EUR USD : l’Euro sous la barre du dollar pour la 2ème fois en 20 ans

L’euro est tombé sous la parité avec le dollar américain pour la deuxième fois en 20 ans, atteignant un plus bas en 20 ans. Le taux de change de la monnaie est désormais de 0,99 euro pour un dollar américain.

L’euro est tombé sous la barre du dollar américain pour la deuxième fois depuis 2002, selon les données du marché Forex. Le taux de change de l’euro est actuellement de 0,99 pour un dollar américain. Au cours de la dernière année, la devise a chuté de plus de 15 % par rapport au dollar américain, atteignant un creux de 20 ans. L’Europe semble traverser une crise en ce moment, déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

En Europe, comme dans de nombreuses autres régions du monde, les coûts ont augmenté. Mais l’augmentation de la demande énergétique et la perturbation de l’approvisionnement en gaz russe ont particulièrement touché l’Europe.

La Banque centrale européenne (BCE) a pris des mesures pour contrôler autant que possible les problèmes économiques de l’Europe. Le mois dernier, la BCE a annoncé la première hausse des taux d’intérêt en 11 ans, l’inflation ayant également augmenté entre-temps.

Selon Erik Voorhees, fondateur de Shapeshift, l’euro aurait pu s’effondrer de plus de 20% face aux principales matières premières. Parce que même le dollar américain a chuté d’environ 8,5 %. De plus, l’euro a reculé de plus de 16 % face au dollar américain.

So maybe I’m missing something… but here’s EUR falling ~16% against USD over the past year. And USD itself has fallen ~8.5% against real goods (CPI).



This implies EUR collapsed >20% against real goods, but all official European inflation figures are high single digits 🧐 https://t.co/WgdaXmUfT2