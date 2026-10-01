Jean-Louis Beffa Hän johti Saint-Gobainia yli kaksi vuosikymmentä, vuosina 1986–2007, ennen kuin toimi hallituksen puheenjohtajana vuoteen 2010 asti. Hän syntyi 11. elokuuta 1941 Nizzassa ja valmistui Corps des Minesin insinöörikoulusta. Hän edustaa johtavien ranskalaisten yritysjohtajien sukupolvea, jotka ovat koulutettuja virkamieskunnan ylemmissä portaissa ja vakuuttuneita teollisuuden strategisesta roolista. Saint-Gobainia lukuun ottamatta hän vaikutti julkiseen keskusteluun teollisuuspolitiikkaa käsittelevillä raporteillaan ja kirjoillaan. Katsaus uraan, joka edelleen vaikuttaa CAC 40 -teollisuusryhmien valintoihin.

Koulutus: Ammattikorkeakoulu, Kaivos- ja luonnontieteiden tiedekunta

Insinöörin ja opettajan poika Jean-Louis Beffa valmistautui kilpailukokeisiin Nizzan Lycée Massénassa ja hänet hyväksyttiin...École-ammattikorkeakoulu vuonna 1960. Hänestä tuli insinööri Kaivosjoukkojen Vuonna 1963 hän opiskeli myös École nationale supérieure du pétrole et des moteursissa ja sai tutkinnon Institut d'études politiques de Parisista (1966, Economics-Finance-osasto).

Energianhallinnan alkuvaiheet

Hän aloitti uransa kaivosinsinöörinä Clermont-Ferrandissa ja työskenteli sitten vuosina 1967–1974 teollisuusministeriön polttoaineosastolla, jossa hänestä tuli jalostus- ja käyttöosaston johtaja ja myöhemmin varajohtaja. Tämä kokemus antoi hänelle syvällistä tietoa energiasta sekä valtion ja teollisuuden välisestä suhteesta, kahdesta teemasta, jotka kulkevat läpi hänen uransa.

1974–1986: Saint-Gobainin nousu

Vuonna 1974 Jean-Louis Beffa liittyi Saint-Gobain suunnittelujohtajana. Sitten hän siirtyi pääjohtajaksi ja sitten presidentiksi. Pont-a-Mousson, valurautaputkiin erikoistunut tytäryhtiö, ja johti myös konsernin "putki- ja mekaniikka"-osastoa vuosina 1979–1982. Maaliskuussa 1982, Saint-Gobainin kansallistamisvuonna, hänestä tuli sen toimitusjohtaja.

Tammikuussa 1986 hän seurasi Roger Fauroux'ta tehtävässä toimitusjohtajaFrançois Mitterrandin presidenttikaudella hänet nimitettiin ja silloisen pääministerin Jacques Chiracin vahvistamana hän johti Saint-Gobainin yksityistämistä, joka oli yhteisasumishallituksen ensimmäinen merkittävä yksityistäminen, vuoden 1986 lopussa.

1986–2007: Kaksikymmentä vuotta Saint-Gobainin johdossa

Hänen johdollaan Saint-Gobain koki syvällisen muutoksen. Historiallisesti lasiin keskittynyt konserni laajensi läsnäoloaan rakennusmateriaaleissa ja materiaalien jakelussa ja kansainvälistyi voimakkaasti. Tämän ajanjakson tärkeimpiin virstanpylväisiin kuuluivat amerikkalaisen Norton-yrityksen osto vuonna 1990, joka teki konsernista maailman johtavan hiomatuotteiden valmistajan, sekä brittiläisen kipsilevyihin erikoistuneen BPB-yrityksen osto vuonna 2005.

Tämä strategia on tehnyt Saint-Gobainista yhden maailman johtavista asunto- ja rakennusalan asiantuntijoista, ja hänen seuraajansa ovat jatkaneet ja vahvistaneet tätä asemaa. Jean-Louis Beffa toimi toimitusjohtajana kesäkuuhun 2007 asti ja sen jälkeen hallituksen puheenjohtajana vuoteen 2010 asti. Pierre-André de Chalendar seurasi häntä toimitusjohtajana. Heinäkuusta 2021 lähtien konsernia on johtanut Benoit Bazin.

Sijoittajille Saint-Gobainin historia Beffan alaisuudessa osoittaa, kuinka vuosisadan vanha teollisuusyritys voi uudistua peräkkäisten yritysostojen kautta. AnalyysimmeSaint-Gobainin osakkeet kuvaa nykyisen profiilinsa, joka keskittyy kestävään rakentamiseen ja energiatehokkaaseen remontointiin.

Keskustelu palkasta ja asbestista

Kuten muutkin sukupolvensa johtajat, Jean-Louis Beffa kohtasi kritiikkiä useilla rintamilla. Vuonna 2007 hän oli yksi Ranskan parhaiten palkatuista toimitusjohtajista, ja hänen palkkionsa oli lehdistötilastojen mukaan kyseisenä vuonna arviolta 10,2 miljoonaa euroa. Lisäksi Pont-à-Moussonin johdossa ollessaan asbestin käytön vastustajat kohdistivat häneen hyökkäyksiä koko materiaaliteollisuutta vaivaavien kiistojen keskellä. Asbestiongelmalla oli pysyvä kielteinen vaikutus konsernin imagoon ja oikeudelliseen asemaan, erityisesti Yhdysvalloissa.

Teollisuuspolitiikan ajattelija

Jean-Louis Beffa on vakiinnuttanut asemansa vaikutusvaltaisena äänenä Ranskan teollisuuden tulevaisuudessa:

Vuonna 2004 Jacques Chirac uskoi hänelle tehtäväksi elvyttää teollisuuspolitiikkaa. Hänen tammikuussa 2005 antamassaan raportissa Kohti uutta teollisuuspolitiikkaa, johti Teollisuuden innovaatiovirasto , jonka hallintoneuvoston puheenjohtajana hän on toiminut syyskuusta 2005 lähtien;

, jonka hallintoneuvoston puheenjohtajana hän on toiminut syyskuusta 2005 lähtien; Vuonna 2002 hän perusti yhdessä taloustieteen Nobel-palkitun Robert Solowin kanssa Saint-Gobainin taloustieteen tutkimuskeskuksen, josta tuli Cournot-keskus ja sitten Cournot-säätiö (2010), jonka puheenjohtajina he toimivat yhdessä.

Hän julkaisi useita esseitä Seuilin kanssa: Ranskan on valittava (2012) Ranskan on toimittava (2013) Vallan avaimet (2015) ja Muutu tai kuole: suuryritykset vs. startupit (2017).

Hänen keskeinen teesinsä: Yhdysvaltojen ja Kiinan kaksikon edessä maan voima perustuu sen vientiteollisuuteen, teknologioihin, energiaan ja sotilaallisiin kykyihin. Hän kannattaa valtion johtamaa johdonmukaista teollisuusstrategiaa ja kritisoi Ranskan teollistumisen alasajoa. Jotkut näistä ajatuksista ovat herättäneet laajaa vastakaikua terveyskriisin jälkeen, ja teollisesta itsemääräämisoikeudesta ja tuotannon takaisin siirrosta on keskusteltu.

Lazard, Engie, Le Monde: toinen ura hallituksen jäsenenä

Saint-Gobainin jälkeen Jean-Louis Beffasta tuli pankin vanhempi neuvonantaja LazardHän toimi GDF Suezin ja sitten Engien hallituksissa vuosina 2008–2015, jossa hän toimi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana, sekä Siemensin hallintoneuvostossa (2008–2013), Groupe Bruxelles Lambertin hallituksessa (2001–2013) ja Caisse des Dépôtsin hallintoneuvostossa (2014–2019). Hän toimi myös BNP Paribasin ja Gaz de Francen johtajana. Hän on ollut konsernin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 1994. Le MondeHänestä tuli sen presidentti 5. lokakuuta 2017.

Hänen roolinsa Engiellä tuo hänet lähemmäksi merkittäviä energia-asioita, sektoria, jota analysoimme erityisesti tietolomakkeessamme...Engien osakkeita.

eroja

Jean-Louis Beffa on Kunnialegioonan suurupseeri (2007), Ranskan ansioritarikunnan suurristi (2016) ja Taiteiden ja kirjallisuuden ritarikunnan komentaja (2005). Hän on saanut lukuisia ulkomaisia ​​kunnianosoituksia, kuten Nousevan auringon ritarikunnan (Japani). Oopperan ystävänä hän toimi Pariisin kansallisoopperan edistämisyhdistyksen puheenjohtajana.

Mitä hänen matkansa opettaa sijoittajalle

Teollisuusryhmät uudistuvat vaiheittain. Saint-Gobain on muuttanut painopistettään nimeään muuttamatta: sen arvon ymmärtämiseksi on tarkasteltava liikevaihdon jakautumista liiketoiminta-alueittain.

Saint-Gobain on muuttanut painopistettään nimeään muuttamatta: sen arvon ymmärtämiseksi on tarkasteltava liikevaihdon jakautumista liiketoiminta-alueittain. Suuret yritysostot ovat uhkapeliä. Ne luovat arvoa, jos integraatio onnistuu, mutta rasittavat lyhytaikaista velkaa.

Ne luovat arvoa, jos integraatio onnistuu, mutta rasittavat lyhytaikaista velkaa. Poliittinen konteksti on tärkeä. Kansallistaminen, yksityistäminen, teollisuuspolitiikka: julkiset päätökset ovat vaikuttaneet syvästi Saint-Gobainin kehitykseen.

Saint-Gobain ja Engie ovat oikeutettuja HERNETavallinen veroedullinen sijoitusmuoto pitkäaikaisiin sijoituksiin ranskalaisiin osakkeisiin. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi eikä sitä voida pitää sijoitusneuvontana.

FAQ

Kuinka kauan Jean-Louis Beffa johti Saint-Gobainia?

Hän toimi sen toimitusjohtajana tammikuusta 1986 kesäkuuhun 2007 ja sen jälkeen hallituksen puheenjohtajana vuoteen 2010 asti.

Mitä kirjoja Jean-Louis Beffa kirjoitti?

Erityisesti Ranskan on valittava (2012) Ranskan on toimittava (2013) Vallan avaimet (2015) ja Muunna tai kuole (2017), kaikki Seuilin julkaisemat.

Mikä on Teollisuuden innovaatiovirasto?

Vuonna 2005 hänen teollisuuspolitiikkaa koskevan raporttinsa jälkeen perustettu julkinen elin, jonka tarkoituksena on tukea merkittäviä tutkimus- ja innovaatiohankkeita. Hän toimi sen hallintoneuvoston puheenjohtajana.