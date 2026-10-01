Philippe Crouzet foarsitter fan it bestjoer fan VallourecDe Frânske spesjalist yn naadleaze buizen, fan 2009 oant 2020. Berne op 18 oktober 1956 yn Neuilly-sur-Seine, studearre hy as bêste fan syn klasse ôf oan 'e ENA (Nasjonale Skoalle foar Bestjoer), wurke by de Ried fan Steat, en brocht dêrnei mear as tweintich jier troch by Saint-Gobain. Hy naam it roer oer fan Vallourec op it hichtepunt fan in oaljeboom, foardat hy ien fan 'e slimste krisissen yn 'e skiednis fan 'e groep navigearre. Syn karriêre is in learboek foar it begripen fan sykliske oandielen en de risiko's dy't ferbûn binne mei skuld.
Underwiis: Sciences Po, ENA en de Ried fan Steat
Philippe Crouzet, studint oan it Lycée Pasteur yn Neuilly-sur-Seine, studearre ôf oan Sciences Po Paris (1976, seksje Iepenbiere Tsjinst). Dêrnei gie hy yn 'eNational School of Administrationdêr't er út komt top fan syn klasse yn 1981. Hy begon syn karriêre by Ried fan steat, as auditor en dan as master fan oanfragen.
Yn 1983 troude hy mei Sylvie Hubac, in hege amtner dy't fan 2012 oant 2015 stafsjef fan presidint François Hollande wêze soe.
Twaentweintich jier by Saint-Gobain (1986-2008)
Yn 1986 kaam Philippe Crouzet by Saint-Gobain, doe ûnder lieding fan Jean-Louis Beffa, as direkteur fan it plan. Hy hie dêr ferskate funksjes, sawol operasjoneel as finansjeel:
- 1989-1992 : algemien direkteur fan 'e papierfabriken fan Condat;
- 1992-1996 : algemien delegearre foar Spanje en Portugal;
- fan 1996 : direkteur fan 'e divyzje yndustriële keramyk;
- fan 2000 : Adjunct-algemien direkteur ferantwurdlik foar finânsjes, oankeap en IT, dêrnei fan 'e divyzje Building Distribution.
Dit karriêrepaad hat him wiidweidige ûnderfining jûn yn wrâldwide yndustriële groepen: fabryksbehear, finansjeel tafersjoch en distribúsje. Om it bedriuw dat him oplaat hat better te begripen, sjoch ús analyze fan...Saint-Gobain-oandielen.
2009: In posysje oannimme by Vallourec
Yn april 2008 kaam Philippe Crouzet by de ried fan tafersjoch fan Vallourec; in jier letter, yn 2009Hy waard beneamd ta foarsitter fan it bestjoer. Syn amtstermyn waard yn maart 2012 foar fjouwer jier fernijd. Hy wie ek fan 2009 ôf fiif jier direkteur fan EDF, en wie foarsitter fan 'e kommisje dy't tafersjoch hold op nukleêre ferplichtingen.
Vallourec wie doe op syn hichtepunt. De groep produsearre naadleaze stielen buizen, dy't benammen brûkt waarden foar oalje- en gasboarringen (saneamde OCTG-buizen), mar ek foar enerzjysintrales en de yndustry. Mei oaljeprizen dy't konstant heech bleaunen, wie de fraach sterk en wie it oandiel ien fan 'e liedende oandielen op 'e Paryske oandielbeurs.
2009-2014: Ynvestearje foar groei
De strategy foar dizze perioade is om de oanwêzigens fan Vallourec te fersterkjen yn gebieten mei sterke groei fan koalwetterstofproduksje: Brazylje (mei in nije stielfabryk en walserij boud yn gearwurking mei it Japanske Sumitomo), de Feriene Steaten (dêr't de skalygas- en oaljeboom de fraach stipet), en it Midden-Easten. Dizze ynvestearrings fergrutsje de kapasiteit en skuld fan 'e groep, basearre op 'e oanname dat de fraach sterk sil bliuwe.
Yn 2010 waard syn fergoeding rûsd op 2,73 miljoen euro, in bedrach dat troch guon oandielhâlders bekritisearre waard, neffens de parse fan dy tiid, dy't de strategy te ambisjeus fûnen.
2014-2020: De oaljekrisis en de delgong fan 'e oandielmerk yn 'e hel
De skerpe daling fan 'e oaljeprizen fan 'e twadde helte fan 2014 feroare alles. Oaljebedriuwen fermindere har ynvestearrings yn boarrings drastysk, pipevoluminten en prizen sakken, en Vallourec, belêste mei fêste kosten en skulden, lijde in rige ferliezen. De groep lansearre plannen foar kostenbesparring en kapasiteitsreduksje, benammen yn Jeropa.
Yn 2016 fierde Vallourec in kapitaalferheging út fan sawat ien miljard euro, mei de yngong fan Nippon Steel & Sumitomo Metal en de stipe fan Bpifrance, in iepenbiere oandielhâlder. Dizze operaasje stelde it bedriuw yn steat om syn útdagings te oerwinnen, ten koste fan in flinke ferwettering foar besteande oandielhâlders.
De perioade waard ek markearre troch de saak fan stielfabriken.Ascoval, yn Saint-Saulve (Nord), dêr't Vallourec oandielhâlder en klant fan wie. De rol fan 'e groep yn 'e besykjen om de side oer te nimmen is swier bekritisearre, benammen yn 'e dokumintêre Ascoval, de striid om stiel fan Éric Guéret.
Philippe Crouzet ferlit it bestjoer yn 2020Édouard Guinotte folge him op.
Nei Crouzet: herstrukturearring en in nij begjin
Yn 2021 ûndergie Vallourec in grutte finansjele herstrukturearring: in grut part fan syn skuld waard omset yn oandielen, en krediteuren, ynklusyf it Apollo-fûns, waarden de mearderheidsoandielhâlders. De belangen fan 'e besteande oandielhâlders waarden flink ferwettere. Under lieding fan Philippe Guillemot, beneamd yn 2022, slute de groep syn Dútske fabriken, rjochte him op syn meast rendabele lokaasjes (Brazylje, Feriene Steaten), en fermindere syn skuld drastysk. Yn 2025 kundige ArcelorMittal de oername oan fan it oandiel fan sawat 28% dat Apollo hie.
Om de hjoeddeistige situaasje, resultaten en útsichten fan 'e groep te folgjen, sjoch ús analyze fan 'eVallourec-oandielen.
Lessen foar de ynvestearder
De prestaasjes fan Vallourec tidens de amtstermyn fan Philippe Crouzet binne ien fan 'e meast bestudearre foarbylden op 'e Paryske oandielbeurs. Fjouwer wichtige punten:
- In syklysk oandiel wurdt beoardiele oer de folsleine syklus. Rekôrwinsten op it hichtepunt fan in syklus binne net duorsum. In groep lykas Vallourec wurdearje op basis fan 'e resultaten fan 2008 of 2013 wie ferjitte dat de oaljepriis falle koe.
- Skuld fersterket alles. Yn in bloeifaze stimulearret it groei; yn in delgong bedriget it it oerlibjen. De netto skuld oant winst foar rinte, belestingen, ôfskriuwingen en amortisaasje (EBITDA) ratio is in wichtige yndikator om te kontrolearjen.
- Kapitaalferhegingen en skuldkonverzjes ferwetterje. In oandielhâlder dy't syn oandielen behâldt tidens in herstrukturearring kin it measte fan syn ynvestearring ferlieze, sels as it bedriuw oerlibet.
- Bestjoer is wichtich. In bestjoer dat kontrolearre wurdt troch in ried fan tafersjoch, mei in iepenbiere oandielhâlder yn it kapitaal, beskermet net tsjin strategyske flaters.
Pour investir sur des valeurs cycliques, mieux vaut diversifier et éviter la concentration. Les particuliers utilisent généralement un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; ceux qui veulent jouer les cycles à la hausse comme à la baisse via des CFD trouveront dans notre miening oer Vantage les frais et le fonctionnement de ce courtier ; l’effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Philippe Crouzet yn wichtige datums
|Année
|Stap
|1956
|Berne yn Neuilly-sur-Seine (18 oktober)
|1981
|Ofstudearre oan ENA, top fan syn klasse; lid fan 'e Ried fan Steat
|1986
|Oansluting by Saint-Gobain
|2000
|Adjunct-haadbestjoerder fan Saint-Gobain
|2008
|Lid fan 'e ried fan tafersjoch fan Vallourec
|2009
|Foarsitter fan 'e ried fan bestjoer fan Vallourec; direkteur fan EDF
|2012
|Mandaat fernijd foar fjouwer jier
|2016
|Kapitaalferheging mei Nippon Steel en Bpifrance
|2020
|Hy ferlit it foarsitterskip fan 'e ried
FAQ
Wannear wie Philippe Crouzet manager fan Vallourec?
Hy wie foarsitter fan it bestjoer fan Vallourec fan 2009 oant 2020, nei't er fan april 2008 ôf yn 'e ried fan tafersjoch sitten hie.
Wêrom foel de oandielpriis fan Vallourec tidens syn amtstermyn?
Benammen troch de ynstoarting fan 'e oaljeprizen fan 2014 ôf, wat de fraach nei boarbuizen fermindere, wylst de groep swier yn 'e skuld siet nei syn groei-ynvestearrings.
Wat wie it karriêrepaad fan Philippe Crouzet foar Vallourec?
Hy studearre yn 1981 ôf as bêste fan syn klasse oan 'e ENA, begon by de Ried fan Steat foardat hy mear as tweintich jier by Saint-Gobain trochbrocht, en úteinlik plakferfangend direkteur waard.