Eric Trappier on johtanut Dassault Aviationia tammikuusta 2013 lähtien. Hän syntyi 1. kesäkuuta 1960 ja liittyi konserniin 24-vuotiaana. Hän vietti suurimman osan urastaan ​​myyden hävittäjiä vientiin ennen kuin otti ohjat käsiinsä. Hänen johdollaan tuulenpuuskaPitkään Ranskan ulkopuolella myymättömänä pidetystä yrityksestä on tullut maailmanlaajuinen kaupallinen menestys. Tammikuussa 2025 hän otti vastaan ​​myös Marcel Dassault Industrial Groupin (GIMD) puheenjohtajuuden. Muotokuva hienovaraisesta johtajasta, jonka päätöksillä on merkitystä kaikille puolustusarvoja puolustaville.

Koulutus ja alku

Éric Trappier on valmistunut insinööriksi Télécom SudParisista. Hän suoritti asepalveluksensa upseerina Ranskan laivastossa vuosina 1983 ja 1984, minkä jälkeen hän liittyi... Dassault Aviation vuonna 1984. Hän on nykyään reservin laivaston kapteeni. Hän meni naimisiin vuonna 1983 ja on kolmen lapsen isä.

Kolmekymmentä vuotta viennin palveluksessa

Hänen uransa Dassault Aviationilla on keskittynyt lähes kokonaan kansainvälisiin asioihin:

1984-1987 suunnittelutoimisto ja asejärjestelmien hallinta.

suunnittelutoimisto ja asejärjestelmien hallinta. 1987-1991 Kansainvälinen tekninen johto, vastaa neuvotteluista Etelä-Korean, Singaporen, Saudi-Arabian, Chilen ja Saksan kanssa. Hän on mukana Atlantin merivalvontalentokoneiden myynnissä.

Kansainvälinen tekninen johto, vastaa neuvotteluista Etelä-Korean, Singaporen, Saudi-Arabian, Chilen ja Saksan kanssa. Hän on mukana Atlantin merivalvontalentokoneiden myynnissä. 1991-1995 vastaa myynnistä Aasiassa, mukaan lukien Mirage-sopimus Intian kanssa.

vastaa myynnistä Aasiassa, mukaan lukien Mirage-sopimus Intian kanssa. 1995-2000 Vastaa myynnistä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, missä hän hallinnoi Miragen 2000-9-sopimusta.

Vastaa myynnistä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, missä hän hallinnoi Miragen 2000-9-sopimusta. 2000-2005 Lähi-idän ja Afrikan alueiden johtaja, sitten sotilasviennin johtaja.

Lähi-idän ja Afrikan alueiden johtaja, sitten sotilasviennin johtaja. 2006 Kansainvälinen toimitusjohtaja.

Hän neuvottelee myös taistelulennokkien demonstraattorin teollisuussopimukset. neuroniDassault Aviationin johtama hanke, johon osallistuivat myös Saab (Ruotsi), Alenia (Italia), RUAG (Sveitsi), HAI (Kreikka) ja EADS (Espanja). Tämä eurooppalainen ohjelma toimi häive- ja autonomisten lentäjäteknologioiden laboratoriona.

2013: Dassault Aviationin historian nuorin toimitusjohtaja

Éric Trappier nimitettiin hallituksen jäseneksi 18. joulukuuta 2012 ja hänen toimikautensa toimitusjohtajana. Tammikuu 8 2013Charles Edelstennen seuraajana. 52-vuotiaana hänestä tulee yrityksen viides toimitusjohtaja sen perustamisen jälkeen vuonna 1929 ja nuorin tässä tehtävässä.

Hän peri paradoksaalisen tilanteen: Rafale oli teknisesti tunnustettu, mutta yksikään ulkomainen asiakas ei ollut vielä ostanut sitä, ja konetta tukivat vain Ranskan hallituksen tilaukset. Vuosikymmenen haasteena oli siis muuttaa kansallinen ohjelma vientimenestykseksi.

Rafalen suurimmat myynnit hänen johdollaan

Seuraava vuosikymmen osoitti hänen olevan oikeassa. Keskeiset sopimukset, jotka on solmittu vuodesta 2015 lähtien:

vuosi maa Järjestys 2015 Egypti 24 Rafale (ensimmäinen vientiasiakas), jota täydennettiin toisella tilauksella vuonna 2021 2015 Qatar 24 Rafalea, myöhemmin nostettu 36:een 2016 Intia 36 Rafale-konetta Ranskan ilmavoimille 2021 Grece Uusia ja käytettyjä Rafale-lentokoneita 2021 Kroatia 12 käytettyä Rafalea 2021 Yhdistyneet arabiemiirikunnat 80 Rafale-lentokonetta, ohjelman historian suurin vientitilaus 2022 Indonesia 42 Rafale-konetta, useissa erissä 2024 Serbie 12 Räjähdys 2025 Intia 26 Rafale Marine -konetta Intian laivastolle

Nämä onnistumiset ovat muuttaneet Dassault Aviationin luonnetta perusteellisesti: monivuotinen tilauskanta, tuotannon kasvu ja ennennäkemätön näkyvyys sotilassektorilla. Ne hyödyttävät myös ohjelman tärkeimpiä kumppaneita, Thalesia elektroniikan osalta ja Safrania M88-moottoreiden osalta. Tästä arvoketjusta kiinnostuneet sijoittajat voivat tutustua analyyseihimme...Dassault Aviationin varastot,Thalesin toimintaa jaSafranin osakkeet.

Arkaluontoiset tiedostot: SCAF ja Falcon

Se ei ole niin yksinkertaista. Eurooppalainen ohjelma Tulevaisuuden ilmataistelujärjestelmä (FCAS)Saksan ja Espanjan kanssa käynnistettyä projektia leimasivat toistuvat teollisuuserimielisyydet Dassault Aviationin ja Airbusin välisestä työnjaosta. Éric Trappier puolusti julkisesti selkeästi nimetyn hävittäjäkoneen pääurakoitsijan tarvetta, mikä säännöllisesti ruokki jännitteitä kumppaneiden kanssa.

Siviilipuolella liikelentokoneiden valikoima Haukka Falcon 6X:n käyttöönotto ja Falcon 10X:n kehittäminen viivästyivät, erityisesti moottoreiden osalta. Falcon-liiketoiminta on edelleen alttiimpi taloudellisille olosuhteille kuin sotilasliiketoiminta.

GIMD:n puheenjohtaja ja johtava hahmo teollisuuden työnantajissa

Éric Trappier seurasi Charles Edelstenneä järjestömme puheenjohtajana 9. tammikuuta 2025. Marcel Dassaultin teollisuusryhmä (GIMD)Dassaultin perheen holdingyhtiö, jolla on merkittävä määräysvalta Dassault Aviationissa ja merkittävä osuus Dassault Systèmesissä, on itse Thalesin enemmistöosakas. Hän on edelleen Dassault Aviationin toimitusjohtaja.

Hänellä on myös useita edustustehtäviä:

Euroopan ilmailu- ja puolustusteollisuusliiton (ASD) puheenjohtaja, valittiin toukokuussa 2017;

GIFAS:n (Ranskan ilmailu- ja avaruusteollisuusyhdistys) puheenjohtaja, valittu 8. kesäkuuta 2017;

CIDEFin (Ranskan puolustusteollisuusneuvosto) puheenjohtaja maaliskuusta 2021 tammikuuhun 2023;

UIMM:n (Metallurgical Industries and Trades) puheenjohtaja, valittu 15. huhtikuuta 2021.

Hän on toiminut Kunnialegioonan komentajana tammikuusta 2025 lähtien ja saanut ilmailumitalin (2023).

Euroopan puolustus vuonna 2026: miksi sen rooli on sijoittajalle tärkeä

Vuodesta 2022 lähtien sotilasbudjettien kasvu Euroopassa on tehnyt puolustusalan osakkeista yhden osakemarkkinoiden seuratuimmista teemoista. Tässä yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota useisiin seikkoihin:

Tilauskanta se tarjoaa näkyvyyttä useiden vuosien päähän, mutta kannattavuus riippuu kyvystä toimittaa ajallaan ja siten alihankintaketjusta.

se tarjoaa näkyvyyttä useiden vuosien päähän, mutta kannattavuus riippuu kyvystä toimittaa ajallaan ja siten alihankintaketjusta. Ohjausrakenne GIMD omistaa enemmistön Dassault Aviationista, ja Airbus on merkittävä vähemmistöosakas. Vapaasti vaihdettavien osakkeiden määrä on siksi rajallinen, mikä voi voimistaa osakekurssin vaihteluita.

GIMD omistaa enemmistön Dassault Aviationista, ja Airbus on merkittävä vähemmistöosakas. Vapaasti vaihdettavien osakkeiden määrä on siksi rajallinen, mikä voi voimistaa osakekurssin vaihteluita. Vientisopimukset ne ovat riippuvaisia ​​poliittisista päätöksistä, rahoituksesta ja joskus teknologian siirroista, ja niiden toteutusaikataulu on usein epävarma.

ne ovat riippuvaisia ​​poliittisista päätöksistä, rahoituksesta ja joskus teknologian siirroista, ja niiden toteutusaikataulu on usein epävarma. ESG-kriteerit Jotkut rahastot sulkevat pois aseet, toiset ovat integroineet ne uudelleen vuodesta 2022 lähtien. Tämä vaikuttaa näiden arvopapereiden kysyntään.

Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre lausunto aiheesta Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

FAQ

Mistä lähtien Eric Trappier on johtanut Dassault Aviationia?

Hän on toiminut Dassault Aviationin hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana 8. tammikuuta 2013 lähtien.

Mikä oli Eric Trappierin rooli Rafalen myynnissä?

Entinen kansainvälinen toimitusjohtaja johti vientistrategiaa, joka mahdollisti ensimmäiset sopimukset (Egypti ja Qatar vuonna 2015, Intia vuonna 2016) ja sitten Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ennätyksellisen 80 Rafalen tilauksen vuonna 2021.

Mikä on Éric Trappierin johtama GIMD?

Marcel Dassault Industrial Group on Dassault Aviationia hallinnoiva perheomistuksessa oleva holdingyhtiö. Éric Trappierista tuli sen puheenjohtaja 9. tammikuuta 2025.

Onko Éric Trappier UIMM:n puheenjohtaja?

Kyllä, hänet valittiin Metalliteollisuuden ja -kaupan liiton puheenjohtajaksi 15. huhtikuuta 2021.