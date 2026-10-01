André Citroen (1878-1935) tá sé ar dhuine de na hainmneacha móra i dtionscal na Fraince. Céimí de chuid an École Polytechnique, níor chum sé an gluaisteán, ach ba é duine de na chéad daoine san Eoraip é a tháirg go mais, a dhíol é mar tháirge don ollmhargadh, agus a d'úsáid é mar uirlis mhargaíochta. Is ceacht san eacnamaíocht é a shaol freisin: rath tionsclaíoch iontach, arna mhaoiniú ag fiachas méadaitheach, a chríochnaigh i bhféimheacht agus i nglacadh seilbhe na cuideachta ag Michelin. Sa bhliain 2026, tháinig a ainm chun cinn arís sna nuachtáin leis an bhfeachtas ar son a adhlacadh sa Panthéon.
Saol luath: mac inimirceach a raibh paisean aige don teicneolaíocht
Rugadh André Citroën ar an 5 Feabhra 1878 i bPáras, ag 44 rue Laffitte, sa 9ú arrondissement. Ba é an cúigiú leanbh agus an leanbh deireanach de chuid Levie Citroen, ceannaí diamant Giúdach Ollannach a shocraigh síos i bPáras sa bhliain 1873, agus Amalia Kleinmann, a tháinig ó Vársá ó dhúchas. Tagann an sloinne ó shinsear a bhí ina cheannaí citris san Ísiltír ("citroen" ciallaíonn líomóid san Ollainnis); ba é André a ghlac leis an diaeresis ar an "e".
Bhí tragóid mar chuid dá óige: sa bhliain 1884, chuir a athair lámh ina bhás féin tar éis infheistíocht tubaisteach i mianach diamant san Afraic Theas. Mac léinn den scoth ag Lycée Condorcet, a raibh suim mhór aige i Jules Verne agus i dtógáil Thúr Eiffel, chuaigh André isteach saPolytechnique École i 1898.
Giaranna cnámh scadáin: breith lógó
Sa bhliain 1900, le linn turas go dtí an Pholainn, d’aimsigh sé próiseas monaraíochta do ghiaranna V-groove. Bhí cruinneas ard meaisínithe ag teastáil ó na giaranna seo, a bhí níos ciúine agus in ann ardchumhacht a tharchur. Cheannaigh André Citroën an ceadúnas agus d’fhorbair sé próiseas táirgthe tionsclaíoch ag baint úsáide as cruach. Sa bhliain 1901, bhunaigh sé féin agus beirt chairde ardscoile cuideachta monaraíochta giaranna i gceantar Faubourg Saint-Denis i bPáras.
Bheadh an chevron dúbailte seo ina shuaitheantas don bhranda gluaisteán níos déanaí: tháinig ceann de na lógónna is aitheanta sa tionscal domhanda ó chuid mheicniúil.
Mors, Meiriceá, agus Fionnachtain an Mhórtháirgthe
Ó 1906 ar aghaidh, glaodh air chun cabhrú leis an monaróir gluaisteán Morse, a bhí i gcruachás ag an am. Rinne sé athchóiriú ar a bhainistíocht agus ar a raon táirgí: mhéadaigh an táirgeadh ó 300 gluaisteán i 1908 go 800 i 1913. I 1912, chuaigh turas go dtí na Stáit Aontaithe i bhfeidhm go mór air: thug sé cuairt ar mhonarcha Ford agus d'aimsigh sé táirgeadh líne tionóil. Ba é a uaillmhian a bheith ina "Henry Ford Eorpach".
1915-1918: An mhonarcha sliogán ar an Quai de Javel
Nuair a rinneadh slógadh air sa bhliain 1914 mar oifigeach airtléire, thug sé faoi deara an ganntanas armlóin. I mí Eanáir 1915, mhol sé don Aireacht Cogaidh monarcha a thógáil, laistigh de chúpla mí, a bheadh in ann sliogáin 75mm a tháirgeadh ar ráta gan fasach. Ar fhorais Duga JavelI bPáras, thóg sé monarcha thar a bheith nua-aimseartha a d’fhostaigh suas le 13,000 bean. Tháirg sé thart ar 23 milliún sliogán san iomlán. Tá cáil ar an monarcha freisin as a seirbhísí sóisialta, a bhí neamhchoitianta ag an am: cantín, otharlann, agus naíolann.
1919: An Cineál A agus an chéad charr Eorpach a táirgeadh ar scála mór
Díreach i ndiaidh an tsosa cogaidh, chaill an mhonarcha a horduithe míleata. Bhí André Citroën ag súil leis seo: rinne sé monarcha gluaisteán den láthair laistigh de chúpla mí. I mí Eanáir 1919, d’fhógair sé don phreas gluaisteán ar phraghas 7,250 franc, thart ar leath phraghas an cheann is saoire ar an margadh. Ghin an feachtas breis is 16,000 fiosrúchán i gceann coicíse.
La Citroën Cineál AScaoileadh an Citroën 2CV, arna dhearadh ag an innealtóir Jules Salomon, an bhliain chéanna. Cuireadh i láthair é mar an chéad charr Eorpach a monaraíodh i sraitheanna móra, le sprioc de 30 carr in aghaidh an lae. Sa bhliain 1929, tháirg Citroën 102,891 gluaisteán, beagnach an tríú cuid de tháirgeadh na Fraince, agus d'fhostaigh siad thart ar 32,000 oibrí ina monarchana i Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen, agus Grenelle.
Géineas margaíochta chun tosaigh ar a chuid ama
Thuig André Citroën roimh dhaoine eile go ndíolann fógraíocht:
- Ar an 4 Deireadh Fómhair 1922, scríobh eitleán "Citroën" i litreacha deataigh os cionn Arc de Triomphe le linn an Seó Mótar;
- Ó 1925 go 1933, comhartha ollmhór soilsithe déanta as Túr Eiffel clár fógraíochta ollmhór;
- D’fhág turais leath-rian Kégresse tionchar mór ar thuairim an phobail: ag trasnú an tSahára (1922-1923), Turas Mara Dubh san Afraic (1924), Turas Buí san Áise (1931);
- Déanann sé nuálaíocht freisin i ndíolacháin iar-díolacháin: lámhleabhar tiománaí, líonra déileálaithe, páirteanna breise bunaidh ráthaithe.
An Traction Avant agus féimheacht 1934
Sa bhliain 1933, le fanacht iomaíoch i gcoinne Louis Renault, atógadh monarcha Javel i gceann cúpla mí, rud a d’athraigh go ceann de na cinn is nua-aimseartha san Eoraip í. D’fhostaigh sé an t-innealtóir André Lefebvre, a dhear an... i mbliain. Céide roth tosaigh, curtha i láthair ar 24 Márta, 1934. Tá an carr réabhlóideach, ach tá an comhlacht ídithe ó thaobh airgeadais de: tuairiscíonn tuarascáil ó Bhanc na Fraince a foilsíodh i mBealtaine 1934 caillteanais 200 milliún franc.
Diúltaíonn na bainc leanúint de thacaíocht a thabhairt dó, agus níl an rialtas ag iarraidh idirghabháil a dhéanamh. 21 décembre 1934Tá an comhlacht Citroën curtha faoi leachtú breithiúnach. An príomhchreidiúnaí, MichelinGhlac sé seilbh ar an gcuideachta. I mí Eanáir 1935, dhíol André Citroën a scaireanna; tháinig Pierre Michelin ina áit mar uachtarán i mí Iúil. Fuair André Citroën bás ar an 3 Iúil 1935 i bPáras, ag aois 57.
An oidhreacht: ó Michelin go Stellantis
Mhair an branda agus d’éirigh go geal léi faoi úinéireacht Michelin, le samhlacha íocónacha ar nós an 2CV (1948) agus an DS (1955). Sa bhliain 1976, cheannaigh Peugeot Citroën, rud a thug bunús don ghrúpa. PSA Peugeot CitroënI mí Eanáir 2021, chruthaigh cumasc PSA agus Fiat Chrysler réalagus tá Citroën ar cheann de na ceithre bhranda déag.
I bPáras, athainmníodh an Quai de Javel go Quai André-Citroën sa bhliain 1958, agus cuireadh Parc André-Citroën in áit na sean-mhonarcha. Le roinnt blianta anuas, tá an teaghlach, go háirithe a gharmhac Henri-Jacques Citroën, ag abhcóideacht ar son a adhlacadh sa Panthéon. Ar 26 Lúnasa, 2026, thacaigh uachtarán Medef (Cónaidhm Ghnó na Fraince), Patrick Martin, go poiblí leis an iarrthóireacht seo ag scoil samhraidh na heagraíochta.
Cad a mhúineann scéal André Citroën don infheisteoir
Tugann treocht Citroën ceachtanna atá fós ábhartha chun monaróirí gluaisteán liostaithe a anailísiú:
- Ní leor an toirt. Dhíol Citroën go leor, ach ar phraghsanna an-íseal chun an margadh a shárú. Gan corrlaigh leordhóthanacha, bheadh fás maoinithe ag fiachas leochaileach. Ar an stocmhargadh, féachann tú ar an corrlach oibriúcháin agus ar an sreabhadh airgid, ní hamháin ar dhíolacháin.
- Tá an tionscal gluaisteán an-dian ar chaipiteal. Cosnaíonn athchóiriú monarchan nó seoladh samhail réabhlóideach suimeanna suntasacha. Tá sé seo fíor in 2026 leis an aistriú chuig feithiclí leictreacha, rud atá ag cur brú ar airgeadas gach monaróir.
- Tá tábhacht leis an gcomhpháirtí airgeadais. Tháinig Michelin, an creidiúnaí, chun bheith ina úinéir. Tá na naisc idir monaróirí agus soláthraithe fós dlúth; ár n-anailís ar anStoc Michelin léiríonn sé seo an chaoi ar éagsúlaigh an monaróir bonn ó shin.
Chun leanúint leis an oidhre reatha ar bhranda Chevron, féach ar ár bpróifíl ar anStoc Stellantisagus le comparáid a dhéanamh le iomaitheoir stairiúil mór Citroën, an ceann atá ar anStoc RenaultChun críocha faisnéise amháin atá na hanailísí seo agus ní comhairle infheistíochta iad.
André Citroën i ndátaí tábhachtacha
|Bliain
|Imeacht
|1878
|Rugadh i bPáras é (5 Feabhra)
|1898
|Iontráil chuig Polytechnique École
|1901
|Bunú cuideachta fearas cnámh scadáin
|1906
|Glacann sé ceannas i dtéarnamh Mors
|1915
|Tógáil mhonarcha sliogán ché Javel
|1919
|Seoladh an Citroën Cineál A
|1924
|Turas Mara Dubh
|1934
|Traction Avant (Márta), leachtú breithiúnach (21 Nollaig)
|1935
|Glacadh seilbh air ag Michelin; fuair bás ar an 3 Iúil
|1976
|Breith PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën ina bhranda Stellantis
Ceisteanna Coitianta
Cén fáth a bhfuil dhá chevron ar lógó Citroën?
Cuireann sé i gcuimhne dúinn na giaranna V-chruthacha (scadán) a mhonaraigh André Citroën ag tús a shlí bheatha, sular chuaigh sé isteach sa tionscal gluaisteán.
Cén fáth ar chuaigh Citroën féimheach i 1934?
Bhí fiacha suntasacha glactha ag an gcuideachta chun a fás, athchóiriú mhonarcha Javel, agus forbairt an Traction Avant a mhaoiniú, agus chuir a praghsanna díola ísle srian ar a corrlaigh bhrabúis. Dhiúltaigh na bainc tacú léi, agus cuireadh faoi ghlacadóireacht í ar 21 Nollaig, 1934.
Cé leis Citroën inniu?
Is branda de chuid ghrúpa Stellantis é Citroën, a cruthaíodh in 2021 ón gcumasc idir PSA agus Fiat Chrysler Automobiles.