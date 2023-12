EUR/USD : Quelle direction de l’Euro Dollar avec l’inflation américaine ?

12 décembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Après un début de semaine baissier, la paire EUR/USD a réussi à s’imposer dans les heures d’ouverture des marchés américains et a clôturé la journée de lundi pratiquement inchangée. L’Euro Dollar a gagné du terrain et a progressé vers 1,0800 tôt mardi sur fond de baisse des rendements américains, mais les investisseurs se sont abstenus de parier sur une nouvelle faiblesse du dollar américain (USD) à l’approche du très attendu rapport sur l’inflation IPC du mois de novembre.

En l’absence de données importantes, l’humeur relativement optimiste du marché a empêché le dollar de continuer à se renforcer en fin de journée lundi. Pendant ce temps, le rendement élevé de la dernière vente aux enchères de bons du Trésor américain à 10 ans s’est établi à 4,29 %, en baisse par rapport aux 4,51 % de l’adjudication précédente, ce qui a entraîné une baisse des rendements des bons du Trésor américain, renforçant ainsi le poids de l’USD.

Plus tard dans la journée, le Bureau américain des statistiques du travail publiera les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois de novembre. Sur une base annuelle, l’IPC devrait augmenter de 3,1 %, à un rythme légèrement plus faible que l’augmentation de 3,2 % enregistrée en octobre. L’IPC de base, qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, devrait égaler l’indice précédent en augmentant de 4 %. Sur une base mensuelle, l’IPC et l’IPC de base devraient augmenter de 0,1 % et 0,3 %, respectivement.

Si l’IPC de base mensuel est inférieur aux attentes du marché, la réaction initiale pourrait entraîner un nouvel affaiblissement de l’USD (Hausse EUR/USD). D’un autre côté, une augmentation plus forte que prévu de ces données pourrait avoir l’impact inverse sur l’évaluation du billet vert (Baisse EUR/USD).

Le trading de l’Euro Dollar aujourd’hui dépendra donc beaucoup du résultat de la publication IPC à 14h30.

Mercredi, la Fed américaine annoncera ses décisions de politique monétaire et publiera le résumé révisé des projections économiques (SEP). Un rapport sur l’inflation peu encourageant pourrait inciter la Fed à prendre un ton pessimiste.

Analyse technique EUR/USD

L’indice de force relative a légèrement augmenté à 50 sur le graphique de 4 heures, reflétant une perte de la dynamique baissière. A la hausse, la paire fait face à une forte résistance à 1,0820. Une clôture journalière au-dessus de ce niveau pourrait ouvrir la voie à des gains supplémentaires vers 1,0870 et 1,0900.

Le niveau 1,0745 s’aligne comme support critique. Une inflation américaine élevée en novembre pourrait déclencher une nouvelle baisse de l’EUR/USD. Si les vendeurs transforment ce niveau en résistance, 1,0700 pourrait être considéré comme la prochaine cible baissière avant 1,0685 et 1,0665.