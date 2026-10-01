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Jean-Cyril Spinetta Hän on yksi harvoista ranskalaisista korkeista virkamiehistä, jotka ovat onnistuneesti aloittaneet toisen uransa suuryritysten johdossa. Hän syntyi 4. lokakuuta 1943 Pariisin 15. kaupunginosassa ja toimi Air Interin ja sitten Air Francen puheenjohtajana yli yksitoista vuotta. Hän johti yhtiön osittaista yksityistämistä ja sen fuusiota KLM:n kanssa vuonna 2004 ennen kuin hänestä tuli Arevan hallintoneuvoston puheenjohtaja. Vuonna 2018 hänen nimensä nousi uudelleen esiin uutisissa rautatieliikenteen tulevaisuutta käsittelevän "Spinetta-raportin" myötä. Tässä on hänen urapolkunsa, keskeiset päätöksensä ja mitä ne edelleen merkitsevät ilmailualan sijoittajille.

Alkuperä ja muodostuminen

Jean-Cyril Spinetta kasvoi perheessä, joka oli vahvasti sitoutunut sosialismiin. Hänen isoisänsä, Cyrille Spinetta, Arts et Métiers -koulun insinööri, johti Albin työläisten lasitehdasta vuodesta 1911 ja oli läheinen Jean Jaurèsin kanssa. Hänen äitinsä, korsikalaislähtöinen opettaja Antoinette Brignoli, ja isänsä, rakennusinsinööri Adrien Spinetta, asettuivat Pariisiin, jossa Jean-Cyril syntyi.

Hän opiskeli Versailles'n Lycée Hochessa, suoritti jatko-opinnot julkisoikeudessa Pariisin oikeustieteellisessä tiedekunnassa, valmistui Sciences Po Parisista ja aloitti sitten opintonsa ENA:ssa (National School of Administration) Charles de Gaullen luokalla. Hän oli sosialistipuolueen jäsen vuoteen 1977 asti.

Ura korkea-arvoisena virkamiehenä (1969–1990)

Hänen hallinnollinen uransa on laaja ja monipuolinen. Työskenneltyään opetusavustajana hän on työskennellyt ensin opetusministeriössä (investointi- ja suunnittelutoimiston johtajana, sitten korkeakoulujen johtajana), valtioneuvostossa tilintarkastajana, hallituksen pääsihteeristössä ja pääministerin tiedotuspalvelussa.

Tämän jälkeen hän siirtyi lähemmäs liikennealaa ja toimi kahdesti Michel Delebarren kansliapäällikkönä, erityisesti silloin, kun jälkimmäinen oli liikenne- ja meriministeri ja myöhemmin infrastruktuuriministeri. Tämä kokemus antoi hänelle syvällisen tietämyksen siviili-ilmailusta ja sen sääntelyhaasteista.

Air Inter sitten Air France: uudelleenjärjestely ja pääkaupungin avaaminen

Vuosina 1990–1993 hän toimi toimitusjohtajanaAir Inter, ranskalainen kotimaanlentoyhtiö, aikana, jolloin Euroopan ilmatilan avaamista kilpailulle valmisteltiin. Presidentti François Mitterrandin kanssa tehdyn komennuksen ja Euroopan komissiossa työskentelyn jälkeen hänet nimitettiinAir France 22 syyskuun 1997.

Hänen etenemissuunnitelmansa oli kaksiosainen: jatkaa vuosien tappioista toipuvan yrityksen elpymistä ja valmistella sen avaamista markkinoille. Vuonna 1999 hän johti Air Francen osittainen yksityistäminen, yhtiön listautumisannin myötä. Tänä aikana Air France liittyi myös SkyTeam-allianssiin, joka perustettiin vuonna 2000 Deltan, Aeromexicon ja Korean Airin kanssa.

2004: Air France-KLM:n perustaminen

Hänen uransa merkittävin operaatio oli fuusio hollantilaisen yrityksen kanssa. KLMVuonna 2004 toteutunut fuusio oli ensimmäinen merkittävä rajat ylittävä fuusio Euroopan lentoliikenteessä. Valittu rakenne säilytti kaksi lentoyhtiötä ja kaksi tuotemerkkiä sekä kaksi solmukohtaa (Paris-Charles-de-Gaulle ja Amsterdam-Schiphol) yhteisomisteisen, julkisesti noteeratun yhtiön alla. Toimenpide johti myös Air Francen yksityistämiseen, ja Ranskan valtion omistusosuus putosi alle enemmistökynnyksen.

Jean-Cyril Spinetta pysyi konsernin toimitusjohtajana 31. joulukuuta 2008 asti ja toimi sitten Air France-KLM:n ja Air Francen hallituksen puheenjohtajana 1. tammikuuta 2009 alkaen, ja Pierre-Henri Gourgeon otti toimitusjohtajan tehtävät vastaan. Gourgeonin lähdön jälkeen Spinetta palasi toimitusjohtajan tehtävään 17. lokakuuta 2011, kunnes Alexandre de Juniac seurasi häntä tehtävässä.

Vuonna 2004 luodusta kaksijakoisesta mallista on keskusteltu usein, erityisesti Pariisin ja Haagin välisten jännitteiden aikana vuonna 2019, kun Alankomaiden valtio hankki osuuden yhtiöstä. Ymmärtääksemme, miten tämä perintö edelleen painaa konsernin arvostusta, analyysimmeAir France-KLM:n osakkeet tarkastelee pääomarakennetta ja laivastoon liittyviä kysymyksiä.

Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: etsitään hallintovirkamiestä

Samaan aikaan Jean-Cyril Spinetta istuu useissa hallituksissa. Hän on puheenjohtajana Arevan hallintoneuvosto Huhtikuusta 2009 kesäkuuhun 2013 ajanjaksoa leimasivat vaikeudet EPR-reaktorin kanssa ja ydinvoimayhtiön strategian kyseenalaistaminen (josta tuli Orano polttoainekierron osalta). Hän toimii myös Alcatel-Lucentin, Alitalian, La Posten, Saint-Gobainin (vuodesta 2005), Unileverin ja GDF Suezin johtajana.

Hänen läsnäolonsa Saint-Gobainin hallituksessa asetti hänet sellaisten henkilöiden rinnalle kuin Jean-Louis Beffa; materiaaliryhmästä kiinnostuneet voivat tutustua profiiliimme osoitteessaSaint-Gobainin osakkeet.

Oikeusjuttu päättyi ilman syytteitä.

Heinäkuussa 2006 Jean-Cyril Spinetta kutsuttiin oikeuden eteen osana tutkintaa, joka kohdistui entiseen Air Francen alihankkijaan, joka on erikoistunut lentoturvallisuuteen. Häntä kuulusteltiin lopulta avustavana todistajana, eikä häntä vastaan ​​nostettu virallista syytettä. Hän on aina pitänyt syyttömyyttään tässä tapauksessa.

2018: Spinetta-raportti rautateiden tulevaisuudesta

Hän toimitti 15. helmikuuta 2018 pääministeri Édouard Philippelle raportin "rautatieliikenteen tulevaisuudesta". Hänen eniten keskustelua herättäneet suosituksensa koskivat rautatietyöntekijän aseman alaisten uusien työntekijöiden palkkaamisen lopettamista, SNCF:n muuttamista julkiseksi osakeyhtiöksi, rautatieverkon avaamisen kilpailulle valmistelua ja sivuratojen määrän vähentämistä. Jotkin näistä ehdotuksista sisällytettiin vuonna 2018 hyväksyttyyn uuteen rautatiesopimukseen pitkän lakkoliikkeen jälkeen.

Hän toimi myös lokakuusta 2013 lähtien kansallisen koulutus- ja talousneuvoston puheenjohtajana, jonka tehtävänä oli tuoda koulut ja yritysmaailma lähemmäksi toisiaan.

eroja

Jean-Cyril Spinetta on Kunnialegioonan ja Kansallisen ansioritarikunnan komentaja sekä Academic Palmsin upseeri. Hänet valittiin "Vuoden johtajaksi" Uusi taloustieteilijä vuonna 2003 ja sai Icare-palkinnon Association of Professional Aeronautics and Space Journalistsilta vuonna 2004.

Mitä hänen matkansa opettaa sijoittajalle

Lentoliikenneala on yksi osakemarkkinoiden syklisimmistä. Jean-Cyril Spinettan ura havainnollistaa useita näistä tekijöistä:

Konsolidointi on ensisijainen arvonluonnin lähde. Air France-KLM, sitten IAG (British Airways-Iberia) ja Lufthansa-konserni rakennettiin fuusioiden kautta. Markkinat arvostavat ryhmiä, jotka pystyvät virtaviivaistamaan verkostojaan.

Air France-KLM, sitten IAG (British Airways-Iberia) ja Lufthansa-konserni rakennettiin fuusioiden kautta. Markkinat arvostavat ryhmiä, jotka pystyvät virtaviivaistamaan verkostojaan. Valtion läsnäolo muuttaa kaiken. Ranskan ja Alankomaiden valtiot ovat edelleen Air France-KLM:n osakkeenomistajia; tämä tarjoaa tukea kriisiaikoina, kuten vuonna 2020, mutta myös rajoittaa strategista vapautta ja voi johtaa laimennuksiin pääomitusten aikana.

Ranskan ja Alankomaiden valtiot ovat edelleen Air France-KLM:n osakkeenomistajia; tämä tarjoaa tukea kriisiaikoina, kuten vuonna 2020, mutta myös rajoittaa strategista vapautta ja voi johtaa laimennuksiin pääomitusten aikana. Yritykset ovat riippuvaisia ​​valmistajista. Toimitusviiveet ja moottorien saatavuus vaikuttavat kapasiteettiin. Monet sijoittajat haluavat mieluummin saada näkyvyyttä sektorille valmistajien kautta, kuten analyysimme osoittaa...Airbusin osakkeet.

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vuosi Vaihe 1943 Syntynyt Pariisissa (4. lokakuuta) 1990-1993 Air Interin toimitusjohtaja 1997 Nimitettiin Air Francen toimitusjohtajaksi (22. syyskuuta) 1999 Air Francen osittainen yksityistäminen ja listautuminen 2004 Tiivistyneet suhteet KLM:ään, Air France-KLM:n perustaminen 2009 Air France-KLM:n hallituksen ja Arevan hallintoneuvoston puheenjohtaja 2011-2013 Hän palaa Air France-KLM:n toimitusjohtajan tehtäviinsä. 2018 Raportti rautatieliikenteen tulevaisuudesta

FAQ

Mitä Jean-Cyril Spinetta teki Air Francella?

Hän johti Air Francea vuosina 1997–2008, toteutti sen osittaisen yksityistämisen vuonna 1999 ja järjesti fuusion KLM:n kanssa vuonna 2004, mikä synnytti Air France-KLM-konsernin.

Mikä on Spinetta-raportti?

Hallitukselle helmikuussa 2018 toimitettu raportti rautatieliikenteen tulevaisuudesta, joka inspiroi samana vuonna hyväksyttyä SNCF:n uudistusta.

Toimiko Jean-Cyril Spinetta Arevan puheenjohtajana?

Kyllä, hän toimi Arevan hallintoneuvoston puheenjohtajana huhtikuusta 2009 kesäkuuhun 2013.