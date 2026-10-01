Jean-Cyril Spinetta Hy is ien fan 'e pear Frânske hege amtners dy't mei súkses in twadde karriêre oan it roer fan grutte bedriuwen lansearre hawwe. Berne op 4 oktober 1943, yn it 15e arrondissement fan Parys, wie hy mear as alve jier foarsitter fan Air Inter, doe Air France, en liede de partielle privatisearring fan it bedriuw en de fúzje mei KLM yn 2004, foardat hy foarsitter wie fan 'e ried fan tafersjoch fan Areva. Yn 2018 kaam syn namme wer op yn it nijs mei it "Spinetta-rapport" oer de takomst fan spoarferfier. Hjir is syn karriêrepaad, syn wichtichste besluten en wat se noch altyd betsjutte foar ynvestearders yn 'e loftfeartsektor.
Oarsprong en formaasje
Jean-Cyril Spinetta groeide op yn in famylje dy't djip ynsette foar it sosjalisme. Syn pake, Cyrille Spinetta, in yngenieur fan 'e Arts et Métiers-skoalle, behearde de glêsfabryk fan Albi fan 1911 ôf en stie ticht by Jean Jaurès. Syn mem, Antoinette Brignoli, in skoaljuffer oarspronklik fan Korsika, en syn heit, Adrien Spinetta, in sivyl yngenieur, festigen har yn Parys, dêr't Jean-Cyril berne waard.
As studint oan it Lycée Hoche yn Versailles helle hy in postgraduaat yn iepenbier rjocht oan 'e Fakulteit Rjochten yn Parys, studearre ôf oan Sciences Po Paris, en gie doe nei de ENA (Nasjonale Skoalle foar Bestjoer) yn 'e klasse fan Charles de Gaulle. Hy wie lid fan 'e Sosjalistyske Partij oant 1977.
In karriêre as senior amtner (1969-1990)
Syn bestjoerlike karriêre is wiidweidich en ferskaat. Nei't er as ûnderwiisassistint wurke hie, hie er efterinoar funksjes by it Ministearje fan Nasjonaal Underwiis (haad fan it ynvestearrings- en planningsburo, doe direkteur fan hegeskoallen), by de Ried fan Steat as auditor, by it Algemien Sekretariaat fan 'e Regearing en by de ynformaasjetsjinst fan 'e premier.
Dêrnei ferhuze hy him tichter by de ferfiersektor, en waard twa kear stafsjef fan Michel Delebarre, benammen doe't de lêste minister fan Ferfier en Maritime Saken wie, en letter minister fan Ynfrastruktuer. Dizze ûnderfining joech him in yngeande kennis fan 'e boargerloftfeart en de regeljouwingsútdagings dêrfan.
Air Inter doe Air France: herstrukturearring en iepening fan 'e haadstêd
Fan 1990 oant 1993 wie hy presidint en direkteur fanLoft Inter, de Frânske binnenlânske loftfeartmaatskippij, yn in tiid dat de tariedings foar it iepenjen fan it Jeropeeske loftrom foar konkurrinsje oan 'e gong wiene. Nei in missy mei presidint François Mitterrand en in perioade by de Jeropeeske Kommisje, waard hy beneamd ta haad fanAir France de 22 septimber 1997.
Syn rûtekaart wie twafâldich: it herstel fan in bedriuw dat weromkomt út jierren fan ferliezen trochsette, en it iepenjen fan 'e merk tariede. Yn 1999 liede hy de diels privatisearring fan Air France, mei de earste iepenbiere oanbieding fan it bedriuw. Yn dizze perioade die Air France ek mei oan de SkyTeam-alliânsje, oprjochte yn 2000 mei Delta, Aeromexico en Korean Air.
2004: de oprjochting fan Air France-KLM
De wichtichste operaasje fan syn karriêre wie de fúzje mei it Nederlânske bedriuw. KLMDe fúzje, foltôge yn 2004, wie de earste grutte grinsferoarjende fúzje yn Jeropeesk loftferfier. De keazen struktuer bewarre twa loftfeartmaatskippijen en twa merken, mei twa hubs (Parys-Charles-de-Gaulle en Amsterdam-Schiphol), ûnder in mienskiplik, beursnotearre bedriuw. De operaasje late ek ta de privatisearring fan Air France, wêrby't it oandiel fan 'e Frânske steat ûnder de mearderheidsdrompel foel.
Jean-Cyril Spinetta bleau CEO fan 'e groep oant 31 desimber 2008, en waard doe foarsitter fan 'e Ried fan Bestjoer fan Air France-KLM en Air France fan 1 jannewaris 2009 ôf, wêrby't Pierre-Henri Gourgeon it CEO-funksje oernaam. Op 17 oktober 2011, nei it fertrek fan Gourgeon, naam Spinetta de rol fan CEO wer oer oant 2013, doe't Alexandre de Juniac him opfolge.
It dûbelkoppige model dat yn 2004 betocht waard, is faak besprutsen, benammen tidens de spanningen tusken Parys en De Haach yn 2019, doe't de Nederlânske steat in belang yn it bedriuw oernaam. Om te begripen hoe't dizze erfenis noch altyd ynfloed hat op 'e wurdearring fan 'e groep, is ús analyze fan 'eOandielen fan Air France-KLM besjocht de kapitaalstruktuer en floatproblemen.
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: in behearder socht
Parallel sit Jean-Cyril Spinetta yn ferskate bestjoeren. Hy is foarsitter fan de Areva tafersjochhâldende ried Fan april 2009 oant juny 2013, in perioade markearre troch swierrichheden mei de EPR-reaktor en in fraachpetear oer de strategy fan 'e kearnsintrale (dy't Orano waard foar de brânstofsyklus). Hy is ek direkteur fan Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (fan 2005 ôf), Unilever, en GDF Suez.
Syn oanwêzigens yn it bestjoer fan Saint-Gobain pleatste him neist figueren lykas Jean-Louis Beffa; dyjingen dy't ynteressearre binne yn 'e materiaalgroep kinne ús profyl rieplachtsje op 'eSaint-Gobain-oandielen.
In rjochtsaak sûnder ferfolging ôfsletten.
Yn july 2006 waard Jean-Cyril Spinetta troch de rjochtbank oproppen as ûnderdiel fan in ûndersyk rjochte op in eardere ûnderoannimmer fan Air France dy't spesjalisearre wie yn loftfeartfeiligens. Hy waard úteinlik ûnderfrege as bystien tsjûge en waard net formeel oanklage. Hy hat altyd syn ûnskuld yn dizze saak folhâlden.
2018: It Spinetta-rapport oer de takomst fan it spoar
Op 15 febrewaris 2018 hat hy in rapport yntsjinne oer "de takomst fan it spoarferfier" by premier Édouard Philippe. Syn meast besprutsen oanbefellings gongen oer it beëinigjen fan 'e praktyk fan it ynhieren fan nije meiwurkers ûnder de status fan spoarmeiwurker, it transformearjen fan 'e SNCF yn in iepenbiere besletten vennootskip, it tarieden op it iepenjen fan it spoarnetwurk foar konkurrinsje, en it ferminderjen fan it oantal sydlinen. Guon fan dizze foarstellen waarden opnommen yn 'e wet foar in nij spoarpakt dat yn 2018 oannaam waard, nei in lange stakingsbeweging.
Hy wie ek foarsitter, fan oktober 2013 ôf, fan 'e Nasjonale Ried foar Underwiis-Ekonomy, dy't de taak hie om skoallen en it bedriuwslibben tichter byinoar te bringen.
wurdt
Jean-Cyril Spinetta is in Kommandant fan it Legioen fan Eare en de Nasjonale Oarder fan Fertsjinste, en in Offisier fan 'e Akademyske Palmen. Hy waard keazen ta "Manager fan it Jier" troch De Nije Ekonoom yn 2003 en ûntfong yn 2004 de Icare-priis fan 'e Feriening fan Profesjonele Loftfeart- en Romtejournalisten.
Wat syn reis de ynvestearder leart
De loftfeartsektor is ien fan 'e meast syklyske op 'e oandielmerk. De karriêre fan Jean-Cyril Spinetta yllustrearret ferskate fan dizze faktoaren:
- Konsolidaasje is de primêre boarne fan weardeskepping. Air France-KLM, doe IAG (British Airways-Iberia) en de Lufthansa Group binne ûntstien troch fúzjes. De merk wurdearret groepen dy't by steat binne om har netwurken te streamlynjen.
- De oanwêzigens fan 'e steat feroaret alles. De Frânske en Nederlânske steaten bliuwe oandielhâlders fan Air France-KLM; dit biedt stipe yn krisistiden, lykas yn 2020, mar beheint ek strategyske frijheid en kin liede ta ferwettering by herkapitalisaasjes.
- De bedriuwen binne ôfhinklik fan de fabrikanten. Leveringsfertragingen en beskikberens fan motors hawwe ynfloed op de kapasiteit. In protte ynvestearders wolle leaver bleatstelling oan 'e sektor krije fia fabrikanten, lykas bliken docht út ús analyze fan 'e...Airbus aksje.
Om yn dizze oandielen te ynvestearjen, is in PEA (Frânsk oandielsparplan) of in weardepapierrekken by in online broker genôch; om de volatiliteit fan 'e loftfeartsektor te hanneljen fia CFD's, ús miening oer Vantage Dit artikel beskriuwt de betingsten en kondysjes fan dizze regele makelder (leveraged produkten, heech risiko). Dit artikel is allinich foar ynformative doelen en foarmet gjin ynvestearringsadvys.
Jean-Cyril Spinetta yn wichtige datums
|Année
|Stap
|1943
|Berne yn Parys (4 oktober)
|1990-1993
|CEO fan Air Inter
|1997
|Beneamd ta CEO fan Air France (22 septimber)
|1999
|Partielle privatisearring en notering fan Air France
|2004
|Nauwere bannen mei KLM, berte fan Air France-KLM
|2009
|Foarsitter fan 'e ried fan bestjoer fan Air France-KLM en fan 'e ried fan tafersjoch fan Areva
|2011-2013
|Hy nimt syn taken wer op as CEO fan Air France-KLM
|2018
|Rapport oer de takomst fan spoarferfier
FAQ
Wat die Jean-Cyril Spinetta by Air France?
Hy liede Air France fan 1997 oant 2008, fierde de partielle privatisearring út yn 1999 en orkestrearre de fúzje mei KLM yn 2004, dy't de Air France-KLM-groep ûntstie.
Wat is it Spinetta-rapport?
In rapport dat yn febrewaris 2018 by de regearing yntsjinne waard oer de takomst fan it spoarferfier, dat ynspirearre ta de SNCF-herfoarming dy't yn itselde jier oannaam waard.
Wie Jean-Cyril Spinetta foarsitter fan Areva?
Ja, hy wie foarsitter fan 'e tafersjochried fan Areva fan april 2009 oant juny 2013.