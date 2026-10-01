Philippe Crouzet toimi hallituksen puheenjohtajana VallourecRanskalainen saumattomien putkien asiantuntija vuosina 2009–2020. Hän syntyi 18. lokakuuta 1956 Neuilly-sur-Seinessä ja valmistui luokkansa parhaimpana ENA:sta (National School of Administrative), työskenteli valtioneuvostossa ja vietti sitten yli kaksikymmentä vuotta Saint-Gobainilla. Hän otti Vallourecin johtoon öljybuumin huipulla ennen kuin selvisi yhdestä konsernin historian pahimmista kriiseistä. Hänen uransa on oppikirjaesimerkki syklisten osakkeiden ja velkaan liittyvien riskien ymmärtämisestä.

Koulutus: Sciences Po, ENA ja valtioneuvosto

Philippe Crouzet opiskeli Lycée Pasteurissa Neuilly-sur-Seinessä ja valmistui Sciences Po Parisista (1976, julkishallinnon linja). Sen jälkeen hän aloitti...Kansallinen hallintokoulujosta hän nousee esiin luokkansa paras vuonna 1981. Hän aloitti uransa Valtioneuvosto, tilintarkastajana ja sitten pyyntöjen mestarina.

Vuonna 1983 hän avioitui Sylvie Hubacin kanssa, joka oli korkea-arvoinen virkamies ja toimi presidentti François Hollanden kansliapäällikkönä vuosina 2012–2015.

Kaksikymmentäkaksi vuotta Saint-Gobainilla (1986-2008)

Vuonna 1986 Philippe Crouzet liittyi Saint-Gobain, jota johti tuolloin Jean-Louis Beffa suunnitelman johtajana. Hän toimi siellä useissa eri tehtävissä, sekä operatiivisissa että taloudellisissa:

1989-1992 Condatin paperitehtaiden toimitusjohtaja;

Condatin paperitehtaiden toimitusjohtaja; 1992-1996 : Espanjan ja Portugalin yleisedustaja;

: Espanjan ja Portugalin yleisedustaja; alkaen 1996 : teollisuuskeramiikan divisioonan johtaja;

: teollisuuskeramiikan divisioonan johtaja; alkaen 2000 Varatoimitusjohtaja, joka vastasi taloudesta, hankinnoista ja IT:stä, sitten rakennusjakeludivisioonasta.

Tämä urapolku on antanut hänelle kattavan kokemuksen globaaleista teollisuuskonserneista: tehtaan johtamisesta, talousvalvonnasta ja jakelusta. Ymmärtääksesi paremmin yrityksen, joka koulutti hänet, katso analyysimme...Saint-Gobainin osakkeet.

2009: Aloitin työt Vallourecilla

Huhtikuussa 2008 Philippe Crouzet liittyi Vallourecin hallintoneuvostoon; vuotta myöhemmin, vuonna 2009Hänet nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen toimikauttaan jatkettiin neljällä vuodella maaliskuussa 2012. Hän toimi myös EDF:n johtajana vuodesta 2009 viiden vuoden ajan ja johti ydinvoimasitoumuksia valvovaa komiteaa.

Vallourec oli tuolloin huipussaan. Konserni valmisti saumattomia teräsputkia, joita käytettiin pääasiassa öljyn ja kaasun poraamiseen (ns. OCTG-putket), mutta myös voimalaitoksissa ja teollisuudessa. Öljyn hinnan pysyessä jatkuvasti korkeina kysyntä oli vahvaa ja osake oli Pariisin pörssin johtavien osakkeiden joukossa.

2009–2014: Investoinnit kasvuun

Tämän ajanjakson strategiana on vahvistaa Vallourecin läsnäoloa voimakkaan hiilivetytuotannon kasvun alueilla: Brasiliassa (jossa uusi terästehdas ja valssaamo rakennetaan yhteistyössä japanilaisen Sumitomon kanssa), Yhdysvalloissa (jossa liuskekaasun ja -öljyn buumi tukee kysyntää) ja Lähi-idässä. Nämä investoinnit lisäävät konsernin kapasiteettia ja velkaa olettaen, että kysyntä pysyy vahvana.

Vuonna 2010 hänen palkkionsa arvioitiin olevan 2,73 miljoonaa euroa, mikä oli joidenkin osakkeenomistajien kritisoima summa tuolloin lehdistön mukaan, sillä he pitivät strategiaa liian kunnianhimoisena.

2014–2020: Öljykriisi ja osakemarkkinoiden syöksy helvettiin

Öljyn hinnan jyrkkä lasku vuoden 2014 jälkipuoliskolta alkaen muutti kaiken. Öljy-yhtiöt vähensivät rajusti porausinvestointejaan, putkien volyymit ja hinnat romahtivat, ja kiinteiden kustannusten ja velan rasittama Vallourec kärsi useita tappioita. Konserni käynnisti kustannusten ja kapasiteetin vähentämissuunnitelmia erityisesti Euroopassa.

Vuonna 2016 Vallourec toteutti noin miljardin euron pääomankorotuksen Nippon Steel & Sumitomo Metalin tultua mukaan ja julkisen osakkeenomistajan Bpifrancen tuella. Tämä operaatio mahdollisti yhtiölle haasteiden voittamisen, mutta nykyisten osakkeenomistajien omistusosuuden merkittävän laimenemisen kustannuksella.

Aikaa leimasi myös terästehtaan tapaus.Ascoval, Saint-Saulvessa (Nord), jossa Vallourec oli osakkeenomistaja ja asiakas. Konsernin roolia yrityksissä ottaa haltuunsa paikka on kritisoitu voimakkaasti, erityisesti dokumentissa Ascoval, taistelu teräksestä Kirjoittanut Éric Guéret.

Philippe Crouzet jättää hallituksen vuonna 2020Édouard Guinotte seurasi häntä.

Crouzetin jälkeen: uudelleenjärjestely ja uusi alku

Vuonna 2021 Vallourec koki merkittävän taloudellisen uudelleenjärjestelyn: suuri osa sen velasta muunnettiin osakkeiksi, ja velkojista, mukaan lukien Apollo-rahasto, tuli enemmistöosakkaita. Nykyisten osakkeenomistajien omistukset laimenivat merkittävästi. Vuonna 2022 nimitetyn Philippe Guillemotin johdolla konserni sulki Saksan tehtaansa, keskitti toimintansa kannattavimpiin laitoksiinsa (Brasilia, Yhdysvallat) ja vähensi velkaansa merkittävästi. Vuonna 2025 ArcelorMittal ilmoitti ostavansa Apollon omistaman noin 28 prosentin osuuden.

Seuraa ryhmän nykytilannetta, tuloksia ja tulevaisuudennäkymiä analyysissämmeVallourecin osakkeet.

Oppitunteja sijoittajalle

Vallourecin suoritus Philippe Crouzetin toimikaudella on yksi tutkituimmista esimerkeistä Pariisin pörssissä. Neljä keskeistä havaintoa:

Syklistä osaketta arvioidaan koko syklin ajalta. Ennätysvoitot suhdannesyklin huipulla eivät ole kestäviä. Vallourecin kaltaisen konsernin arvon määrittäminen sen vuosien 2008 tai 2013 tulosten perusteella merkitsi öljyn hinnan mahdollisen laskun mahdollisuuden unohtamista. Velka pahentaa kaikkea. Nousuvaiheessa se vauhdittaa kasvua; laskusuhdanteessa se uhkaa selviytymistä. Nettovelan suhde tulokseen ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) on keskeinen seurattava indikaattori. Pääomankorotukset ja velkojen muuntamiset laimentavat vaikutusta. Osakkeenomistaja, joka säilyttää osakkeensa uudelleenjärjestelyn aikana, voi menettää suurimman osan sijoituksestaan, vaikka yritys säilyisikin. Hallinnolla on merkitystä. Hallintoneuvoston valvoma johtoryhmä, jonka pääomaan on julkisen sektorin osakkeenomistaja, ei suojaa strategisilta virheiltä.

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vuosi Vaihe 1956 Syntynyt Neuilly-sur-Seinessä (18. lokakuuta) 1981 Valmistui ENA:sta luokkansa parhaana; liittyi valtioneuvostoon 1986 Liittyminen Saint-Gobainiin 2000 Saint-Gobainin varatoimitusjohtaja 2008 Vallourecin hallintoneuvoston jäsen 2009 Vallourecin hallituksen puheenjohtaja; EDF:n johtaja 2012 Toimikausi uusittu neljäksi vuodeksi 2016 Pääomankorotus Nippon Steelin ja Bpifrancen kanssa 2020 Hän jättää hallituksen puheenjohtajuuden

FAQ

Milloin Philippe Crouzet valmensi Vallourecia?

Hän toimi Vallourecin hallituksen puheenjohtajana vuosina 2009–2020 ja oli ensin hallintoneuvoston jäsen huhtikuusta 2008 lähtien.

Miksi Vallourecin osakekurssi laski hänen toimikautensa aikana?

Pääasiassa öljyn hinnan romahdus vuodesta 2014 eteenpäin vähensi porausputkien kysyntää, ja konserni oli voimakkaasti velkaantunut kasvuinvestointiensa jälkeen.

Millainen oli Philippe Crouzetin ura ennen Vallourecia?

Valmistuttuaan ENA:sta luokkansa parhaana vuonna 1981, hän aloitti työt valtioneuvostossa ennen kuin työskenteli yli kaksikymmentä vuotta Saint-Gobainilla, jossa hänestä tuli lopulta varatoimitusjohtaja.