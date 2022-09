FTX et GameStop s’associent pour l’avenir

Tandis que la plateforme pourrait profiter de son expansion dans le secteur de la vente au détail, le groupe de distribution espère obtenir du soutien pour ses projets en matière de cryptomonnaie.

GameStop Corp. annonce un partenariat avec FTX US



FTX et GameStop prévoient des initiatives communes en matière de e-commerce et de marketing en ligne. Dans un communiqué publié sur le site web de Gamestop, l’accent a été mis en particulier sur le projet de GameStop de proposer des cartes-cadeaux FTX dans certains de ses magasins.

Les conditions financières du partenariat restent toutefois confidentielles pour le moment.

FTX pourrait proposer des produits numériques dans la grande distribution

Cette collaboration est une étape importante pour FTX US. Le mois dernier, la plateforme a déjà listé des centaines d’entreprises afin de diversifier son portefeuille de produits, des monnaies virtuelles aux actifs traditionnels.

FTX pourrait profiter de ce partenariat en proposant une gamme de ses propres produits dans les magasins GameStop.

L’année dernière déjà, Gamestop avait laissé entendre qu’elle se lançait dans le secteur de la crypto en publiant une offre d’emploi pour un analyste de sécurité ayant de l’expérience dans le secteur des crypto-actifs et des NFT.

L’accord avec FTX s’inscrit dans la continuité des premières incursions de GameStop dans le domaine des NFT. En juin, l’entreprise a d’abord lancé un portefeuille pour les actifs numériques. Malgré le ralentissement général du marché, une marketplace NFT a suivi en juillet.

Bien que GameStop soit connu pour la vente de jeux sous forme physique, le détaillant a publié en mai la version bêta de son propre portefeuille sous forme de plug-in pour navigateur.

Les utilisateurs peuvent ainsi échanger et détenir des NFT et une multitude de crypto-monnaies. Comme le portefeuille peut se connecter aux places de marché NFT et est disponible sous forme d’extensions de navigateur, il entre désormais en concurrence avec Metamask.

GameStop réduit ses coûts tout en annonçant des pertes au deuxième trimestre

En juillet, GameStop a dévoilé une stratégie agressive visant à réduire les coûts excessifs afin de pouvoir investir davantage dans le développement numérique. L’entreprise a licencié son directeur financier Mike Recupero et a réduit son personnel.

Le 7 septembre, Gamestop a annoncé une baisse de son chiffre d’affaires trimestriel et une augmentation de ses pertes. Le PDG Matt Furlong a fait remarquer lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs :

“Notre évolution vers une entreprise plus diversifiée et axée sur la technologie comporte bien sûr des risques et prendra du temps. Néanmoins, nous pensons que GameStop est une entreprise bien plus forte qu’il y a 18 mois”.

Le chiffre d’affaires total de l’entreprise a baissé entre le deuxième trimestre (T2) de l’année dernière et le T2 de cette année, passant de 1,18 milliard de dollars à 1,14 milliard de dollars. Les pertes, qui s’élevaient à 61,6 millions de dollars l’année dernière, ont également augmenté à 108,7 millions de dollars cette année.

À la fin du trimestre, l’entreprise disposait de 908,9 millions de dollars de liquidités, tandis que la valeur des stocks s’élevait à 734,8 millions de dollars.