اریک تراپیر از ژانویه ۲۰۱۳ رهبری شرکت هواپیمایی داسو را بر عهده داشته است. او که متولد ۱ ژوئن ۱۹۶۰ است، در سن ۲۴ سالگی به این گروه پیوست و پیش از به دست گرفتن سکان هدایت، بیشتر دوران کاری خود را صرف فروش جتهای جنگنده برای صادرات کرد. تحت رهبری او، رافائلاین خودرو که مدتها در خارج از فرانسه غیرقابل فروش تلقی میشد، به یک موفقیت تجاری جهانی تبدیل شده است. در ژانویه ۲۰۲۵، او همچنین ریاست گروه صنعتی مارسل داسو (GIMD) را بر عهده گرفت. تصویری از یک رهبر محتاط که تصمیماتش برای همه کسانی که از ارزشهای دفاعی حمایت میکنند، مهم است.
آموزش و شروع
اریک تراپیه فارغالتحصیل رشته مهندسی از شرکت مخابرات سودپاریس است. او خدمت سربازی خود را به عنوان افسر در نیروی دریایی فرانسه در سالهای ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ به پایان رساند و سپس به ... پیوست. حمل و نقل هوایی داسو در سال ۱۹۸۴. او اکنون کاپیتان نیروی دریایی ذخیره است. او در سال ۱۹۸۳ ازدواج کرد و پدر سه فرزند است.
سی سال خدمت در حوزه صادرات
دوران کاری او در شرکت هواپیمایی داسو تقریباً بهطور کامل بر امور بینالمللی متمرکز بوده است:
- 1984-1987 : دفتر طراحی و مدیریت سیستمهای تسلیحاتی.
- 1987-1991 : مدیریت فنی بینالمللی، مسئول مذاکرات با کره جنوبی، سنگاپور، عربستان سعودی، شیلی و آلمان. او در فروش هواپیمای گشت دریایی اقیانوس اطلس نقش دارد.
- 1991-1995 : مسئول فروش در آسیا، از جمله قرارداد میراژ با هند.
- 1995-2000 : مسئول فروش در امارات متحده عربی، جایی که او قرارداد میراژ 2000-9 را مدیریت میکند.
- 2000-2005 : مدیر مناطق خاورمیانه و آفریقا، و سپس مدیر صادرات نظامی.
- 2006 : مدیر کل بین المللی.
او همچنین در مورد قراردادهای صنعتی مربوط به پهپادهای جنگی مذاکره میکند. در حال حاضربه رهبری شرکت هواپیمایی داسو (Dassault Aviation) به همراه ساب (سوئد)، آلنیا (ایتالیا)، روآگ (RUAG) (سوئیس)، اچایآی (HAI) (یونان) و ایایدیاس (EADS) (اسپانیا). این برنامه اروپایی به عنوان آزمایشگاهی برای فناوریهای خلبانی پنهانکار و خودران عمل میکرد.
۲۰۱۳: جوانترین مدیرعامل در تاریخ شرکت هواپیمایی داسو
اریک تراپیه در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۲ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد و در همان سال به عنوان رئیس و مدیرعامل منصوب شد. ژانویه 8 2013او در ۵۲ سالگی، پنجمین مدیرعامل شرکت از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۲۹ و جوانترین مدیرعاملی است که این سمت را بر عهده گرفته است.
او وارث یک وضعیت متناقض بود: رافال از نظر فنی شناخته شده بود، اما هنوز هیچ مشتری خارجی آن را خریداری نکرده بود و این هواپیما فقط با سفارشات دولت فرانسه پشتیبانی میشد. بنابراین چالش این دهه تبدیل یک برنامه ملی به یک موفقیت صادراتی بود.
فروش عمده رافال تحت رهبری او
دهه بعد ثابت کرد که حق با او بوده است. قراردادهای کلیدی امضا شده از سال ۲۰۱۵:
|سال
|کشور
|سفارش
|2015
|مصر
|۲۴ فروند رافال (اولین مشتری صادراتی)، که با سفارش دوم در سال ۲۰۲۱ تکمیل شد
|2015
|قطر
|۲۴ فروند رافال، بعداً به ۳۶ فروند افزایش یافت
|2016
|اگست
|۳۶ فروند هواپیمای رافال برای نیروی هوایی فرانسه
|2021
|یونان
|هواپیماهای رافال نو و دست دوم
|2021
|Croatie
|۱۲ فروند رافال دست دوم
|2021
|امارات متحده عربی
|۸۰ فروند هواپیمای رافال، بزرگترین سفارش صادراتی در تاریخ این برنامه
|2022
|اندونزی
|۴۲ فروند هواپیمای رافال، در چندین دسته
|2024
|صربستان
|12 رافائل
|2025
|اگست
|۲۶ فروند هواپیمای رافال مارین برای نیروی دریایی هند
این موفقیتها چهره شرکت هواپیمایی داسو را عمیقاً تغییر داده است: یک دفتر سفارش چند ساله، افزایش تولید و حضور بیسابقه در بخش نظامی. این موفقیتها همچنین به شرکای اصلی این برنامه، تالس برای الکترونیک و سافران برای موتورهای M88، سود میرساند. سرمایهگذاران علاقهمند به این زنجیره ارزش میتوانند به تحلیلهای ما از... مراجعه کنند.سهام شرکت هواپیمایی داسو،اقدام تالس وسهام سافران.
فایلهای حساس: SCAF و Falcon
همه چیز به این سادگی نیست. برنامه اروپایی سامانه هوایی رزمی آینده (FCAS)این پروژه که با همکاری آلمان و اسپانیا آغاز شد، با اختلافات صنعتی مکرر بر سر تقسیم وظایف بین شرکت داسو اوییشن و ایرباس همراه بود. اریک تراپیه علناً از لزوم وجود یک پیمانکار اصلی مشخص برای این جت جنگنده دفاع کرد، موضعی که مرتباً باعث تنش با شرکا میشد.
در بخش غیرنظامی، برد جتهای تجاری شاهین فالکون ۶X قبل از ورود به خدمت، به ویژه در رابطه با موتورها، با تأخیرهایی مواجه شد و فالکون ۱۰X توسعه یافت. تجارت فالکون همچنان نسبت به شرایط اقتصادی حساستر از تجارت نظامی است.
رئیس GIMD و چهرهای برجسته در میان کارفرمایان صنعتی
در ۹ ژانویه ۲۰۲۵، اریک تراپیه جانشین چارلز ادلستن به عنوان رئیس شد. گروه صنعتی مارسل داسو (GIMD)شرکت هلدینگ خانوادگی داسو، که به طور قابل توجهی داسو اویاسیون را کنترل میکند و سهام قابل توجهی در داسو سیستمز دارد، خود سهامدار عمده تالس است. او همچنان مدیرعامل داسو اویاسیون است.
او همچنین چندین سمت نمایندگی دارد:
- رئیس انجمن صنایع هوافضا و دفاعی اروپا (ASD)، انتخاب شده در ماه مه ۲۰۱۷؛
- رئیس GIFAS (انجمن صنایع هوافضای فرانسه)، انتخاب شده در ۸ ژوئن ۲۰۱۷؛
- رئیس CIDEF (شورای صنایع دفاعی فرانسه) از مارس 2021 تا ژانویه 2023؛
- رئیس UIMM (اتحادیه صنایع و اصناف متالورژی)، که در ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ انتخاب شد.
او از ژانویه ۲۰۲۵ نشان فرمانده لژیون افتخار و دریافتکننده مدال هوانوردی (۲۰۲۳) بوده است.
دفاع اروپا در سال 2026: چرا نقش آن برای سرمایهگذار مهم است؟
از سال ۲۰۲۲، افزایش بودجههای نظامی در اروپا، سهام صنایع دفاعی را به یکی از موضوعات مورد توجه در بازار سهام تبدیل کرده است. در این زمینه، چند نکته شایان توجه است:
- دفتر سفارش : این امر امکان مشاهده را در طول چندین سال فراهم میکند، اما سودآوری به توانایی تحویل به موقع، و بنابراین به زنجیره پیمانکاری فرعی بستگی دارد.
- ساختار کنترل بخش عمده سهام شرکت داسو اوییشن متعلق به شرکت GIMD است و ایرباس به عنوان سهامدار اقلیت قابل توجه در آن قرار دارد. بنابراین، سهام شناور آزاد محدود است که میتواند نوسانات قیمت سهام را تشدید کند.
- قراردادهای صادراتی آنها به تصمیمات سیاسی، بودجه و گاهی انتقال فناوری وابسته هستند و اغلب برنامه اجرایی نامشخصی دارند.
- معیارهای ESG برخی از صندوقها، سلاحها را شامل نمیشوند، برخی دیگر از سال ۲۰۲۲ آنها را دوباره در سبد خود گنجاندهاند. این موضوع بر تقاضا برای این اوراق بهادار تأثیر میگذارد.
Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre نظر در مورد Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
سوالات متداول
از کی تا حالا اریک تراپیه مسئول شرکت هواپیمایی داسو شده؟
او از ۸ ژانویه ۲۰۱۳ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت هواپیمایی داسو بوده است.
نقش اریک تراپیه در فروش رافال چه بود؟
او که قبلاً مدیر عامل بینالمللی بود، استراتژی صادراتی را رهبری کرد که اولین قراردادها (مصر و قطر در سال ۲۰۱۵، هند در سال ۲۰۱۶) و سپس سفارش بیسابقه ۸۰ فروند رافال توسط امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۱ را ممکن ساخت.
GIMD که توسط اریک تراپیه ریاست میشود، چیست؟
گروه صنعتی مارسل داسو، شرکت هلدینگ خانوادگی است که شرکت هوانوردی داسو را کنترل میکند. اریک تراپیه در ۹ ژانویه ۲۰۲۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره آن منصوب شد.
آیا اریک تراپیه رئیس UIMM است؟
بله، او در ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ به عنوان رئیس اتحادیه صنایع و اصناف متالورژی انتخاب شد.