آندره سیتروئن (۱۸۷۸-۱۹۳۵) یکی از نام‌های بزرگ در صنعت فرانسه است. او که فارغ‌التحصیل مدرسه پلی‌تکنیک بود، خودرو را اختراع نکرد، اما یکی از اولین کسانی در اروپا بود که آن را به تولید انبوه رساند، به عنوان یک محصول بازار انبوه فروخت و از آن به عنوان ابزاری برای بازاریابی استفاده کرد. زندگی او همچنین درسی در اقتصاد است: یک موفقیت صنعتی چشمگیر، که با بدهی‌های فزاینده تأمین مالی شد، که به ورشکستگی و تصاحب شرکت توسط میشلن منجر شد. در سال ۲۰۲۶، نام او با کمپینی برای خاکسپاری او در پانتئون دوباره در اخبار مطرح شد.

اوایل زندگی: پسر مهاجرانی با اشتیاق به فناوری

آندره سیتروئن در ۵ فوریه ۱۸۷۸ در پاریس، در خیابان ۴۴ لافیت، در منطقه ۹ به دنیا آمد. او پنجمین و آخرین فرزند لوی سیتروئن، تاجر الماس یهودی هلندی که در سال ۱۸۷۳ در پاریس ساکن شده بود، و آمالیا کلاینمن، اصالتاً اهل ورشو، بود. نام خانوادگی آنها از اجدادشان که تاجر مرکبات در هلند بودند، گرفته شده است ("سیتروئن" در زبان هلندی به معنی لیمو است)؛ این آندره بود که علامت دوار روی "e" را به کار برد.

دوران کودکی او با تراژدی همراه بود: در سال ۱۸۸۴، پدرش پس از یک سرمایه‌گذاری فاجعه‌بار در یک معدن الماس در آفریقای جنوبی خودکشی کرد. آندره، دانش‌آموزی درخشان در دبیرستان کندورسه، مجذوب ژول ورن و ساخت برج ایفل، وارد ...ytcole polytechnique در 1898.

چرخ دنده های جناغی: تولد یک لوگو

در سال ۱۹۰۰، طی سفری به لهستان، او فرآیند تولید چرخ‌دنده‌های شیار V شکل را کشف کرد. این چرخ‌دنده‌ها که بی‌صداتر و قادر به انتقال قدرت بالا بودند، به دقت ماشینکاری بالایی نیاز داشتند. آندره سیتروئن این مجوز را خریداری کرد و یک فرآیند تولید صنعتی با استفاده از فولاد را توسعه داد. در سال ۱۹۰۱، او و دو دوست دبیرستانی‌اش یک شرکت تولید چرخ‌دنده در منطقه فوبورگ سن-دنی پاریس تأسیس کردند.

این شورون دوتایی بعداً به نماد این برند خودرو تبدیل شد: یکی از شناخته‌شده‌ترین لوگوها در صنعت جهانی از یک قطعه مکانیکی سرچشمه گرفته است.

مورس، آمریکا و کشف تولید انبوه

از سال ۱۹۰۶ به بعد، او برای کمک به کارخانه‌ی خودروسازی فراخوانده شد. مورسکه در آن زمان با مشکل مواجه بود. او مدیریت و طیف محصولات خود را سازماندهی مجدد کرد: تولید از ۳۰۰ خودرو در سال ۱۹۰۸ به ۸۰۰ خودرو در سال ۱۹۱۳ افزایش یافت. در سال ۱۹۱۲، سفری به ایالات متحده او را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد: او از کارخانه فورد بازدید کرد و با خط تولید مونتاژ آشنا شد. آرزوی او تبدیل شدن به یک «هنری فورد اروپایی» شد.

۱۹۱۵-۱۹۱۸: کارخانه پوسته‌سازی در اسکله ژاول

او که در سال ۱۹۱۴ به عنوان افسر توپخانه به خدمت گرفته شد، کمبود مهمات را مشاهده کرد. در ژانویه ۱۹۱۵، به وزارت جنگ پیشنهاد ساخت کارخانه‌ای را داد که ظرف چند ماه بتواند گلوله‌های ۷۵ میلی‌متری را با سرعتی بی‌سابقه تولید کند. بر اساس ... اسکله ژاولاو در پاریس، یک کارخانه فوق مدرن ساخت که تا ۱۳۰۰۰ زن را استخدام می‌کرد. این کارخانه در مجموع تقریباً ۲۳ میلیون پوسته تولید کرد. این کارخانه همچنین به خاطر خدمات اجتماعی خود که در آن زمان نادر بود، شناخته می‌شود: یک غذاخوری، یک درمانگاه و یک مهد کودک.

۱۹۱۹: مدل A و اولین خودروی تولید انبوه اروپایی

بلافاصله پس از آتش‌بس، کارخانه سفارشات نظامی خود را از دست داد. آندره سیتروئن این را پیش‌بینی کرد: او ظرف چند ماه این مکان را به یک کارخانه خودروسازی تبدیل کرد. در ژانویه ۱۹۱۹، او به مطبوعات خودرویی با قیمت ۷۲۵۰ فرانک، تقریباً نصف قیمت ارزان‌ترین خودروی موجود در بازار، را اعلام کرد. این کمپین در عرض دو هفته بیش از ۱۶۰۰۰ درخواست ایجاد کرد.

La سیتروئن نوع Aسیتروئن 2CV، طراحی شده توسط مهندس ژول سالومون، در همان سال عرضه شد. این خودرو به عنوان اولین خودروی اروپایی تولید شده در سری بزرگ، با هدف تولید 30 خودرو در روز، معرفی شد. در سال 1929، سیتروئن 102891 خودرو تولید کرد که تقریباً یک سوم تولید فرانسه بود و تقریباً 32000 کارگر را در کارخانه‌های خود در ژاول، سورن، کلیشی، سنت اوئن و گرنل استخدام کرد.

نابغه بازاریابی، جلوتر از زمان خود

آندره سیتروئن قبل از دیگران فهمید که تبلیغات می‌فروشد:

در ۴ اکتبر ۱۹۲۲، یک هواپیما در طول نمایشگاه اتومبیل، کلمه «سیتروئن» را با حروف دودی بر فراز طاق نصرت نوشت؛

از سال ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۳، یک تابلوی غول‌پیکر نورانی ساخته شده از برج ایفل یک بیلبورد تبلیغاتی غول پیکر؛

یک بیلبورد تبلیغاتی غول پیکر؛ سفرهای اکتشافی نیمه‌راهی کگرس تأثیر زیادی بر افکار عمومی گذاشت: عبور از صحرا (۱۹۲۲-۱۹۲۳)، کروز سیاه در آفریقا (۱۹۲۴)، کروز زرد در آسیا (۱۹۳۱)؛

در آفریقا (۱۹۲۴)، در آسیا (۱۹۳۱)؛ همچنین در خدمات پس از فروش نوآوری می‌کند: دفترچه راهنمای راننده، شبکه نمایندگی‌ها، قطعات یدکی اصلی تضمین‌شده.

ترکشن آوانت و ورشکستگی سال ۱۹۳۴

در سال ۱۹۳۳، آندره سیتروئن برای حفظ رقابت با لویی رنو، کارخانه ژاول را تنها در عرض چند ماه بازسازی کرد و آن را به یکی از مدرن‌ترین کارخانه‌های اروپا تبدیل نمود. او مهندس آندره لفبور را استخدام کرد که ... را در عرض یک سال طراحی کرد. خودروی محورجلو، ارائه شده در 24 مارس 1934. این ماشین انقلابی است، اما شرکت از نظر مالی فرسوده است: گزارشی از بانک فرانسه که در ماه مه 1934 منتشر شد، از ضرر 200 میلیون فرانکی خبر می‌دهد.

بانک‌ها از ادامه حمایت از او خودداری می‌کنند و دولت نیز تمایلی به مداخله ندارد. دسامبر 21 1934شرکت سیتروئن در مرحله تصفیه قضایی قرار گرفته است. طلبکار اصلی، میچلیناو شرکت را به دست گرفت. در ژانویه ۱۹۳۵، آندره سیتروئن سهام خود را فروخت؛ پیر میشلن در ماه ژوئیه جایگزین او به عنوان رئیس شد. آندره سیتروئن بیمار در ۳ ژوئیه ۱۹۳۵ در سن ۵۷ سالگی در پاریس درگذشت.

میراث: از میشلن تا استلانتیس

این برند تحت مالکیت میشلن به حیات خود ادامه داد و رونق گرفت و مدل‌های نمادینی مانند 2CV (1948) و DS (1955) را عرضه کرد. در سال 1976، پژو، سیتروئن را خریداری کرد و باعث ایجاد این گروه شد. PSA Peugeot Citroënدر ژانویه ۲۰۲۱، ادغام PSA و فیات کرایسلر ایجاد شد استلانتیسکه سیتروئن یکی از چهارده برند آن است.

در پاریس، در سال ۱۹۵۸، «کوای دو ژاول» به «کوای آندره سیتروئن» تغییر نام داد و کارخانه سابق با پارک آندره سیتروئن جایگزین شد. چندین سال است که خانواده، به ویژه نوه‌اش، هنری-ژاک سیتروئن، از دفن او در پانتئون حمایت می‌کنند. در ۲۶ آگوست ۲۰۲۶، پاتریک مارتین، رئیس «مدف» (کنفدراسیون کسب و کار فرانسه)، در مدرسه تابستانی این سازمان، علناً از این نامزدی حمایت کرد.

داستان آندره سیتروئن چه چیزی به سرمایه‌گذار می‌آموزد؟

مسیر سیتروئن درس‌هایی را ارائه می‌دهد که هنوز هم برای تحلیل خودروسازان فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار مرتبط هستند:

حجمش کافی نیست. سیتروئن فروش زیادی داشت، اما با قیمت‌های بسیار پایین برای فتح بازار. بدون حاشیه سود کافی، رشد بدهی‌محور شکننده شد. در بازار سهام، شما به حاشیه سود عملیاتی و جریان نقدی نگاه می‌کنید، نه فقط فروش. صنعت خودرو بسیار سرمایه‌بر است. بازسازی یک کارخانه یا عرضه یک مدل انقلابی هزینه‌های قابل توجهی دارد. این موضوع در سال ۲۰۲۶ با گذار به خودروهای برقی که فشار مالی زیادی را بر همه تولیدکنندگان وارد می‌کند، صادق است. شریک مالی مهم است. میشلن، طلبکار، مالک شد. ارتباط بین تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان همچنان نزدیک است؛ تحلیل ما ازسهام میشلن نشان می‌دهد که چگونه این تولیدکننده تایر از آن زمان به بعد، تنوع محصولات خود را افزایش داده است.

برای دنبال کردن وارث فعلی برند شورون، به پروفایل ما در ... مراجعه کنید.سهام استلانتیسو برای مقایسه با رقیب تاریخی بزرگ سیتروئن، یعنی همان که رویسهام رنواین تحلیل‌ها صرفاً جهت اطلاع‌رسانی هستند و توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شوند.

سال واقعه 1878 متولد پاریس (۵ فوریه) 1898 ورود به École Polytechnique 1901 تأسیس شرکت تولید چرخ‌دنده‌های جناغی 1906 رهبری را در روند بهبود اوضاع مورس به دست می‌گیرد 1915 ساخت کارخانه پوسته سازی اسکله جاول 1919 رونمایی از سیتروئن تیپ A 1924 کروز سیاه 1934 ترکشن آوانت (مارس)، انحلال قضایی (۲۱ دسامبر) 1935 توسط میشلن تصاحب شد؛ در ۳ ژوئیه درگذشت 1976 تولد پژو سیتروئن (PSA) 2021 سیتروئن به برند استلانتیس تبدیل می‌شود

سوالات متداول

چرا لوگوی سیتروئن دو شورون دارد؟

این یادآور چرخ‌دنده‌های V شکل (جناغی) است که آندره سیتروئن در ابتدای کارش، قبل از ورود به صنعت خودرو، تولید می‌کرد.

چرا سیتروئن در سال ۱۹۳۴ ورشکست شد؟

این شرکت برای تأمین مالی رشد خود، بازسازی کارخانه جاول و توسعه Traction Avant بدهی قابل توجهی متحمل شده بود، در حالی که قیمت پایین فروش آن حاشیه سود آن را محدود می‌کرد. بانک‌ها از حمایت از آن خودداری کردند و در ۲۱ دسامبر ۱۹۳۴ به بخشودگی دارایی‌ها محکوم شد.

امروز چه کسی مالک سیتروئن است؟

سیتروئن یکی از برندهای گروه استلانتیس است که در سال ۲۰۲۱ از ادغام PSA و فیات کرایسلر اتومبیلز ایجاد شد.