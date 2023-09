Fortune cryptomonnaies : Beaucoup de millionnaires mais peu de milliardaires

8 September 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Alors que de nombreuses personnes ont atteint le statut de millionnaires grâce aux cryptomonnaies, il n’y a qu’une poignée à dépasser la barre du milliard de dollars de cryptomonnaies. Robinhood est désormais connu pour être le troisième plus gros détenteur de bitcoins au monde juste après Binance et Grayscale.

Milliardaires en Cryptomonnaies: un club d’élite

Il est fréquemment question des cryptomillionnaires, mais que dire de ceux qui ont atteint le sommet du milliard de dollars de cryptomonnaies? Ils se font assurément rares. Le “Crypto Wealth Report,” récemment publié par le prestigieux cabinet de conseil Henley & Partners, révèle que leur nombre ne se limite qu’à une vingtaine d’élus.

Le cabinet de conseil londonien Henley & Partners a récemment (5 septembre) publié un rapport sur les plus grandes fortunes de la cryptosphère. Le document n’a mentionné aucune personnalité mais on sait exactement combien d’investisseurs cryptos ont une fortune estimée à au moins un milliard de dollars.

Selon les données jusqu’en date du 30 juin 2023, le club des cryptomilliardaires est plutôt restreint. Ils ne sont que 22 à y être. Parmi ces personnes qui disposent d’investissements cryptographiques d’une valeur supérieure ou égale à 1 milliard de dollars uniquement 6 investissent dans le Bitcoin. Quant aux cryptomillionnaires, ils sont pas moins de 88 200 et parmi eux, seuls 40 500 investisseurs, soit 45,9% détiennent du Bitcoin dans leur portefeuille.

Le rapport dresse aussi une liste de pays qui se distinguent par leur environnement favorable envers les investisseurs en cryptomonnaies. Des pays comme le Singapour, la Suisse et les Émirats Arabes Unis occupent les premières places de ce classement.

Qui sont les Whales Cryptos?

Il est fascinant de voir comment certaines entreprises et particuliers se sont engagés dans une quête passionnée pour constituer une importante réserve de cryptomonnaies. Le Bitcoin, en particulier suscite un intérêt considérable avec son offre limitée à 21 millions de jetons.

Binance, le leader des échanges de cryptomonnaies au monde, est incontestablement en tête de liste des plus grands détenteurs de Bitcoin. La grande variété de cryptomonnaies sous leur gestion comprend 664 095 BTC et pas moins de 6 milliards de dollars en ethers . On y retrouve aussi d’autres cryptomonnaies comme le BNB, des jetons MATIC et même du SHIB mais aussi des stablecoins.

Grayscale est le deuxième plus important détenteur de Bitcoins avec une gestion de 627 779 BTC pour le compte de ses clients, évalués à 16,1 milliards de dollars au cours actuel. Ajouté à cela, il détient 3,03 millions d’ETH, ce qui en fait un acteur majeur dans le monde des cryptomonnaies.

Robinhood, le courtier en ligne qui a étendu ses services au trading aux cryptomonnaies en 2019, est désormais le troisième plus grand détenteur de Bitcoins au monde. Ajouté à cela, il possède également le cinquième plus grand portefeuille d’Ethereum (ETH), qui compte 1,7 million d’ETH, d’une valeur estimée à environ 2,54 milliards de dollars.

Par la suite vient la bourse crypto Bitfinex qui possède pour sa part une impressionnante quantité de 178 000 bitcoins suivi par MicroStrategy, l’entreprise de Michael Saylor, qui détient 152 800 BTC équivalent à environ 3,9 milliards de dollars selon le cours actuel du marché.