Forex : Analyse techniques du dollar canadien CAD/JPY & USD/CAD

Le dollar canadien s’est bien comporté ce mois-ci face à la plupart des principales devises du Forex. Cependant, les grands cross CAD (CAD/JPY et USD/CAD) montrent des tendances distinctes.

Bien que la Banque du Canada prévoit une nouvelle hausse des taux d’intérêt, les investisseurs s’attendent à une banque centrale moins agressive d’ici la fin de l’année 2022 qu’elle ne l’était il y a un mois. En conséquence, les taux de change CAD/JPY et USD/CAD pourraient rester dans leurs fourchettes respectives dans un avenir prévisible.

Analyse technique approfondie du taux de change dollar canadien / yen japonais

Pendant la majeure partie des trois mois, le taux de change entre le dollar canadien et le yen japonais s’est échangé dans une fourchette étroite entre 101,50 et 107,50. La paire se déplace quotidiennement au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) haussières de 5, 8, 13 et 21 jours. Le MACD quotidien est en hausse et presque au-dessus de la ligne de signal, tandis que le stochastique lent quotidien est revenu à des niveaux de surachat. Il y a eu un retracement vers les sommets observés en juin.

Le taux de change USD/CAD était contenu dans deux figures chartistes

un canal parallèle ascendant qui a commencé en octobre 2021

un triangle ascendant qui a commencé en avril

Le chemin de moindre résistance à court terme pourrait être un nouveau test de la borne haute du triangle à 1,3075, où l’action des prix a récemment trouvé un support d’achat. L’EMA quotidienne de la paire Forex est au-dessus de l’EMA quotidienne de la paire, ce qui représente une séquence haussière. Le stochastique lent quotidien a atteint le territoire de survente, mais le MACD quotidien est en hausse et est sur le point de sortir de sa ligne de signal.

Dès que le MACD sera repassé au-dessus du niveau 0, on aura la confirmation d’un signal d’achat pour trader la paire forex USD/CAD !