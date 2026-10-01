André Citroen (1878-1935) on yksi Ranskan teollisuuden suurista nimistä. École Polytechniquesta valmistunut hän ei keksinyt autoa, mutta hän oli yksi ensimmäisistä Euroopassa, jotka massatuottivat sitä, myivät sitä massamarkkinatuotteena ja käyttivät sitä markkinointivälineenä. Hänen elämänsä on myös oppitunti taloustieteestä: kasvavalla velalla rahoitettu vaikuttava teollinen menestys, joka päättyi konkurssiin ja yrityksen siirtymiseen Michelinin omistukseen. Vuonna 2026 hänen nimensä nousi uudelleen esiin uutisissa Panthéonin hautaamista koskevan kampanjan myötä.

Varhainen elämä: maahanmuuttajien poika, jolla oli intohimo teknologiaan

André Citroën syntyi 5. helmikuuta 1878 Pariisissa osoitteessa rue Laffitte 44, 9. kaupunginosassa. Hän oli viides ja viimeinen lapsi Levie Citroënille, hollantilaiselle juutalaiselle timanttikauppiaalle, joka oli asettunut Pariisiin vuonna 1873, ja Amalia Kleinmannille, joka oli kotoisin Varsovasta. Sukunimi on peräisin esi-isältä, joka oli sitrushedelmien kauppias Alankomaissa ("citroen" tarkoittaa sitruunaa hollanniksi); André omaksui teeriksen "e"-kirjaimeen.

Hänen lapsuuttaan leimasi tragedia: vuonna 1884 hänen isänsä teki itsemurhan katastrofaalisen sijoituksen jälkeen timanttikaivokseen Etelä-Afrikassa. Lycée Condorcetin loistavana oppilaana, Jules Vernestä ja Eiffel-tornin rakentamisesta kiehtoutuneena, André aloitti...École-ammattikorkeakoulu vuonna 1898.

Kalanruotokuvioiset hammaspyörät: logon synty

Vuonna 1900 Puolan-matkallaan hän löysi V-uraisten hammaspyörien valmistusmenetelmän. Nämä hiljaisemmat ja suuren tehon välittämiseen kykenevät hammaspyörät vaativat suurta työstötarkkuutta. André Citroën osti lisenssin ja kehitti teollisen tuotantoprosessin käyttäen terästä. Vuonna 1901 hän ja kaksi lukioaikaista ystäväänsä perustivat hammaspyöriä valmistavan yrityksen Pariisin Faubourg Saint-Denisin kaupunginosaan.

Tästä kaksoisnuorasta tuli myöhemmin automerkin tunnus: yksi maailmanlaajuisen teollisuuden tunnistettavimmista logoista sai alkunsa mekaanisesta osasta.

Mors, Amerikka ja massatuotannon löytäminen

Vuodesta 1906 lähtien hänet kutsuttiin avustamaan autovalmistajaa Morse, joka oli tuolloin vaikeuksissa. Hän järjesti sen johdon ja tuotevalikoiman uudelleen: tuotanto kasvoi 300 autosta vuonna 1908 800 autoon vuonna 1913. Vuonna 1912 Yhdysvaltojen-matka vaikutti häneen syvästi: hän vieraili Fordin tehtaalla ja löysi liukuhihnatuotannon. Hänen tavoitteekseen tuli tulla "eurooppalaiseksi Henry Fordiksi".

1915-1918: Kuoritehdas Quai de Javelilla

Mobilisoituaan tykistöupseeriksi vuonna 1914 hän havaitsi ampumatarvikkeiden pulan. Tammikuussa 1915 hän ehdotti sotaministeriölle tehtaan rakentamista muutaman kuukauden kuluessa, joka kykenisi tuottamaan 75 mm:n ammuksia ennennäkemättömällä nopeudella. Perusteena oli Javel-telakkaPariisiin hän rakensi huippumodernin tehtaan, joka työllisti jopa 13 000 naista. Se tuotti yhteensä noin 23 miljoonaa patruunaa. Tehdas tunnetaan myös tuolloin harvinaisista sosiaalipalveluistaan: kanttiinista, sairaalasta ja lastentarhasta.

1919: Type A ja ensimmäinen massatuotettu eurooppalainen auto

Heti aselevon jälkeen tehdas menetti sotilastilauksensa. André Citroën ennakoi tämän: hän muutti paikan autotehtaaksi muutamassa kuukaudessa. Tammikuussa 1919 hän ilmoitti lehdistölle auton hinnaksi 7 250 frangia, mikä oli suunnilleen puolet markkinoiden halvimman auton hinnasta. Kampanja tuotti yli 16 000 tiedustelua kahdessa viikossa.

La Citroën Type AInsinööri Jules Salomonin suunnittelema Citroën 2CV julkaistiin samana vuonna. Se esiteltiin ensimmäisenä suurina sarjoina valmistettuna eurooppalaisena autona, ja tavoitteena oli 30 auton päivittäinen valmistusmäärä. Vuonna 1929 Citroën valmisti 102 891 autoa, lähes kolmanneksen Ranskan tuotannosta, ja työllisti noin 32 000 työntekijää tehtaillaan Javelissa, Suresnesissa, Clichyssä, Saint-Ouenissa ja Grenellessä.

Markkinointinero aikaansa edellä

André Citroën ymmärsi ennen muita, että mainonta myy:

Lokakuun 4. päivänä 1922 lentokone kirjoitti savukirjaimin "Citroën" Riemukaaren yläpuolelle autonäyttelyssä;

Vuosina 1925–1933 jättimäinen valaistu kyltti, joka oli tehty Eiffel torni jättimäinen mainostaulu;

jättimäinen mainostaulu; Kégressen puoliradalla tehdyt retkikunnat tekivät voimakkaan vaikutuksen yleiseen mielipiteeseen: Saharan ylitys (1922-1923), Musta risteily Afrikassa (1924), Keltainen risteily Aasiassa (1931);

Afrikassa (1924), Aasiassa (1931); Se innovoi myös jälkimarkkinointipalveluissa: käyttöohje, jälleenmyyjäverkosto ja taatut alkuperäiset varaosat.

Traction Avant ja vuoden 1934 konkurssi

Vuonna 1933 pysyäkseen kilpailukykyisenä Louis Renaultia vastaan ​​André Citroën rakennutti Javelin tehtaan uudelleen vain muutamassa kuukaudessa, jolloin siitä tuli yksi Euroopan moderneimmista. Hän palkkasi insinööri André Lefebvren, joka suunnitteli... vuodessa. Veto avant, esiteltiin 24. maaliskuuta 1934. Auto on mullistava, mutta yritys on taloudellisesti uupunut: Ranskan keskuspankin toukokuussa 1934 julkaisemassa raportissa kerrotaan 200 miljoonan frangin tappioista.

Pankit kieltäytyvät jatkamasta hänen tukemistaan, eikä hallitus halua puuttua asiaan. 21 décembre 1934Citroën-yhtiö on asetettu selvitystilaan. Päävelkoja, MichelinHän otti yrityksen haltuunsa. Tammikuussa 1935 André Citroën myi osakkeensa; Pierre Michelin korvasi hänet toimitusjohtajana heinäkuussa. Sairastunut André Citroën kuoli 3. heinäkuuta 1935 Pariisissa 57-vuotiaana.

Perintö: Michelinistä Stellantiin

Merkki selviytyi ja kukoisti Michelinin omistuksessa, ja sen ikonisiin malleihin kuuluvat 2CV (1948) ja DS (1955). Vuonna 1976 Peugeot osti Citroënin, mikä johti konserniin. PSA Peugeot CitroënTammikuussa 2021 PSA:n ja Fiat Chryslerin fuusio loi Tähtienjoista Citroën on yksi neljästätoista tuotemerkistä.

Pariisissa Quai de Javel nimettiin uudelleen Quai André-Citroëniksi vuonna 1958, ja entinen tehdas korvattiin Parc André-Citroënilla. Perhe, erityisesti hänen pojanpoikansa Henri-Jacques Citroën, on jo useiden vuosien ajan ajanut hänen hautaamistaan ​​Panthéonissa. 26. elokuuta 2026 Medefin (Ranskan liike-elämän keskusjärjestö) puheenjohtaja Patrick Martin tuki julkisesti tätä ehdokkuutta järjestön kesäkoulussa.

Mitä André Citroënin tarina opettaa sijoittajalle

Citroënin kehityskaari tarjoaa oppeja, jotka ovat edelleen merkityksellisiä pörssilistattujen autonvalmistajien analysoinnissa:

Äänenvoimakkuus ei riitä. Citroën myi paljon, mutta erittäin alhaisilla hinnoilla valloittaakseen markkinat. Ilman riittäviä katteita velkarahoitettu kasvu muuttui hauraaksi. Osakemarkkinoilla tarkastellaan käyttökateprosenttia ja kassavirtaa, ei pelkästään myyntiä. Autoteollisuus on erittäin pääomavaltainen. Tehtaan uudelleenrakentaminen tai mullistavan mallin lanseeraus maksaa huomattavia summia. Tämä pätee vuonna 2026, kun siirrytään sähköajoneuvoihin, mikä rasittaa kaikkien valmistajien taloutta. Talouskumppanilla on väliä. Michelinistä, velkojasta, tuli omistaja. Valmistajien ja toimittajien väliset yhteydet ovat edelleen tiiviit; analyysimmeMichelin-osakkeet osoittaa, miten rengasvalmistaja on sittemmin monipuolistanut toimintaansa.

Seuraa Chevron-brändin nykyistä perillistä profiilissamme osoitteessaStellantis-osakeja verrattavaksi Citroënin suureen historialliseen kilpailijaan, joka onRenaultin osakkeetNämä analyysit ovat vain tiedoksi eivätkä ole sijoitusneuvontaa.

vuosi Evenement 1878 Syntynyt Pariisissa (5. helmikuuta) 1898 Sisäänpääsy École Polytechniqueen 1901 Kalanruotokuvioisia pyydysiä valmistavan yrityksen perustaminen 1906 Ottaa johtoaseman Morsin toipumisessa 1915 Javelin laiturin kuoritehtaan rakentaminen 1919 Citroën Type A:n lanseeraus 1924 Musta risteily 1934 Traction Avant (maaliskuu), selvitystila (21. joulukuuta) 1935 Michelin otti haltuunsa; kuoli 3. heinäkuuta 1976 PSA Peugeot Citroënin syntymä 2021 Citroënista tulee Stellantis-tuotemerkki

FAQ

Miksi Citroënin logossa on kaksi chevronia?

Se muistuttaa V-muotoisia (kalanruotokuvioisia) vaihteita, joita André Citroën valmisti uransa alussa ennen autoteollisuuteen siirtymistään.

Miksi Citroën meni konkurssiin vuonna 1934?

Yhtiö oli ottanut merkittävästi velkaa rahoittaakseen kasvuaan, Javelin tehtaan jälleenrakennusta ja Traction Avantin kehittämistä, ja sen alhaiset myyntihinnat rajoittivat sen voittomarginaaleja. Pankit kieltäytyivät tukemasta sitä, ja se asetettiin konkurssipesään 21. joulukuuta 1934.

Kuka omistaa Citroënin nykyään?

Citroën on Stellantis-konsernin tuotemerkki, joka syntyi vuonna 2021 PSA:n ja Fiat Chrysler Automobilesin fuusion tuloksena.