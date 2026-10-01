Jean-Louis Beffa Hy liede Saint-Gobain mear as twa desennia, fan 1986 oant 2007, foardat hy oant 2010 foarsitter fan 'e ried wie. Berne op 11 augustus 1941 yn Nice, as ôfstudearre oan 'e yngenieursskoalle fan it Corps des Mines, belichemmet hy in generaasje liedende Frânske bedriuwslieders dy't oplaat binne yn 'e hegere echelons fan 'e amtlike tsjinst en oertsjûge binne fan 'e strategyske rol fan 'e yndustry. Utsein Saint-Gobain beynfloede hy it iepenbiere debat troch syn rapporten en boeken oer yndustrybelied. In blik werom op in karriêre dy't de karren fan CAC 40 yndustriële groepen bliuwt ynformearje.
Oplieding: Polytechnyk, Minen en Wittenskippen Po
De soan fan in yngenieur en in learaar, Jean-Louis Beffa, makke him klear foar kompetitive eksamens oan it Lycée Masséna yn Nice en waard akseptearre yn 'e...École polytechnique yn 1960. Hy waard yngenieur fan Korps fan Minen Yn 1963 studearre er ek oan de École nationale supérieure du pétrole et des moteurs en helle er in diploma oan it Institut d'études politiques de Paris (1966, ôfdieling Ekonomy-Finânsjes).
Begjin yn enerzjybehear
Hy begon syn karriêre as mynbouyngenieur yn Clermont-Ferrand, en kaam fan 1967 oant 1974 by de ôfdieling brânstoffen fan it Ministearje fan Yndustry, dêr't er haad waard fan 'e tsjinst "raffinaazje en gebrûk" en dêrnei plakferfangend direkteur. Dizze ûnderfining joech him yngeande kennis fan enerzjy en de relaasje tusken de steat en de yndustry, twa tema's dy't syn hiele karriêre trochrinne soene.
1974-1986: De opkomst by Saint-Gobain
Yn 1974 kaam Jean-Louis Beffa by Saint-Gobain as direkteur fan planning. Hy naam doe it oer as direkteur-generaal, doe as presidint fan Pont-a-Mousson, in dochterûndernimming spesjalisearre yn getten izeren pipen, wylst hy ek de tûke "pipen en meganika" fan 'e groep behearde fan 1979 oant 1982. Yn maart 1982, it jier fan 'e nasjonalisaasje fan Saint-Gobain, waard hy direkteur.
Yn jannewaris 1986 folge hy Roger Fauroux op as presidint en CEOBeneamd ûnder it presidintskip fan François Mitterrand en befêstige troch Jacques Chirac, doe premier, liede hy de privatisearring fan Saint-Gobain, de earste grutte privatisearring fan 'e gearwenningsregearing, oan 'e ein fan 1986.
1986-2007: Tweintich jier oan it haad fan Saint-Gobain
Under syn lieding ûndergie Saint-Gobain in djipgeande transformaasje. De groep, dy't histoarysk rjochte wie op glês, wreide syn oanwêzigens út yn boumaterialen en materiaaldistribúsje, en rekke tige ynternasjonalisearre. Wichtige mylpeallen yn dizze perioade wiene de oernimming fan it Amerikaanske bedriuw Norton yn 1990, wêrtroch't de groep in wrâldlieder waard yn skuurmiddels, folge troch de oernimming fan it Britske bedriuw BPB, in spesjalist yn gipsplaten, yn 2005.
Dizze strategy hat Saint-Gobain ien fan 'e liedende spesjalisten yn 'e wrâld makke yn húsfesting en bou, in posysje dy't syn opfolgers trochset en fersterke hawwe. Jean-Louis Beffa bleau CEO oant juny 2007, doe foarsitter fan 'e ried fan bestjoer oant 2010; Pierre-André de Chalendar folge him op as CEO. Sûnt july 2021 wurdt de groep laat troch Benoit Bazin.
Foar ynvestearders lit de skiednis fan Saint-Gobain ûnder Beffa sjen hoe't in ieu âld yndustrieel bedriuw himsels opnij útfine kin troch opienfolgjende oanwinsten. Us analyze fan 'eSaint-Gobain-oandielen beskriuwt syn hjoeddeistige profyl, dat rjochte is op duorsume bou en enerzjy-effisjinte renovaasje.
De diskusje oer lean en asbest
Lykas oare bestjoerders fan syn generaasje krige Jean-Louis Beffa te krijen mei krityk op ferskate fronten. Yn 2007 wie hy ien fan 'e bêst betelle Frânske CEO's, mei in rûsde kompensaasje fan € 10,2 miljoen neffens parse-ranglist fan dat jier. Fierder waard hy tidens syn amtstermyn oan it roer fan Pont-à-Mousson it doelwyt fan tsjinstanners fan it gebrûk fan asbest, te midden fan kontroversjes dy't de hiele materiaalsektor teisterden. De asbestkwestie hie in bliuwende negative ynfloed op it imago en de juridyske posysje fan 'e groep, benammen yn 'e Feriene Steaten.
In tinker oer yndustrieel belied
Jean-Louis Beffa hat himsels fêstige as in ynfloedrike stim oer de takomst fan 'e Frânske yndustry:
- Yn 2004 joech Jacques Chirac him de missy om it yndustrybelied nij libben yn te blazen. Syn rapport fan jannewaris 2005, Nei in nij yndustrybelied, late ta de oprjochting fan 'eAgintskip foar Yndustriële Ynnovaasje, wêrfan hy sûnt septimber 2005 foarsitter is fan 'e ried fan tafersjoch;
- Yn 2002 stifte hy tegearre mei Nobelpriiswinner yn ekonomy Robert Solow it Saint-Gobain-sintrum foar ûndersyk yn ekonomy, dat it Cournot-sintrum waard, doe de Cournot Foundation (2010), dêr't se tegearre foarsitter fan binne;
- Hy publisearre ferskate essays mei Seuil: Frankryk moat kieze (2012), Frankryk moat aksje fiere (2013), De kaaien ta macht (2015) en Transformearje of stjerre: grutte bedriuwen tsjin startups (2017).
Syn sintrale stelling: konfrontearre mei it duo FS-Sina, rêst de macht fan in lân op syn eksportyndustry, syn technologyen, syn enerzjy en syn militêre kapasiteiten. Hy pleitet foar in gearhingjende yndustriële strategy ûnder lieding fan 'e steat en kritisearret de de-yndustrialisaasje fan Frankryk. Guon fan dizze ideeën hawwe sûnt de sûnenskrisis in soad resonânsje krigen, mei debatten oer yndustriële soevereiniteit en reshoring.
Lazard, Engie, Le Monde: in twadde karriêre as bestjoerslid
Nei Saint-Gobain waard Jean-Louis Beffa senior adviseur fan 'e bank lazardHy siet yn 'e bestjoeren fan GDF Suez en dêrnei Engie fan 2008 oant 2015, dêr't hy foarsitter wie fan 'e nominaasje- en beleanningskommisje, yn 'e ried fan tafersjoch fan Siemens (2008-2013), yn 'e ried fan bestjoer fan Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), en yn 'e ried fan tafersjoch fan Caisse des Dépôts (2014-2019). Hy wie ek direkteur fan BNP Paribas en Gaz de France. Hy is sûnt 1994 lid fan 'e ried fan tafersjoch fan 'e groep. Le MondeHy waard op 5 oktober 2017 foarsitter.
Syn rol by Engie bringt him tichter by wichtige enerzjyproblemen, in sektor dy't wy yn it bysûnder analysearje yn ús feiteblêd oer de...Engie aksje.
wurdt
Jean-Louis Beffa is in Grut Offisier fan it Legioen fan Eare (2007), in Grut Krús fan 'e Nasjonale Oarder fan Fertsjinste (2016), en in Kommandeur fan 'e Oarder fan Keunsten en Letteren (2005). Hy hat ferskate bûtenlânske ûnderskiedingen ûntfongen, wêrûnder de Oarder fan 'e Opkommende Sinne (Japan). As opera-entûsjast wie hy foarsitter fan 'e feriening foar de promoasje fan 'e Paryske Nasjonale Opera.
Wat syn reis de ynvestearder leart
- Yndustriële groepen binne harsels yn stadia opnij oan it útfine. Saint-Gobain hat syn swiertepunt feroare sûnder syn namme te feroarjen: jo moatte nei de ferdieling fan ynkomsten per bedriuwsline sjen om de wearde te begripen.
- Grutte oanwinsten binne gokken. Se skeppe wearde as de yntegraasje slagget, mar weagje op koarte-termyn skuld.
- De politike kontekst is wichtich. Nasjonalisaasje, privatisearring, yndustrybelied: publike besluten hawwe de trajekt fan Saint-Gobain djip beynfloede.
Saint-Gobain en Engie komme yn oanmerking foar PEAIt standert belestingfoardielige ynvestearringsmiddel foar lange-termyn ynvestearring yn Frânske oandielen. Dit artikel is allinich foar ynformative doelen en foarmet gjin ynvestearringsadvys.
FAQ
Hoe lang hat Jean-Louis Beffa Saint-Gobain laat?
Hy wie presidint en CEO fan jannewaris 1986 oant juny 2007, doe foarsitter fan 'e ried fan bestjoer oant 2010.
Hokker boeken skreau Jean-Louis Beffa?
Foaral Frankryk moat kieze (2012), Frankryk moat aksje fiere (2013), De kaaien ta macht (2015) en Transformearje of stjerre (2017), allegear útjûn troch Seuil.
Wat is it Yndustriële Ynnovaasjeburo?
In iepenbier orgaan oprjochte yn 2005 nei oanlieding fan syn rapport oer yndustrybelied, bedoeld om grutte ûndersyks- en ynnovaasjeprojekten te stypjen. Hy wie foarsitter fan de tafersjochhâldende ried.