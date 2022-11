Faut-il acheter l’action Porsche après ses résultats impressionnants au T3 2022

L’action Porsche atteint de nouveaux sommets grâce à de très solides résultats au troisième trimestre 2022, alors que les analystes couvrent l’action nouvellement cotée avec des notes très positives.

Porsche a connu un trimestre incroyablement réussi, notamment sur le plan financier. L’entreprise a augmenté son chiffre d’affaires de 41 % au cours des neuf premiers mois de l’année par rapport à l’année dernière, pour un total d’un peu plus de 5 milliards d’euros. En plus de ses bénéfices records, Porsche a maintenu des marges bénéficiaires élevées sur ses produits malgré les pénuries d’approvisionnement et la pression inflationniste, atteignant une marge bénéficiaire de 17,8 % au troisième trimestre, en hausse de plus de 2 % par rapport au troisième trimestre 2021. Cela a poussé le cours de l’action Porsche vers un nouveau sommet à un peu plus de 100 euros par action.

Beaucoup s’attendaient à un solide rapport sur les bénéfices de Porsche après l’annonce de ses ventes américaines au troisième trimestre. Rien qu’aux États-Unis, la société a augmenté ses ventes au troisième trimestre de 8,5 % par rapport au troisième trimestre de 2021, et la société est maintenant plus proche que jamais d’égaler ses chiffres de vente records de 2021, une situation que très peu de constructeurs automobiles connaissent en ce moment.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société, comme le rapporte Reuters, le directeur financier Lutz Meschke a déclaré : “Le troisième trimestre de 2022 a été assez volatil et difficile d’un point de vue politique, économique et social. Néanmoins, nous avons été en mesure de réussir la cotation de Porsche et de prendre un bon départ…”

Cet optimisme rare de la part d’une entreprise européenne en pleine tourmente sur le continent a motivé les investisseurs à acheter l’action Porsche et faire envoler son cours de bourse. Un départ très réussi pour une entreprise récemment cotée.

De leurs cotés les analystes sont aussi globalement enthousiastes quant à l’venir de Porsche. Deutsche Bank a commencé à couvrir Porsche avec une note d’achat et une vision positive de l’action. L’analyste Tim Rokossa a même qualifié Porsche de marque emblématique aux finances solides.