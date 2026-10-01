ژان-لویی بفا او بیش از دو دهه، از سال ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۷، رهبری سنت گوبن را بر عهده داشت و سپس تا سال ۲۰۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره خدمت کرد. او که در ۱۱ آگوست ۱۹۴۱ در نیس متولد شد و فارغ‌التحصیل دانشکده مهندسی Corps des Mines است، مظهر نسلی از مدیران ارشد تجاری فرانسوی است که در رده‌های بالای خدمات ملکی آموزش دیده و به نقش استراتژیک صنعت اعتقاد داشتند. او فراتر از سنت گوبن، از طریق گزارش‌ها و کتاب‌های خود در مورد سیاست صنعتی، بر بحث‌های عمومی تأثیر گذاشت. نگاهی به گذشته، حرفه‌ای که همچنان بر انتخاب‌های گروه‌های صنعتی CAC 40 تأثیر می‌گذارد.

تحصیلات: پلی‌تکنیک، معادن و علوم سیاسی

ژان-لویی بفا، پسر یک مهندس و یک معلم، برای امتحانات رقابتی در دبیرستان ماسنا در نیس آماده شد و در ... پذیرفته شد.ytcole polytechnique در سال ۱۹۶۰. او مهندس شد سپاه معادن در سال 1963، او همچنین در École nationale supérieure du pétrole et des moteurs تحصیل کرد و مدرک دیپلم را از Institut d'études politiques de Paris (1966، بخش اقتصاد-مالی) گرفت.

آغازهایی در مدیریت انرژی

او کار خود را به عنوان مهندس معدن در کلرمون-فران آغاز کرد، سپس از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۴ به بخش سوخت وزارت صنایع پیوست و در آنجا رئیس سرویس «پالایش و بهره‌برداری» و سپس معاون مدیر شد. این تجربه به او دانش عمیقی از انرژی و رابطه بین دولت و صنعت، دو موضوعی که در طول دوران حرفه‌ای او ادامه داشت، داد.

۱۹۷۴-۱۹۸۶: ظهور در سنت گوبین

در سال ۱۹۷۴، ژان-لویی بفا به سنت گوبین به عنوان مدیر برنامه‌ریزی. سپس به عنوان مدیرکل و سپس به عنوان رئیس پونت موسون، یک شرکت تابعه متخصص در لوله‌های چدنی، در حالی که از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲ مدیریت شاخه «لوله‌ها و مکانیک» گروه را نیز بر عهده داشت. در مارس ۱۹۸۲، سال ملی شدن سنت گوبن، او مدیر عامل آن شد.

در ژانویه ۱۹۸۶، او جانشین راجر فورو شد. رئیس جمهور و مدیرعاملاو که در زمان ریاست جمهوری فرانسوا میتران منصوب و توسط ژاک شیراک، نخست وزیر وقت، تأیید شد، در پایان سال ۱۹۸۶ رهبری خصوصی‌سازی سن گوبن، اولین خصوصی‌سازی بزرگ دولت همزیستی، را بر عهده داشت.

۱۹۸۶-۲۰۰۷: بیست سال در راس سنت گوبین

تحت رهبری او، سنت گوبین دستخوش تحول عمیقی شد. این گروه که از نظر تاریخی بر شیشه تمرکز داشت، حضور خود را در زمینه مصالح ساختمانی و توزیع مواد گسترش داد و به شدت بین‌المللی شد. نقاط عطف کلیدی در این دوره شامل خرید شرکت آمریکایی نورتون در سال ۱۹۹۰ بود که این گروه را به یک رهبر جهانی در زمینه مواد ساینده تبدیل کرد و به دنبال آن خرید شرکت بریتانیایی BPB، متخصص در زمینه گچ تخته، در سال ۲۰۰۵ بود.

این استراتژی، سنت گوبین را به یکی از متخصصان برجسته جهان در زمینه مسکن و ساخت و ساز تبدیل کرده است، موقعیتی که جانشینان او آن را ادامه داده و تقویت کرده‌اند. ژان-لویی بفا تا ژوئن ۲۰۰۷ مدیرعامل و سپس تا سال ۲۰۱۰ رئیس هیئت مدیره باقی ماند؛ پیر-آندره دو چالندر جانشین او به عنوان مدیرعامل شد. از ژوئیه ۲۰۲۱، این گروه توسط بنوا بازین رهبری می‌شود.

برای سرمایه‌گذاران، تاریخچه‌ی سنت گوبین تحت مدیریت بفا نشان می‌دهد که چگونه یک شرکت صنعتی با قدمت یک قرن می‌تواند از طریق خریدهای متوالی خود را از نو بسازد. تحلیل ما ازسهام سنت گوبین جزئیات مربوط به وضعیت فعلی خود را که بر ساخت و ساز پایدار و نوسازی با بهره‌وری انرژی متمرکز است، شرح می‌دهد.

بحث در مورد دستمزد و آزبست

ژان لویی بفا، مانند دیگر مدیران هم‌نسل خود، از چندین جبهه با انتقاد روبرو بود. در سال ۲۰۰۷، او با تخمین حقوق ۱۰.۲ میلیون یورو طبق رتبه‌بندی مطبوعات در آن سال، جزو پردرآمدترین مدیران عامل فرانسوی بود. علاوه بر این، در دوران تصدی خود در پون-آ-موسن، در بحبوحه جنجال‌هایی که کل صنعت مواد را درگیر کرده بود، مورد هدف مخالفان استفاده از آزبست قرار گرفت. مسئله آزبست تأثیر منفی ماندگاری بر وجهه و جایگاه قانونی این گروه، به ویژه در ایالات متحده، داشت.

متفکری در سیاست صنعتی

ژان-لویی بفا خود را به عنوان صدایی تأثیرگذار در آینده صنعت فرانسه تثبیت کرده است:

در سال ۲۰۰۴، ژاک شیراک ماموریت احیای سیاست صنعتی را به او سپرد. گزارش او در ژانویه ۲۰۰۵، به سوی یک سیاست صنعتی جدید، منجر به ایجاد آژانس نوآوری صنعتی که او از سپتامبر ۲۰۰۵ ریاست هیئت نظارت آن را بر عهده داشته است؛

که او از سپتامبر ۲۰۰۵ ریاست هیئت نظارت آن را بر عهده داشته است؛ در سال ۲۰۰۲، او به همراه رابرت سولو، برنده جایزه نوبل اقتصاد، مرکز تحقیقات اقتصادی سنت گوبین را تأسیس کرد که بعدها به مرکز کورنو و سپس بنیاد کورنو (۲۰۱۰) تبدیل شد و آنها ریاست مشترک آن را بر عهده دارند.

او چندین مقاله با سویل منتشر کرد: فرانسه باید انتخاب کند (2012) فرانسه باید اقدام کند (2013) کلیدهای قدرت (2015) و همکاران تبدیل یا مرگ: شرکت‌های بزرگ در مقابل استارت‌آپ‌ها (2017).

تز اصلی او: در مواجهه با دوگانه ایالات متحده و چین، قدرت یک کشور بر صنعت صادرات، فناوری‌ها، انرژی و توانایی‌های نظامی آن استوار است. او از یک استراتژی صنعتی منسجم به رهبری دولت حمایت می‌کند و از صنعتی‌زدایی فرانسه انتقاد می‌کند. برخی از این ایده‌ها از زمان بحران سلامت، با بحث‌هایی در مورد حاکمیت صنعتی و بازگشت به کشور، به طور گسترده‌ای طنین‌انداز شده‌اند.

لازارد، انجی، لوموند: شغل دوم به عنوان عضو هیئت مدیره

پس از سن گوبن، ژان لویی بفا مشاور ارشد بانک شد. لازارداو از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ در هیئت مدیره GDF Suez و سپس Engie خدمت کرد، جایی که ریاست کمیته نامزدها و حقوق و دستمزد را بر عهده داشت، همچنین در هیئت نظارت Siemens (2008-2013)، در هیئت مدیره Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013) و در هیئت نظارت Caisse des Dépôts (2014-2019) فعالیت داشت. او همچنین به عنوان مدیر BNP Paribas و Gaz de France خدمت کرد. او از سال ۱۹۹۴ عضو هیئت نظارت این گروه بوده است. لومونداو در ۵ اکتبر ۲۰۱۷ رئیس جمهور آن شد.

نقش او در شرکت انجی او را به مسائل مهم انرژی نزدیک‌تر می‌کند، بخشی که ما به طور خاص در برگه اطلاعات خود در مورد ... تجزیه و تحلیل می‌کنیم.اکشن موتوری.

مدال ها

ژان-لویی بفا دارای نشان افسر بزرگ لژیون افتخار (۲۰۰۷)، صلیب بزرگ نشان ملی لیاقت (۲۰۱۶) و فرمانده نشان هنر و ادب (۲۰۰۵) است. او نشان‌های خارجی متعددی از جمله نشان خورشید تابان (ژاپن) را دریافت کرده است. او که از علاقه‌مندان به اپرا بود، ریاست انجمن ترویج اپرای ملی پاریس را بر عهده داشت.

آنچه سفر او به سرمایه‌گذار می‌آموزد

گروه‌های صنعتی در حال بازآفرینی خود به صورت مرحله‌ای هستند. شرکت Saint-Gobain بدون تغییر نام، مرکز ثقل خود را تغییر داده است: برای درک ارزش آن، باید به تفکیک درآمد بر اساس رشته‌ی کاری نگاه کنید.

شرکت Saint-Gobain بدون تغییر نام، مرکز ثقل خود را تغییر داده است: برای درک ارزش آن، باید به تفکیک درآمد بر اساس رشته‌ی کاری نگاه کنید. خریدهای بزرگ قمار هستند. اگر ادغام موفقیت‌آمیز باشد، آنها ارزش ایجاد می‌کنند، اما بر بدهی‌های کوتاه‌مدت تأثیر می‌گذارند.

اگر ادغام موفقیت‌آمیز باشد، آنها ارزش ایجاد می‌کنند، اما بر بدهی‌های کوتاه‌مدت تأثیر می‌گذارند. زمینه سیاسی اهمیت دارد. ملی‌سازی، خصوصی‌سازی، سیاست صنعتی: تصمیمات عمومی عمیقاً بر مسیر شرکت سنت گوبن تأثیر گذاشته‌اند.

سنت گوبین و انجی واجد شرایط هستند PEAابزار سرمایه‌گذاری استاندارد با مزایای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام فرانسه. این مقاله صرفاً جهت اطلاع‌رسانی است و مشاوره سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.

سوالات متداول

ژان لویی بفا چه مدت هدایت سنت گوبن را بر عهده داشت؟

او از ژانویه ۱۹۸۶ تا ژوئن ۲۰۰۷ رئیس و مدیرعامل آن و سپس تا سال ۲۰۱۰ رئیس هیئت مدیره بود.

ژان لویی بفا چه کتاب‌هایی نوشته است؟

به خصوص فرانسه باید انتخاب کند (2012) فرانسه باید اقدام کند (2013) کلیدهای قدرت (2015) و همکاران تبدیل شو یا بمیر (۲۰۱۷)، همگی توسط انتشارات سویل منتشر شده‌اند.

آژانس نوآوری صنعتی چیست؟

یک نهاد عمومی که در سال ۲۰۰۵ پس از گزارش او در مورد سیاست صنعتی تأسیس شد و هدف آن حمایت از پروژه‌های بزرگ تحقیقاتی و نوآوری بود. او ریاست هیئت نظارت آن را بر عهده داشت.