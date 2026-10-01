Andre Citroën (1878-1935) is ien fan 'e grutte nammen yn 'e Frânske yndustry. As ôfstudearre oan 'e École Polytechnique hat hy de auto net útfûn, mar hy wie ien fan 'e earsten yn Jeropa dy't it massaal produsearre, ferkocht as in massamerkprodukt en brûkte as marketingmiddel. Syn libben is ek in les yn ekonomy: in spektakulêr yndustrieel súkses, finansierd troch tanimmende skulden, dat einige yn fallisemint en de oername fan it bedriuw troch Michelin. Yn 2026 kaam syn namme wer yn it nijs mei de kampanje foar syn begraffenis yn it Panthéon.
Iere libben: de soan fan ymmigranten mei in passy foar technology
André Citroën waard berne op 5 febrewaris 1878 yn Parys, op 44 rue Laffitte, yn it 9e arrondissement. Hy wie it fyfde en lêste bern fan Levie Citroën, in Nederlânske Joadske diamanthanneler dy't him yn 1873 yn Parys nei wenjen set hie, en Amalia Kleinmann, oarspronklik út Warsjau. De famyljenamme komt fan in foarfaar dy't in sitrushanneler wie yn Nederlân ("citroen" betsjut sitroen yn it Nederlânsk); it wie André dy't it trema op 'e "e" oannaam.
Syn bernetiid waard markearre troch in trageedzje: yn 1884 die syn heit selsmoard nei in rampzalige ynvestearring yn in diamantmyn yn Súd-Afrika. As in briljante studint oan it Lycée Condorcet, fassinearre troch Jules Verne en de bou fan 'e Eiffeltoer, gie André yn 'eÉcole polytechnique en 1898.
Visgraatgears: de berte fan in logo
Yn 1900, tidens in reis nei Poalen, ûntduts hy in produksjeproses foar V-groeftandwielen. Dizze tandwielen, stiller en by steat om hege krêft oer te bringen, easken hege ferwurkingspresyzje. André Citroën kocht de lisinsje en ûntwikkele in yndustrieel produksjeproses mei stiel. Yn 1901 stiften hy en twa middelbere skoalfreonen in tandwielproduksjebedriuw yn 'e wyk Faubourg Saint-Denis fan Parys.
Dizze dûbele chevron soe letter it embleem fan it automerk wurde: ien fan 'e meast werkenbere logo's yn 'e wrâldwide yndustry is ûntstien út in meganysk ûnderdiel.
Mors, Amearika, en de ûntdekking fan massaproduksje
Fan 1906 ôf waard hy oproppen om de autofabrikant te helpen Morse, dat doe yn swierrichheden siet. Hy reorganisearre it management en it produktassortiment: de produksje naam ta fan 300 auto's yn 1908 nei 800 yn 1913. Yn 1912 rekke in reis nei de Feriene Steaten him djip: hy besocht de Ford-fabryk en ûntduts de produksje oan 'e lopende band. Syn ambysje waard om in "Europeeske Henry Ford" te wurden.
1915-1918: De skelpenfabryk oan de Quai de Javel
Yn 1914 mobilisearre as artilleryoffisier, observearre hy it tekoart oan munysje. Yn jannewaris 1915 stelde hy oan it Ministearje fan Oarloch foar om binnen in pear moannen in fabryk te bouwen dy't by steat wie om 75mm granaten te produsearjen mei in noch nea earder sjoen tempo. Op grûn fan Javel-dokYn Parys boude hy in ultramoderne fabryk dêr't oant 13.000 froulju wurk oan hiene. It produsearre yn totaal sawat 23 miljoen skelpen. De fabryk stiet ek bekend om syn sosjale tsjinsten, dy't doe seldsum wiene: in kantine, in sikehûs en in bernedeiferbliuw.
1919: De Type A en de earste massa-produsearre Jeropeeske auto
Direkt nei de wapenstilstân ferlear de fabryk syn militêre oarders. André Citroën hie dit foarsjoen: hy makke it terrein binnen in pear moannen om ta in autofabryk. Yn jannewaris 1919 kundige hy oan 'e parse in auto oan mei in priis fan 7.250 frank, sawat de helte fan 'e priis fan 'e goedkeapste op 'e merk. De kampanje generearre mear as 16.000 fragen yn twa wiken.
La Citroën Type ADe Citroën 2CV, ûntwurpen troch yngenieur Jules Salomon, waard itselde jier útbrocht. Hy waard presintearre as de earste Jeropeeske auto dy't yn grutte searjes produsearre waard, mei in doel fan 30 auto's deis. Yn 1929 produsearre Citroën 102.891 auto's, hast in tredde fan 'e Frânske produksje, en hie sawat 32.000 arbeiders yn tsjinst yn har fabriken yn Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen en Grenelle.
In marketinggenie syn tiid foarút
André Citroën begreep foar oaren dat reklame ferkeapet:
- Op 4 oktober 1922 skreau in fleantúch "Citroën" yn reekletters boppe de Arc de Triomphe tidens de Motor Show;
- Fan 1925 oant 1933, in gigantysk ferljochte buordsje makke fan Eiffeltoer in gigantysk reklameboerd;
- De healbaanekspedysjes fan Kégresse makken in sterke yndruk op 'e publike opiny: it oerstekken fan 'e Sahara (1922-1923), Swarte Cruise yn Afrika (1924), Giele cruise yn Aazje (1931);
- It ynnovearret ek yn nei-ferkeap: rydbewiis, dealernetwurk, garandearre orizjinele reserveûnderdielen.
De Traction Avant en it fallisemint fan 1934
Yn 1933, om konkurrearjend te bliuwen tsjin Louis Renault, liet André Citroën de Javel-fabryk yn mar in pear moannen wer opbouwe, wêrtroch't it ien fan 'e modernste fan Jeropa waard. Hy naam de yngenieur André Lefebvre yn tsjinst, dy't de ... yn in jier ûntwurp. Front-wheel Drive, presintearre op 24 maart 1934. De auto is revolúsjonêr, mar it bedriuw is finansjeel útput: in rapport fan 'e Bank fan Frankryk publisearre yn maaie 1934 meldt ferliezen fan 200 miljoen frank.
De banken wegerje him fierder te stypjen, en de oerheid wol net yngripe. 21 décembre 1934It bedriuw Citroën is yn rjochterlike likwidaasje pleatst. De wichtichste skuldeasker, MichelinHy naam it bedriuw oer. Yn jannewaris 1935 ferkocht André Citroën syn oandielen; Pierre Michelin ferfong him yn july as presidint. Op 3 july 1935 ferstoar André Citroën yn Parys op 57-jierrige leeftyd.
De erfenis: fan Michelin oant Stellantis
It merk oerlibbe en bloeide ûnder it eigendom fan Michelin, mei ikonyske modellen lykas de 2CV (1948) en de DS (1955). Yn 1976 naam Peugeot Citroën oer, wêrtroch't de groep ûntstie. PSA Peugeot CitroenYn jannewaris 2021 ûntstie de fúzje fan PSA en Fiat Chrysler Stellarwêrfan Citroën ien fan 'e fjirtjin merken is.
Yn Parys waard de Quai de Javel yn 1958 omdoopt ta Quai André-Citroën, en waard de eardere fabryk ferfongen troch it Parc André-Citroën. De famylje, benammen syn pakesizzer Henri-Jacques Citroën, hat al ferskate jierren pleite foar syn begraffenis yn it Panthéon. Op 26 augustus 2026 stipe de presidint fan 'e Medef (Frânske Bedriuwskonfederaasje), Patrick Martin, dizze kandidatuer iepenbier op 'e simmerskoalle fan 'e organisaasje.
Wat it ferhaal fan André Citroën de ynvestearder leart
It trajekt fan Citroën biedt lessen dy't noch altyd relevant binne foar it analysearjen fan notearre autofabrikanten:
- It folume is net genôch. Citroën ferkocht in soad, mar tsjin tige lege prizen om de merk te feroverjen. Sûnder foldwaande marzjes waard skuldfinansierde groei kwetsber. Op 'e oandielmerk sjogge jo nei de bedriuwsmarzje en cashflow, net allinich de ferkeap.
- De auto-yndustry is tige kapitaalyntinsyf. It werbouwen fan in fabryk of it lansearjen fan in revolúsjonêr model kostet flinke bedraggen. Dit is wier yn 2026 mei de oergong nei elektryske auto's, dy't de finânsjes fan alle fabrikanten ûnder druk set.
- De finansjele partner is wichtich. Michelin, de skuldeiser, waard de eigener. De bannen tusken fabrikanten en leveransiers bliuwe nau; ús analyze fan 'eMichelin-oandielen lit sjen hoe't de bânfabrikant sûnt diversifisearre is.
Om de hjoeddeiske erfgenamt fan it chevron-merk te folgjen, rieplachtsje ús profyl op 'eStellantis-oandielenen te fergelykjen mei Citroën syn grutte histoaryske rivaal, dy op 'eRenault-oandielenDizze analyses binne allinich foar ynformative doelen en foarmje gjin ynvestearringsadvys.
André Citroën yn wichtige datums
|Année
|Barren
|1878
|Berne yn Parys (5 febrewaris)
|1898
|Yngong nei de École Polytechnique
|1901
|Oprjochting fan in bedriuw foar fiskgrêftguod
|1906
|Nimt de lieding yn it herstel fan Mors
|1915
|Bou fan 'e skelpfabryk fan 'e Javel-kaai
|1919
|Lansearring fan 'e Citroën Type A
|1924
|Swarte Cruise
|1934
|Traction Avant (maart), rjochterlike likwidaasje (21 desimber)
|1935
|Oernommen troch Michelin; ferstoar op 3 july
|1976
|Berte fan PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën wurdt in merk Stellantis
FAQ
Wêrom hat it Citroën-logo twa chevrons?
It docht tinken oan de V-foarmige (sjarggraat) fersnellingsbakken dy't André Citroën oan it begjin fan syn karriêre makke, foardat hy him yn 'e auto-yndustry waagde.
Wêrom gie Citroën yn 1934 fallyt?
It bedriuw hie flinke skulden oannommen om syn groei, de rekonstruksje fan 'e Javel-fabryk en de ûntwikkeling fan 'e Traction Avant te finansieren, wylst de lege ferkeapprizen de winstmarges beheinden. De banken wegere it te stypjen, en it waard op 21 desimber 1934 ûnder curatele pleatst.
Wa is hjoed de dei de eigener fan Citroën?
Citroën is in merk fan 'e Stellantis-groep, ûntstien yn 2021 út 'e fúzje tusken PSA en Fiat Chrysler Automobiles.