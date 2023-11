FTT explose après l’affaire judiciaire de Binance

22 novembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Le FTX Token (FTT) a démontré une hausse extraordinaire de sa valeur au cours du mois dernier, avec une augmentation notable de 296,17 % par rapport à son prix du 22 octobre de 1,05 $. Cette croissance impressionnante, particulièrement significative au cours des dernières 24 heures, souligne la nature dynamique et souvent imprévisible du marché des cryptomonnaies.

FTT, le jeton natif de l’ancienne bourse FTX désormais disparue, a connu une fulgurante hausse de 45 % de sa valeur en seulement un jour. Au moment de la rédaction de cet article, le FTT se négocie à 4,26 $, marquant une augmentation substantielle de 43,24 % sur une période de 24 heures. Cela fait suite à une hausse de 21,08 % au cours des sept jours précédents, illustrant le fort élan ascendant du jeton.

FTT a surpassé 89 % des 100 premiers actifs cryptographiques cette année, avec 18 jours de hausse au cours des 30 derniers jours, et il se négocie actuellement au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours. Cependant, il est important de noter que le FTT est toujours en baisse de 95 % par rapport à son record historique de 84 $.

Cette remarquable augmentation de la valeur du FTT peut être attribuée à plusieurs facteurs clés. Principalement, il est estimé que les récents défis réglementaires auxquels fait face son rival, Binance, ont joué un rôle significatif. Les traders, en réponse à l’arrêt des opérations américaines de Binance, semblent déplacer leurs investissements du Binance Coin (BNB) vers le FTT, comme le suggère une récente publication de Santiment.

📊 Although many see the #Binance news as the main culprit for one of the biggest retraces of the year, the fact of the matter is that #altcoins had already seeing shrinking market caps. Interestingly, it appears some traders are swapping their $BNB for @FTX_Official‘s $FTT. 🤔 pic.twitter.com/4eWvWp5kOc

— Santiment (@santimentfeed) November 22, 2023