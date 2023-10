EUR/USD : La reprise de l’Euro semble fragile face à l’incertitude ambiante

16 octobre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

La paire EUR/USD se négocie dans la zone de 1.0540 à l’ouverture de Wall Street, en légère hausse par rapport à la journée précédente. L’Euro Dollar a atteint son plus bas vendredi à 1.0495, en raison des tensions au Moyen-Orient et des chiffres de l’inflation aux États-Unis plus élevés que prévu qui ont augmenté la demande pour le dollar américain, considéré comme une valeur refuge.

L’escalade du conflit entre Israël et le Hamas s’est poursuivie au cours du week-end, avec une intensification des préparatifs d’Israël pour une attaque majeure sur la bande de Gaza et l’entrée du Hezbollah dans le conflit. Étonnamment, les marchés financiers ne semblent pas refléter pleinement cette situation. Bien que les actions asiatiques aient été sous pression en début de semaine, les actions européennes et américaines sont en hausse. Par ailleurs, les rendements obligataires ont légèrement rebondi à l’ouverture américaine, exerçant une légère pression à la baisse sur le dollar.

Sur le plan des données macroéconomiques, l’Allemagne a dévoilé son indice des prix de gros de septembre, qui a augmenté de 0,2% en glissement mensuel, mais a baissé de 4,1% par rapport à l’année précédente. La zone euro a présenté un excédent commercial saisonnier de 11,9 milliards d’euros pour août, nettement supérieur aux 3,5 milliards du mois précédent. Quant aux États-Unis, l’indice manufacturier de l’État de New York a baissé, passant de 1,9 en septembre à -4,6.

Analyse Technique EUR/USD

Du point de vue technique à court terme, le graphique quotidien de EUR/USD suggère que la tendance haussière reste corrective. La paire se négocie en dessous de la moyenne mobile simple baissière de 20 jours, qui a une pente fermement orientée vers le bas, loin des autres moyennes plus longues. Les indicateurs techniques montrent un rebond, bien qu’ils soient toujours dans des niveaux négatifs. L’Indice de Force Relative (RSI) est autour de 42, bien en dessous du pic de vendredi, indiquant un intérêt d’achat limité.

En se basant sur le graphique en 4 heures, le risque semble pencher vers la baisse à court terme. Toutes les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, renforçant la zone de résistance. Les indicateurs techniques, bien que négatifs, se déplacent lentement vers le bas, anticipant une possible nouvelle baisse.