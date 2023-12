EUR/USD : L’Euro pourrait avoir du mal à rebondir à l’approche d’événements majeurs

11 décembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

La paire EUR/USD a enregistré des pertes pour la deuxième semaine consécutive mais a réussi à se stabiliser autour de 1,0750 lundi. Les perspectives techniques de la paire montrent que le biais baissier reste intact. Les investisseurs, cependant, pourraient s’abstenir de parier sur un rallye prolongé du dollar américain (USD) avant la publication des données macroéconomiques clés de cette semaine et les réunions des banques centrales.

Le rapport positif sur l’emploi en novembre aux États-Unis a permis à l’USD de se maintenir avant le week-end de vendredi. Le nombre d’emplois non agricoles a augmenté de 199 000, soit plus que les prévisions du marché qui tablaient sur une hausse de 180 000, et le taux de chômage a légèrement baissé, passant de 3,9 % à 3,7 %. Le taux de chômage a légèrement baissé, passant de 3,9 % à 3,7 %. Le rendement de référence des obligations du Trésor américain à 10 ans a gagné près de 2 % après la publication de ces données et l’indice du dollar a dépassé 104,00.

Au début de la journée de lundi, l’attitude prudente du marché permet au dollar de résister à ses rivaux. Au moment de la mise sous presse, les indices boursiers européens étaient en baisse de 0,1 % à 0,2 % pour la journée.

Mardi, les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis seront suivies de près par les traders avant les annonces de la politique de la Fed mercredi.

Plus tard dans la semaine, la Banque centrale européenne (BCE) tiendra sa dernière réunion de politique monétaire de l’année.

Analyse technique de l’EUR/USD

L’EUR/USD a clôturé les six dernières bougies de 4 heures en dessous de la moyenne mobile de 200 périodes et l’indicateur RSI n’a pas réussi à se rétablir au-dessus de 40, reflétant le manque d’intérêt des acheteurs. 1,0745 s’aligne comme support important avant 1,0685 et 1,0665.

A la hausse, la résistance immédiate se situe à 1,0765 avant 1,0800 et 1,0820.