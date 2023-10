EUR/USD : Vers une Inversion de Tendance ? Points Clés et Perspectives à Suivre

11 octobre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Le taux de change EUR/USD a grimpé à 1,0620, atteignant son niveau le plus élevé en deux semaines, avant de revenir aux alentours de 1,0600. La paire bénéficie toujours d’une amélioration du sentiment du marché et d’une correction à la baisse du dollar américain. Entre temps, les préoccupations géopolitiques et les prochaines données d’inflation américaine restent au cœur des attentions.

Le dollar américain a de nouveau chuté, poursuivant sa correction depuis ses plus hauts de plusieurs mois. Les rendements américains restant loin de leur pic récent, ce qui ne soutient pas le billet vert. En effet, le rendement du Trésor américain à 10 ans est à 4,66 % et celui à 2 ans est repassé sous les 5 %. L’indice DXY est descendu en dessous de 106,00 alors que les actions européennes étaient de nouveau en hausse ce mardi.

L’inflation américaine à surveiller

L’attention se tourne maintenant vers les données d’inflation américaines, avec l’indice des prix à la production (IPP) mercredi et l’indice des prix à la consommation (IPC) jeudi. La publication des minutes du FOMC mercredi sera également pertinente, offrant un aperçu des attentes de politique monétaire de la Fed.

L’Allemagne publiera la lecture finale de son indice des prix à la consommation mercredi, mais aucune révision n’est attendue par rapport à la lecture préliminaire. Le taux annuel s’établissait à 4,5 % en septembre. La combinaison d’un net ralentissement de l’inflation ces deux derniers mois en Europe et d’une perspective économique négative suggère que la Banque centrale européenne a effectivement terminé ses hausses de taux comme elle l’avait elle même suggéré.

Perspectives techniques à court terme du EUR/USD

La paire EUR/USD montre des signes croissants qu’elle pourrait avoir atteint un creux temporaire autour de 1,0450. Pour que cette hypothèse soit plus convaincante, l’euro doit rester au-dessus de la moyenne mobile simple de 20 jours, actuellement à 1,0595. Cependant, même dans un tel scénario, la tendance principale reste baissière.

Sur le graphique horaire, la paire conserve un ton haussier et fait face à une zone de résistance cruciale autour de 1,0630, définie par un niveau horizontal et une ligne de tendance baissière. Une percée au-dessus de cette zone pourrait renforcer le rebond de l’euro dollar. À l’inverse, un échec à ce niveau pourrait indiquer que le retournement haussier s’est estompé, une baisse en dessous de 1,0560 suggérant une faiblesse plus accrue.