favoriserait une phase de consolidation, probablement entre 1,0900 et 1,0965. Si la paire tombe en dessous de 1,0900, le prochain niveau de support est 1,0850 avant 1,0820.

A la hausse, au-dessus de 1,0985, un test de 1,1000 devrait être attendu, le prochain objectif étant le plus haut de novembre à 1,1017. Cependant, la hausse restera limitée tant que l’euro ne parviendra pas à clôturer de manière convaincante au-dessus de 1,1000 sur une base journalière.