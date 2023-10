27 octobre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Le prochain lancement de la plateforme TokenFi de Floki Inu, offrant des récompenses de staking uniques et un nouveau jeton, a provoqué une hausse de 140 % du prix de FLOKI en anticipation de la révélation de la plateforme.

L’équipe de développement de Floki a révélé ses plans de lancement d’une plateforme de tokenisation visant à intégrer des actifs du monde réel (RWAs). Leur objectif principal est de positionner leur projet initial de memecoin comme un sérieux prétendant au sein du secteur de la DeFi. La plateforme TokenFi de Floki devrait être introduite aujourd’hui et offre des fonctionnalités exclusives à ses utilisateurs. Selon un développeur clé de Floki, surnommé ‘B’, ils introduisent la plateforme TokenFi de Floki dans le but de révolutionner l’espace des crypto-monnaies.

Conformément à leurs déclarations, les développeurs de Floki aspirent à participer au marché mondial de la tokenisation d’actifs, en mettant particulièrement l’accent sur les RWAs. Le développeur principal de Floki a également souligné que BlackRock, le plus grand investisseur institutionnel au monde gérant 10 000 milliards de dollars d’actifs, croit fortement en le potentiel de l’industrie, qu’ils considèrent comme “la prochaine évolution des marchés”.

