ژان سیریل اسپینتا او یکی از معدود کارمندان ارشد دولت فرانسه است که با موفقیت شغل دوم خود را در راس شرکتهای بزرگ آغاز کرده است. او که در ۴ اکتبر ۱۹۴۳ در منطقه ۱۵ پاریس متولد شد، بیش از یازده سال ریاست ایر اینتر و سپس ایر فرانس را بر عهده داشت، خصوصیسازی جزئی این شرکت و ادغام آن با KLM در سال ۲۰۰۴ را رهبری کرد و سپس ریاست هیئت نظارت بر آروا را بر عهده گرفت. در سال ۲۰۱۸، نام او با «گزارش اسپینتا» در مورد آینده حمل و نقل ریلی دوباره در اخبار مطرح شد. در اینجا مسیر شغلی، تصمیمات کلیدی او و معنای آنها برای سرمایهگذاران در بخش هوانوردی آمده است.
ریشهها و شکلگیری
ژان سیریل اسپینتا در خانوادهای عمیقاً متعهد به سوسیالیسم بزرگ شد. پدربزرگش، سیریل اسپینتا، مهندسی از مدرسه هنر و صنعت، از سال ۱۹۱۱ مدیریت کارخانه شیشهسازی کارگران آلبی را بر عهده داشت و با ژان ژورس نزدیک بود. مادرش، آنتوانت بریگنیولی، معلم مدرسه و اصالتاً اهل کورسیکا، و پدرش، آدرین اسپینتا، مهندس عمران، در پاریس ساکن شدند، جایی که ژان سیریل در آنجا متولد شد.
او دانشجوی دبیرستان هوخ در ورسای بود، مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی را از دانشکده حقوق پاریس دریافت کرد، از دانشگاه علوم سیاسی پاریس فارغالتحصیل شد و سپس در کلاس شارل دوگل وارد ENA (مدرسه ملی مدیریت) شد. او تا سال ۱۹۷۷ عضو حزب سوسیالیست بود.
سابقه کار به عنوان کارمند ارشد دولت (۱۹۶۹-۱۹۹۰)
حرفه اداری او گسترده و متنوع است. پس از کار به عنوان دستیار آموزشی، او به طور متوالی سمتهایی را در وزارت آموزش ملی (رئیس دفتر سرمایهگذاری و برنامهریزی، سپس مدیر کالجها)، در شورای دولتی به عنوان حسابرس، در دبیرخانه کل دولت و در سرویس اطلاعات نخست وزیری بر عهده داشت.
او سپس به بخش حمل و نقل نزدیکتر شد و دو بار رئیس دفتر میشل دلبار شد، به ویژه زمانی که دومی وزیر حمل و نقل و امور دریایی و بعداً وزیر زیرساخت بود. این تجربه به او دانش عمیقی از هوانوردی غیرنظامی و چالشهای نظارتی آن داد.
ایر اینتر و سپس ایر فرانس: بازسازی و بازگشایی پایتخت
از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳، او رئیس و مدیرعامل شرکت ... بود.ایر اینتر، شرکت هواپیمایی داخلی فرانسه، در زمانی که مقدمات بازگشایی فضای هوایی اروپا برای رقابت در حال انجام بود. پس از مأموریتی با رئیس جمهور فرانسوا میتران و مدتی فعالیت در کمیسیون اروپا، به عنوان رئیس ... منصوب شد.هوایی فرانسه 22 سپتامبر 1997.
نقشه راه او دوگانه بود: ادامه روند بهبود شرکتی که از سالها ضرر بیرون آمده بود، و آمادهسازی برای ورود به بازار. در سال ۱۹۹۹، او رهبری... خصوصیسازی جزئی ایرفرانسبا عرضه اولیه سهام شرکت. در این دوره، ایرفرانس به اتحاد اسکایتیم نیز پیوست که در سال ۲۰۰۰ با دلتا، آئرومکزیکو و کورین ایر تأسیس شده بود.
۲۰۰۴: تأسیس ایرفرانس-کیالام
مهمترین عملیات دوران کاری او ادغام با شرکت هلندی بود. KLMاین ادغام که در سال ۲۰۰۴ تکمیل شد، اولین ادغام بزرگ فرامرزی در حمل و نقل هوایی اروپا بود. ساختار انتخاب شده، دو شرکت هواپیمایی و دو برند را با دو مرکز (پاریس-شارل-دوگل و آمستردام-اسخیپول) تحت یک شرکت سهامی عام و با مالکیت مشترک حفظ کرد. این عملیات همچنین منجر به خصوصیسازی ایرفرانس شد و سهام دولت فرانسه به کمتر از آستانه اکثریت رسید.
ژان-سیریل اسپینتا تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ مدیرعامل این گروه باقی ماند، سپس از اول ژانویه ۲۰۰۹ رئیس هیئت مدیره ایرفرانس-کیالام و ایرفرانس شد و پیر-هنری گورژون به عنوان مدیرعامل جایگزین او شد. در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۱، پس از جدایی گورژون، اسپینتا تا سال ۲۰۱۳ که الکساندر دو جونیاک جانشین او شد، نقش مدیرعامل را از سر گرفت.
مدل دوگانهای که در سال ۲۰۰۴ مطرح شد، اغلب مورد بحث قرار گرفته است، به ویژه در جریان تنشهای بین پاریس و لاهه در سال ۲۰۱۹، زمانی که دولت هلند سهامی از این شرکت را به دست آورد. برای درک اینکه چگونه این میراث هنوز بر ارزشگذاری این گروه تأثیر میگذارد، تحلیل ما ازسهام ایر فرانس-کیالام ساختار سرمایه و مسائل مربوط به ناوگان را بررسی میکند.
آروا، آلکاتل-لوسنت، سنت-گوبین: به یک مدیر نیاز است
به موازات آن، ژان-سیریل اسپینتا در هیئت مدیرههای متعددی عضویت دارد. او ریاست ... هیئت نظارت آروا از آوریل ۲۰۰۹ تا ژوئن ۲۰۱۳، دورهای که با مشکلاتی در راکتور EPR و زیر سوال رفتن استراتژی گروه هستهای (که به اورانو برای چرخه سوخت تبدیل شد) مشخص میشود. او همچنین به عنوان مدیر آلکاتل-لوسنت، آلیتالیا، لا پوست، سنت-گوبین (از ۲۰۰۵)، یونیلیور و GDF سوئز فعالیت میکند.
حضور او در هیئت مدیره سنت گوبن، او را در کنار چهرههایی مانند ژان لویی بفا قرار داد؛ علاقهمندان به گروه مواد میتوانند به پروفایل ما درسهام سنت گوبین.
یک پرونده حقوقی بدون پیگرد قانونی مختومه شد.
در ژوئیه ۲۰۰۶، ژان سیریل اسپینتا به عنوان بخشی از تحقیقات علیه یک پیمانکار سابق ایرفرانس متخصص در امنیت هوانوردی توسط دادگاه احضار شد. او در نهایت به عنوان شاهد مورد بازجویی قرار گرفت و رسماً متهم نشد. او همیشه در این پرونده بیگناهی خود را حفظ کرده است.
۲۰۱۸: گزارش اسپینتا در مورد آینده راهآهن
در ۱۵ فوریه ۲۰۱۸، او گزارشی در مورد «آینده حمل و نقل ریلی» به نخست وزیر ادوارد فیلیپ ارائه داد. بحثبرانگیزترین توصیههای او مربوط به پایان دادن به رویه استخدام کارمندان جدید تحت عنوان کارگر راهآهن، تبدیل SNCF به یک شرکت سهامی عام، آمادهسازی برای رقابتی کردن شبکه ریلی و کاهش تعداد خطوط فرعی بود. برخی از این پیشنهادات در قانون پیمان جدید راهآهن که در سال ۲۰۱۸ و پس از یک جنبش اعتصابی طولانی تصویب شد، گنجانده شدند.
او همچنین از اکتبر ۲۰۱۳ ریاست شورای ملی آموزش و اقتصاد را بر عهده داشت که وظیفه آن نزدیکتر کردن مدارس و دنیای تجارت به یکدیگر است.
مدال ها
ژان سیریل اسپینتا نشان لژیون افتخار و نشان ملی لیاقت و همچنین نشان نخل آکادمیک را دارد. او توسط ... به عنوان "مدیر سال" انتخاب شد. نیو اکونومیست در سال ۲۰۰۳ و در سال ۲۰۰۴ جایزه Icare را از انجمن روزنامهنگاران حرفهای هوانوردی و فضا دریافت کرد.
آنچه سفر او به سرمایهگذار میآموزد
بخش هواپیمایی یکی از چرخهایترین بخشهای بازار سهام است. سابقهی کاری ژان سیریل اسپینتا چندین مورد از این عوامل را نشان میدهد:
- ادغام، منبع اصلی خلق ارزش است. ایرفرانس-کیالام، سپس آیایجی (بریتیش ایرویز-ایبریا) و گروه لوفتهانزا از طریق ادغام ایجاد شدند. بازار برای گروههایی که قادر به سادهسازی شبکههای خود هستند، ارزش قائل است.
- حضور دولت همه چیز را تغییر میدهد. دولتهای فرانسه و هلند همچنان سهامدار ایرفرانس-کیالام هستند؛ این امر در مواقع بحرانی، مانند سال ۲۰۲۰، پشتیبانی ارائه میدهد، اما آزادی استراتژیک را نیز محدود میکند و میتواند منجر به رقیقسازی در طول تجدید سرمایهها شود.
- این شرکتها به تولیدکنندگان وابسته هستند. تأخیر در تحویل و در دسترس بودن موتور بر ظرفیت تأثیر میگذارد. بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح میدهند از طریق تولیدکنندگان در این بخش قرار بگیرند، همانطور که در تحلیل ما از ... نشان داده شده است.سهام ایرباس.
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ژان-سیریل اسپینتا در تاریخهای کلیدی
|سال
|گام
|1943
|متولد پاریس (۴ اکتبر)
|1990-1993
|مدیرعامل ایر اینتر
|1997
|مدیرعامل ایرفرانس منصوب شد (۲۲ سپتامبر)
|1999
|خصوصیسازی جزئی و عرضه سهام ایرفرانس در بورس
|2004
|روابط نزدیکتر با KLM، تولد Air France-KLM
|2009
|رئیس هیئت مدیره ایرفرانس-کیالام و هیئت نظارت بر آروا
|2011-2013
|او وظایف خود را به عنوان مدیرعامل ایرفرانس-کیالام از سر میگیرد.
|2018
|گزارشی از آینده حمل و نقل ریلی
سوالات متداول
ژان سیریل اسپینتا در ایرفرانس چه کار میکرد؟
او از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ رهبری ایرفرانس را بر عهده داشت، در سال ۱۹۹۹ خصوصیسازی جزئی آن را انجام داد و در سال ۲۰۰۴ ادغام با KLM را سازماندهی کرد که منجر به تولد گروه ایرفرانس-KLM شد.
گزارش اسپینتا چیست؟
گزارشی که در فوریه ۲۰۱۸ در مورد آینده حمل و نقل ریلی به دولت ارائه شد، الهامبخش اصلاحات SNCF بود که در همان سال تصویب شد.
آیا ژان سیریل اسپینتا ریاست آروا را بر عهده داشت؟
بله، او از آوریل ۲۰۰۹ تا ژوئن ۲۰۱۳ ریاست هیئت نظارت شرکت آروا را بر عهده داشت.